Crytek legt ontwikkeling nieuwe Crysis-game stil en houdt ontslagronde

De Duitse ontwikkelaar Crytek heeft de ontwikkeling van een nieuwe Crysis-game stilgelegd. Dat maakt de studio bekend op sociale media. Het bedrijf houdt daarnaast een ontslagronde. Crytek blijft de game Hunt: Showdown 1896 wel ondersteunen.

De aankondiging van Crytek. Bron: @crytek

Crytek schrijft op sociale media dat het bedrijf 'naar schatting' vijftien procent van zijn personeelsbestand moet ontslaan vanwege de 'complexe, ongunstige marktdynamieken' die momenteel spelen in de game-industrie. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 400 medewerkers. De ontslagen treffen volgens Crytek ontwikkelteams en shared services.

Het bedrijf zegt daarnaast dat het ontwikkelwerk van een nieuwe Crysis-game vorig jaar is 'stilgelegd'. De ontwikkelaars van die titel zijn overgeheveld naar Hunt: Showdown 1896. "Hoewel Hunt: Showdown 1896 nog steeds groeit, kan Crytek niet op de huidige manier doorgaan en financieel duurzaam blijven", schrijft het bedrijf. "Zelfs na voortdurende inspanningen om de kosten te verlagen, hebben we besloten dat ontslagen onvermijdelijk zijn om door te kunnen gaan." Crytek benadrukt dat het toegewijd is aan Hunt: Showdown 1896 en content aan die game blijft toevoegen.

Crytek kondigde Crysis 4 in 2022 aan, maar sindsdien was er niets meer vernomen van die titel. Nu blijkt dus dat de ontwikkeling van die titel sinds het derde kwartaal van 2024 is stilgelegd. Het is niet bekend of en wanneer het ontwikkelwerk wordt hervat. Crysis 4 zou de eerste Crysis-game zijn geweest sinds 2013.

Crytek kondigde Crysis 4 in 2022 aan.