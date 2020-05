Afbeelding toont AMD Ryzen 7 4700G-apu voor desktops

Er is een foto van een vermeende AMD Renoir-desktop-apu verschenen. De chip zou over 8 cores en 16 threads op basis van de Zen 2-architectuur beschikken. Ook bevat de chip naar verluidt een Vega-gpu met 8 compute-units. Het is niet bekend wanneer de apu officieel wordt aangekondigd.

De Ryzen 7 4700G, die voor het eerst is getoond door techsite VideoCardz, zou AMD's eerste apu met 8 cores en 16 threads zijn. De huidige apu's van AMD bevatten maximaal vier cores met smt. De chip is gebaseerd op AMD's Zen 2-architectuur, die gebruikmaakt van TSMC's 7nm-procedé. De huidige desktop-apu's van de Amerikaanse chipfabrikant bevatten Zen+-cores op een 12nm-proces.

De Ryzen 7 4700G en de vermoedelijke Renoir-specificaties. Afbeeldingen respectievelijk via VideoCardz en igor'sLAB

Eerder deze week heeft igor'sLAB, een Duitse techsite, de vermoedelijke specificaties van AMD's aankomende Renoir-apu's gepubliceerd. In deze lijst werd ook een chip met het modelnummer '100-000000146' genoemd. Dit nummer staat ook op de getoonde Ryzen 7 4700G vermeld. Afgaande van die lijst, krijgt de 4700G dan ook een kloksnelheid van 3,6GHz met een turbofrequentie van maximaal 4,45GHz. Die kloksnelheden komen grotendeels overeen met de specificaties van de Ryzen 7 3700X. De tdp bedraagt 65W, net als bij voorgaande Ryzen-desktop-apu's en de 3700X.

Ook bevat de nieuwe apu een Vega-gpu met 8 compute-units, die draaien op een kloksnelheid van 2,1GHz. Voorgaande Ryzen-apu's bevatten grafische chips met maximaal 11 compute-units. AMD heeft volgens VideoCardz echter gesteld dat de gpu in de Renoir-apu's sneller zullen zijn door optimalisaties, ondanks de lagere hoeveelheid cu's. Volgens de geruchten zal de gpu in de Renoir-chips in ieder geval hoger geklokt zijn. De huidige desktop-apu's hebben een maximale gpu-kloksnelheid van 1,4GHz.

AMD heeft de Renoir-apu's voor desktops zelf nog niet officieel aangekondigd. De adviesprijs van de Ryzen 7 4700G is momenteel dan ook nog niet bekend. Ook de releasedatum is nog onbekend.

AMD Ryzen-chips Model Ryzen 7 4700G* Ryzen 7 3700X Ryzen 5 3400G Ryzen 9 4900H Ryzen 7 4800U Cores/threads 8/16 8/16 4/8 8/16 8/16 Cpu-architectuur Zen 2 Zen 2 Zen+ Zen 2 Zen 2 Kloksnelheid 3,6GHz 3,6GHz 3,7GHz 3,0GHz 1.8GHz Turbofrequentie 4,45GHz 4,4GHz 4,2GHz 4,3GHz 4,2GHz Gpu compute-units 8 nnb 11 8 8 Gpu-kloksnelheid 2,1GHz nnb 1,4GHz 1,75GHz 1,75GHz Tdp 65W 65W 65W 35W 15W

*Op basis van info via igor'sLAB