Verenigd Koninkrijk wil Huawei-apparatuur uit telecomnetwerken halen

Het Verenigd Koninkrijk is van plan om het gebruik van Huawei-apparatuur voor telecomnetwerken op termijn niet meer toe te staan. De overheid wil dat vanaf 2023 alle Huawei-apparatuur bij de telecomproviders is vervangen door andere merken.

Dat meldt The Financial Times, op basis van overheidsofficials waar de krant mee heeft gesproken. De Britse conservatieve partij, van premier Boris Johnson, zou Huawei willen weren van de telecomnetwerken van het Verenigd Koninkrijk. Dat geldt voor bestaande netwerken, maar ook voor de 5g-netwerken die door de telecomproviders worden gebouwd. Johnson heeft daarbij instructies gegeven om wetgeving voor te bereiden om ervoor te zorgen dat vanaf 2023 geen Huawei-apparatuur meer gebruikt mag worden voor telecomnetwerken, aldus The Financial Times.

Eerder dit jaar liet de Britse overheid nog weten dat het Huawei-apparatuur wilde toestaan, zolang deze maar niet werden gebruikt voor het kernnetwerk. Dat besluit was tegen de wens van de Verenigde Staten; er werd juist gelobbyd om helemaal gaan Huawei-apparatuur toe te staan. Volgens de overheidsbronnen zou Johnson bezwaren hebben tegen het eerdere besluit, dat nog onder voorganger Theresa May is genomen.

Een overheidsofficial liet ook weten dat de 'veranderde situatie' een reden is om het gebruik van Huawei-apparatuur te herzien. Daarmee wordt gedoeld op de uitbraak van het coronavirus, dat in China startte. Veel landen hebben kritiek geuit op China vanwege een gebrek aan transparantie in het onderzoek naar de oorsprong van de uitbraak.

The Financial Times meldt ook gesproken te hebben met de telecomindustrie; bronnen zeggen zich zorgen te maken als er daadwerkelijk per 2023 geen Huawei-apparatuur meer gebruikt mag worden voor het netwerk. Providers zouden niet genoeg tijd hebben om de netwerkapparatuur te vervangen.