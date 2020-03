Kuo: volgend jaar brengt Apple Mac-desktops met ARM-processors uit

Apple zou volgend jaar desktops met ARM-processors willen uitbrengen, zo claimt de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo. Daarnaast moeten er volgend jaar diverse Apple-laptops met ARM-processors komen.

De stap zou als gevolg hebben dat Apple minder hoeft uit te geven aan processors voor die apparaten, schrijft MacRumors op basis van een rapport van Kuo. Bovendien zou Apple niet langer afhankelijk zijn van de roadmap van Intel bij het uitbrengen van nieuwe modellen van zijn desktops en laptops.

Apple gebruikt al tien jaar zelf ontworpen socs in iPhones en iPads. Er gaan al een paar jaar geruchten dat Apple ARM-processors ook in zijn Mac-computers zou willen gaan gebruiken. Tot nu toe gingen die geruchten vaak over laptops; de ARM-architectuur staat bekend als zuiniger dan de x86-architectuur van onder meer Intel- en AMD-processors en dat zou de accuduur van laptops kunnen verlengen.

De overstap van de huidige Intel x86-processors naar ARM betekent dat ontwikkelaars hun macOS-software moeten aanpassen. Misschien geeft Apple daarom al eerder informatie aan ontwikkelaars over de komst van Macs met ARM-hardware. Toen Apple overstapte van PowerPC naar Intel, gaf het bedrijf ontwikkelaars daar een half jaar van tevoren informatie over. Omdat Apple zijn eerste Mac met ARM-processor eind dit jaar of begin volgend jaar zou willen uitbrengen, lijkt de online versie van WWDC in juni een geschikt moment.

Apple heeft zelf niets gezegd over een eventuele overstap naar ARM voor zijn Mac-producten. Het past wel bij de strategie van de fabrikant om steeds meer onderdelen van zijn apparaten zelf te ontwikkelen. Zo hebben Macs van de afgelopen jaren een chip die beveiligingsfuncties regelt, de T2.