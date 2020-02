Bèta van macOS bevat verwijzingen naar AMD-processors

In code van de bèta van macOS Catalina zijn verwijzingen naar meerdere processors van AMD gevonden. Tot nu toe heeft Apple alleen gpu's van AMD voor zijn Mac-systemen afgenomen, maar de processors nam het bedrijf alleen van Intel af.

Twitter-gebruiker _rogame trof in bèta 1 van macOS 10.15.4 onder andere de AMD-codenamen Picasso, Renoir en Van Gogh aan. Renoir is bijvoorbeeld de codenaam voor AMD's op 7nm geproduceerde laptop- en desktop-apu's op basis van de Zen 2- en Vega-architecturen. Renoir is de opvolger van Picasso, die nog op 12nm geproduceerd wordt en op Zen+ gebaseerd is.

Over Van Gogh is nog weinig bekend. Volgens Twitter-gebruikers Komachi, die vaker informatie over nog komende processors publiceert, gaat het om een apu met op de RDNA 2.0 gebaseerde en op 7nm geproduceerde Navi 23-gpu. Dit zou een komende high-end-gpu zijn wat Van Gogh tot een omvangrijke apu zou maken. De code in de testversie van macOS lijkt geen melding te maken van Navi 23 maar noemt wel Navi 21. Ook dit is volgens de geruchten een op 7nm geproduceerde RDNA 2.0-gpu, die ook wel bekendstaat als 'Big Navi' en bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor videokaarten die AMD als Radeon 5900 en 5900 XT kan uitbrengen.

In een eerdere testversie, toen bèta 3 van macOS 15.2, werden vorig jaar november ook al aanwijzingen voor 'Van Gogh' en Navi 21 aangetroffen, door Steve Moser. Details over de plannen van Apple met AMD-chips zijn niet bekend. Het bedrijf uit Cupertino gebruikt al jaren AMD-gpu's voor zijn Mac-systemen, maar nam nog geen apu's of processors van AMD af.