Amerikaanse overheid klaagt Google aan om monopoliepositie op advertentiemarkt

De Amerikaanse overheid en acht Amerikaanse staten hebben Google aangeklaagd vanwege diens macht op de advertentiemarkt. De overheden eisen dat Google bepaalde advertentieafdelingen afstoot en stopt met zijn 'concurrentiebelemmerend gedrag'.

Google heeft volgens de overheden de afgelopen decennia bewust de advertentiemarkt overgenomen en zou daarbij concurrentie hebben belemmerd. De overheden wijzen erop dat Google nu eigenaar is van de dienst waarmee websites advertentieruimte kunnen aanbieden, tools waarmee adverteerders die advertentieruimte kunnen kopen en de exchange waarmee uitgevers aan adverteerders worden gekoppeld.

Het bedrijf zou daardoor een monopoliepositie hebben verworven en misbruikt deze volgens de overheden ook. Uitgevers en adverteerders die concurrerende diensten willen gebruiken worden door Google bijvoorbeeld gestraft, stellen de overheden. Concurrenten zouden mede daardoor geen voet aan de grond kunnen krijgen, waardoor de vrije markt niet eerlijk zou kunnen zijn. "De schade is duidelijk: websitemakers verdienen minder en adverteerders betalen meer." Tegelijkertijd zou Googles monopolie innovatie belemmeren.

De staten en de landelijke overheid willen dat Google een schadevergoeding moet betalen en stopt met het concurrentiebelemmerende gedrag. Google zou daarnaast bepaalde advertentieonderdelen, waaronder de uitgeversadvertentieserver en de ad-exchange moeten afstoten. Googles advertentiemacht staat niet alleen in de VS onder vuur; in 2021 kondigde de Europese Commissie aan te onderzoeken of Google mededingingsregels schendt door zijn eigen advertentietechnologie voor te trekken.