Halo 4 verschijnt op 17 november voor pc

Halo 4 komt op 17 november beschikbaar voor de pc als onderdeel van Halo: The Master Chief Collection. Op die datum komt ook de update van The Master Chief Collection voor de Xbox Series S en X beschikbaar.

Microsoft heeft de komst van de pc-versie van Halo 4 bekendgemaakt op Twitter en ook een nieuwe, bijgaande trailer uitgebracht. Het was al bekend dat Halo 4 nog moest volgen in de rij Halo-games die The Master Chief Collection vormen, maar een exacte releasedatum was eerder niet bekend. Volgens de beschrijving bij de trailer betreft de campagne van Halo 4 een volledige remaster. Ook multiplayer is beschikbaar.

Het originele Halo 4 kwam uit in 2012 voor de Xbox 360 en Halo: The Master Chief Collection verscheen in november 2014 voor Xbox One. In december 2019 kwam deze collectie uit voor de pc, waarbij de verschillende Halo-games stapsgewijs in chronologische volgorde uitkomen. Eind vorig jaar kwam Halo: Reach als eerste uit. Daarna kwamen Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 en de Halo 3: ODST-campagne beschikbaar. Nu is het de beurt aan Halo 4.

Waarschijnlijk blijft het daarbij, aangezien Microsoft eerder aangaf dat er geen pc-versie van Halo 5 komt. Alleen het in 2016 uitgebrachte en gratis te spelen Halo 5: Forge is beschikbaar voor de pc. Halo 5: Guardians is al beschikbaar, maar alleen voor de Xbox-consoles. Deze titel krijgt overigens geen aparte update voor de Series X, zoals de speciale optimalisaties die wel beschikbaar komen voor de The Master Chief Collection. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een 120fps-optie en er komen verbeteringen voor de splitscreenfunctie. Het spelen van Halo 5 op de Series X of S heeft wel een aantal algemene voordelen, zoals snellere laadtijden en gameplay in hogere resoluties.