Google stopt met aanvullen voorraden van Pixel 3a-smartphones

Google is gestopt met het aanvullen van voorraden van zijn Pixel 3a-smartphones. De 3a en 3a XL zijn in veel landen al niet meer verkrijgbaar en zullen ook niet meer op voorraad komen. Afgelopen maand deed de fabrikant al veel van de prijs af.

Retailers verkopen hun voorraad nog en dan is het klaar voor de Pixel 3a, zegt Google tegen Android Police. In Frankrijk is de voorraad al meer dan een week op, in de Duitse Google Store is hij nog beperkt verkrijgbaar. De telefoon heeft nooit in de Nederlandse Google Store gestaan, omdat de fabrikant in Nederland officieel geen telefoons uitbrengt.

De Pixel 3a is te koop geweest sinds mei vorig jaar en krijgt ondersteuning tot mei 2022. Er gaan al sinds eind vorig jaar geruchten over een opvolger. Die zou volgens sommige geruchten nog deze maand moeten verschijnen, terwijl andere geruchten juist spreken van een release in het najaar tegelijk met de Pixel 5.

De Pixel 3a was de eerste midrange-smartphone van Google sinds de Nexus-telefoons van jaren geleden. Google richtte de smartphone op gebruik van de camera en het krijgen van lange ondersteuning met snelle upgrades en updates. Afgelopen maand was het toestel voor 250 euro te koop in de Franse Google Store en de zoekgigant verzond hem ook naar Nederlandse adressen.