Crytek stelt Crysis Remastered uit na kritiek op uitgelekte trailer

Crytek stelt Crysis Remastered 'een aantal weken' uit. De ontwikkelaar doet dat na negatieve reacties die verschenen onder een uitgelekte trailer. Met de extra tijd wil Crytek de game verbeteren om beter aan de verwachtingen van fans te kunnen voldoen.

Gebruikers schreven onder de uitgelekte trailer comments as "Dit ziet eruit als Crysis, maar dan op de laagste settings". De trailer toont beelden van de pc-versie, de remaster komt echter ook naar consoles waaronder de Nintendo Switch.

"We hebben alle reacties gezien, de goede en de slechte, we luisteren", zegt Crytek op Twitter. Het bedrijf gaat de game met een aantal weken uitstellen en wil de game in die tijd verder polijsten. Crytek stelt dat die extra tijd het spel weer naar een 'pc- en consolebrekende' standaard zal verheffen. Daarmee doelt het op de zware systeemeisen van het origineel uit 2007.

Dinsdag verscheen een pagina met informatie over Crysis Remastered in de Microsoft Store. Daar stond een trailer van het spel, die op YouTube nog is te zien. Ook was een verschijningsdatum van 23 juli zichtbaar in de trailer. Crytek had de game nog niet officieel aangekondigd, maar zei dat op 1 juli te zullen doen.

In hoeverre Crytek in een aantal weken significante veranderingen kan doorvoeren zal moeten blijken. Ontwikkelaar Saber Interactive is de ontwikkelstudio die Crysis Remastered maakt. Het spel bevat dezelfde inhoud als de game uit 2007, maar is in de nieuwste versie van de CryEngine opgetuigd.