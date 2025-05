Google: experiment met meer YouTube-advertenties op tv's is nu afgerond - update

YouTube heeft tests uitgevoerd met het tonen van meer korte advertenties aan het begin van een video. Dat bevestigt moederbedrijf Google aan Tweakers. Verschillende gebruikers hebben gemeld dat er tot tien korte reclames getoond werden voordat een video startte. De test is inmiddels afgerond.

Update, 13.37 uur: Google vertelt in een statement aan Tweakers dat YouTube inderdaad heeft geëxperimenteerd met het vertonen van meer advertenties. "We hebben wereldwijd een klein experiment uitgevoerd waarbij meerdere advertenties in een 'advertentiepod' werden getoond bij kijkers die langere video's bekeken op aangesloten tv's", vertelt Google-woordvoerder Rachid Finge aan Tweakers. "Het doel is een betere ervaring voor kijkers op te bouwen door het aantal reclameblokken tijdens video's te verminderen. We hebben dit kleine experiment afgerond." Het originele bericht volgt hieronder.

Verschillende gebruikers hebben op Reddit gemeld dat er een stuk meer advertenties in een YouTube-video getoond worden en dat het aantal advertenties dat niet overgeslagen kan worden is toegenomen. Advertenties worden doorgaans voorafgaand aan een video en tijdens het afspelen van de video getoond. Het gaat hierbij om advertenties die vaak slechts een paar seconden duren. Bij langere advertenties verschijnt er meestal na een seconde of vijf een knop waarmee de advertentie kan worden overgeslagen.

Er zijn ook advertenties die voor die tijd al aflopen, waardoor de knop niet getoond wordt en deze niet overgeslagen kunnen worden. Meldingen van gebruikers stellen dat er nu maximaal tien van dit soort korte advertenties na elkaar getoond worden. YouTube noemt dit type in een reactie op Twitter 'bumper ads', maar gaat in zijn reactie aan een gebruiker niet in op de verhoging van het aantal advertenties. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Google.

Niet alle YouTube-gebruikers lijken echter een hoger aantal advertenties voorgeschoteld te krijgen. Mogelijk gaat het om een test van YouTube in bepaalde regio's of onder enkele gebruikers. Het is ook denkbaar dat YouTube gebruikers met deze toename in advertenties wil overhalen een abonnement te nemen op Premium of Premium Lite. Met deze abonnementsvormen worden er geen advertenties meer getoond.