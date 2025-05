343 Industries voegt toch geen microtransacties toe aan Master Chief Collection

Halo-ontwikkelaar 343 Industries heeft besloten om geen betaalde munteenheid te introduceren in de Master Chief Collection. De zogenaamde Spartan Points zouden besteed kunnen worden aan unlocks, maar 343 kijkt nu naar andere middelen daarvoor.

343 Industries kijkt nu hoe spelers door middel van gameplay makkelijker aan Spartan Points kunnen komen. Daartoe wordt het maximum van 100 verzamelde punten opgeheven en krijgen spelers achterstallige punten alsnog uitgekeerd. Ook worden beloningen voor Challenges aangepast en komen weekenden met dubbele xp terug. Waarom het plan voor microtransacties nu van de baan is, vermeldt 343 Industries niet.

Drie maanden geleden stelde 343 Industries dat de Master Chief Collection inmiddels meer dan duizend customization-voorwerpen biedt. Dat vond de studio veel en redeneerde dat het een manier wilde bieden voor spelers om gewenste items te verkrijgen zonder veel tijd in de game te steken. Dat zouden Spartan Points worden waarvoor spelers met echt geld betalen.

Halo: The Master Chief Collection bevat opgepoetste versies van Halo, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach en Halo 4. De collectie is beschikbaar voor de Xbox One, Xbox Series en Windows en bevat ook de multiplayermodi.

Bonnie Ross, oprichter en studiohoofd, is onlangs vertrokken bij de gamemaker. Daarnaast hebben delen van de nieuwste Halo-titel, Infinite, zoals Forge en online co-op, veel vertraging opgelopen, en splitscreen-co-op is geheel geschrapt. De splitscreen-co-op is middels een exploit nog wel speelbaar. Volgens Digital Foundry werkt deze juist heel erg goed.