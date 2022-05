Geekbench-resultaat toont Apple iMac met onaangekondigde cpu en gpu

Een Geekbench-resultaat toont een onaangekondigde versie van Apples desktopcomputer iMac met onbekende cpu en gpu. Het gaat om een Apple-computer met Intel-processor. De fabrikant zei al dat er nog Mac-producten met Intel-processors aan zaten te komen.

Eind dit jaar begint Apple met de overstap naar eigen ARM-socs, maar ondertussen zullen er volgens de fabrikant nog Macs met Intel-processors verschijnen, zo zei de fabrikant bij de aankondiging. De iMac in het Geekbench-resultaat, dat _rogame als eerste ontdekte, heeft een Intel Core i9-10910 aan boord, met 10 cores en 20 threads.

De Comet Lake S-processor valt vermoedelijk tussen de 10900 en 10900K, gokt Tom's Hardware. De kloksnelheid is met 3,6GHz bijna even hoog als die van de 10900K, maar de boostsnelheid is maximaal 4,7GHz en geen 5,3GHz zoals bij de 10900K. Daarmee komt de tdp lager uit en de site denkt dat die 95W is. Intel heeft nu geen 95W-processor in zijn Comet Lake S-serie.

De gpu is een AMD Radeon Pro 5300, eveneens geen bekende gpu. Daarvan zijn geen details bekend, al is er wel een AMD Radeon Pro 5300M voor laptops. Die zit in varianten van de MacBook Pro 16" die vorig jaar verscheen. Apple heeft niet gereageerd op het verschijnen van de benchmarkgegevens.