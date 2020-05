Remaster van Halo 2 is vanaf 12 mei beschikbaar voor pc

Microsoft brengt de remaster van Halo 2 uit op 12 mei. Het gaat om een opgepoetste versie van de tweede game uit de Halo-serie, die in 2004 op de Xbox uitkwam. De remaster is onderdeel van de Master Chief-collectie en is enkel te spelen op de pc.

De nieuwe titel heet officieel Halo 2: Anniversary. Ten opzichte van het origineel zijn niet alleen de graphics, maar ook de muziek en de geluidseffecten verbeterd. Net als bij de in maart uitgebrachte remaster van Halo: Combat Evolved is het ook bij de nieuwe titel mogelijk om te wisselen tussen de klassieke grafische weergave en de verbeterde versie.

De remaster van Halo 2 is onderdeel van Halo: The Master Chief Collection. Die collectie omvat alle Halo-games tot en met het vierde deel. De games komen in chronologische volgorde uit. In december vorig jaar kwam de verbeterde versie van Halo: Reach al uit voor de pc en Xbox One, en sinds maart is de remaster van Halo: Combat Evolved beschikbaar voor pc-spelers. Later dit jaar moeten de overige remasters van Halo 3, Halo 3: ODST en Halo 4 nog volgen.

Net als de andere titels uit de Master Chief-collectie is ook Halo 2: Anniversary alleen beschikbaar voor de pc. De collectie is beschikbaar op Steam en in de Microsoft Store. De remasters zijn ook onderdeel van het Game Pass-abonnement voor de pc.