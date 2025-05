Wikipedia neemt maatregelen om identiteit van paginabewerkers te beschermen

De Wikimedia Foundation werkt aan manieren om Wikipedia-bewerkers te beschermen tegen intimidatie en juridische dreigingen. Dit doet de organisatie na berichten dat The Heritage Foundation de identiteit van bewerkers actief probeert te achterhalen.

Wikimedia gaat niet-ingelogde redacteuren beter beschermen door niet langer hun IP-adres te tonen, maar in plaats daarvan een tijdelijke gebruikersnaam weer te geven. Er wordt ook gesproken over het inzetten van legitieme nepaccounts voor bewerkingen die als controversieel kunnen worden beschouwd, meldt onderzoeksplatform 404 Media. Deze maatregelen moeten het lastiger maken om de identiteit van de bewerker te achterhalen.

Verder zegt Wikimedia stappen te nemen om de hoeveelheid gegevens die het van gebruikers verzamelt te beperken. De meeste data moet na negentig dagen geanonimiseerd of verwijderd worden. Daarnaast kan de stichting juridische hulp inschakelen voor paginabewerkers die juridische bedreigingen ontvangen. Wikimedia heeft Wikipedia-bewerkers de afgelopen weken ingelicht over deze inspanningen.

Onlangs werd bekend dat The Heritage Foundation, een Amerikaanse denktank gericht op beleidsonderzoek, van plan is om Wikipedia-redacteuren te identificeren door middel van nepaccounts, tekstanalyse, geolocatietracking en gezichtsherkenningssoftware. Wikimedia heeft aan 404 Media verklaard dat ook de toenemende kritiek van onder anderen Elon Musk reden is om actie te ondernemen om de veiligheid van Wikipedia-gebruikers te waarborgen.