Testversie van remaster Halo 3 komt volgende maand uit

De geremasterde versie van Halo 3 moet volgende maand een publieke testversie krijgen. Ontwikkelaar 343 Industries stelt dat het voor ligt op schema, waardoor geregistreerde gebruikers binnenkort kunnen gaan spelen. Kortgeleden kwam al een remaster van Halo 2 uit.

Op zijn website stelt 343 Industries dat de eerste testbuild volgende week aan partners wordt gegeven. Geïnteresseerde gebruikers kunnen dan in de eerste helft van juni beginnen met spelen. Het is de eerste keer dat er een releasedatum wordt genoemd voor Halo 3, maar het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve release gepland staat; eerder werd gesteld dat Halo 3 nog dit jaar uit moet komen.

Wie mee wil doen aan de test, moet zich inschrijven voor het Halo Insider-programma voor de pc. Dat is gratis, en biedt spelers ook de kans om bugs te melden.

Eerder deze maand kwam de remaster van Halo 2 uit. De game, met de naam Halo 2: Anniversary, is beschikbaar voor pc. Ten opzichte van het origineel zijn niet alleen de graphics, maar ook de muziek en de geluidseffecten verbeterd. Halo: The Master Chief Collection. Die collectie omvat alle Halo-games tot en met het vierde deel. De games komen in chronologische volgorde uit, waardoor Halo 3 dus de volgende in de reeks is.