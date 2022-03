Crysis Remastered komt op 18 september uit en is schijnbaar Epic-exclusief

De remaster van Crysis verschijnt op 18 september en de pc-versie zal naar het schijnt exclusief in de Epic Games Store verschijnen. In een nieuwe tech trailer is namelijk het logo van de PS4, Xbox One en Epic Games Store te zien.

Het logo van de Nintendo Switch is niet te zien in de trailer, maar dat komt waarschijnlijk omdat de beelden niet representatief zijn voor dat platform. De nieuwe trailer toont zij aan zij de originele game en de opgepoetste graphics. Daarnaast lijkt deze releasedatum in tegenstelling tot de vorige wel eentje die waargemaakt wordt, aangezien deze van de makers zelf komt. De game gaat 30 euro kosten.

Crysis kwam in 2007 uit en was een lange tijd de maatstaf waarnaast de graphics van andere games gelegd werden. Niet alleen door de grafische pracht was de game moeilijk te draaien op pc's, maar beschuldigingen van slechte optimalisatie waren er ook regelmatig. De moeilijkheid waarmee Crysis op 60fps bereikt kon worden, zorgde ervoor dat de vraag "but can it run Crysis?" bij bijvoorbeeld nieuws over een supercomputer een lange tijd een terugkerende grap was.