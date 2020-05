'AMD komt in juli met Ryzen 3000-refresh op basis van Zen 2'

AMD brengt naar verluidt binnenkort nieuwe Ryzen-cpu's op basis van de Zen 2-architectuur uit. Het zou hierbij gaan om de Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT en Ryzen 5 3600XT. Het bedrijf zou van plan zijn de chips op 16 juni officieel aan te kondigen, waarna ze op 7 juli in de verkoop gaan.

De huidige Ryzen 3000-desktopprocessors, die bij AMD intern Matisse worden genoemd, zijn gebaseerd op een 7nm-procedé van TSMC. Die cpu's kwamen in juli 2019 uit. Eerder gingen al geruchten rond dat AMD binnenkort met een refresh van zijn Ryzen 3000-cpu's zou komen. Deze informatie kwam van Twitter-gebruiker HXL, die schreef over een vermeende Ryzen 7 3750X en 3850X. Inmiddels heeft Wccftech overigens andere informatie vergaard, waaruit blijkt dat de Matisse-refresh waarschijnlijk een andere line-up krijgt.

AMD's vermeende Ryzen 3000XT-line-up. Afbeelding via Wccftech

AMD zou volgens Wccftech met nieuwe Ryzen 9-, Ryzen 7- en Ryzen 5-cpu's komen, die respectievelijk over 12, 8, en 6 cores met simultaneous multithreading beschikken. De cpu's zullen vermoedelijk nog steeds gebruik maken van de Zen 2-architectuur op 7nm. De cpu's krijgen waarschijnlijk een hogere kloksnelheid dan de huidige Ryzen 3000-cpu's, terwijl de adviesprijs gelijk zou blijven. Wccftech stelt ook dat de huidige Ryzen 3000-cpu's goedkoper worden. AMD heeft eerder deze week al de adviesprijs van zijn Ryzen 9 3900X-cpu met 12 cores verlaagd naar 410 dollar, vermoedelijk als reactie op de Intel Core i9-10900K. De 3900X staat voor € 456,55 in de Pricewatch.

De komst van de nieuwe chips is nog niet bevestigd door AMD, hoewel een gelekte slide van Gigabyte doet vermoeden dat het bedrijf inderdaad met een Ryzen 3000-refresh komt. In een B550-presentatie van dat bedrijf worden namelijk 'Matisse & Refresh'-cpu's genoemd, net als Renoir en Vermeer. Laatstgenoemde wordt AMD's volgende generatie processors op basis van Zen 3, die vermoedelijk in september worden aangekondigd. Renoir is op zijn beurt een serie Zen 2-apu's voor desktops.