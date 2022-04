Google Ads stapt over op algoritmisch model voor bepalen van conversie

Google stapt af van het populairste conversiemodel voor advertenties. Google Ads gaat in de toekomst standaard gebruikmaken van datagedreven attributie in plaats van last-click-attributie. Dat betekent dat niet meer de laatste klik leidend is om het effect van een advertentie te bepalen.

Google voert de veranderingen door aan advertentieplatform Ads. Daar werd standaard gebruikgemaakt van een last-click-attributiemodel. Dat model kijkt naar waar een klant op het laatste moment vandaan komt vóór die een aankoop doet. Die plek, de 'last click', krijgt dan de volledige credit voor een aankoop. Dat model werkte altijd goed voor internetadvertenties, omdat een adverteerder precies kan achterhalen via welke website of zoekmachineopdracht een klant afkomstig is. Het model begint de laatste jaren achterhaald te worden. Die laatste klik is niet altijd de beste indicatie van waar een koper vandaan komt. Die kan bijvoorbeeld op meerdere plekken van een product hebben gehoord en pas na meerdere bezoeken overgaan tot een aankoop.

Google Ads stapt daarom over naar zogenaamde 'data-driven-attributie'. Het bedrijf gebruikt niet nader omschreven machinelearning om te bepalen welke verschillende datapunten hebben bijgedragen aan een conversie naar een aankoop. Dat kunnen bijvoorbeeld ook andere websites zijn, of eerdere bezoeken aan een website. Google claimt dat dit voordeliger is voor adverteerders. Bij datagedreven attributie zouden adverteerders meer conversie zien tegen lagere kosten.

Datagedreven attributie is niet helemaal nieuw in Google Ads. Adverteerders konden dat al eerder als optie kiezen, naast een last-click- en een first-click-model, een lineair model en modellen die kijken naar de tijdsduur tussen een impressie en een aankoop of de positie van een advertentie. Het datagedreven model was niet voor iedereen beschikbaar, omdat er grote hoeveelheden data nodig zijn om het optimaal in te zetten. Met name kleine bedrijven verdienden te weinig aan advertenties om dat model aantrekkelijk te maken. Google zegt dat het de limiet nu weghaalt. Het bedrijf kan dat doen omdat het systeem in de afgelopen jaren slimmer is geworden en daardoor minder data nodig heeft.

Hoewel het datagedreven model de standaard wordt, blijven de andere modellen nog wel beschikbaar als opt-inmethode. Data-driven-attributie wordt in oktober het standaardmodel voor alle advertenties in de zoekmachine, in Google Shopping en op YouTube.

Cookieloos

Google zegt dat de nieuwe manier van attributie privacyvriendelijker is. "In het veranderende privacylandschap hebben adverteerders nieuwe meetmethodes nodig om hun doelen te bereiken", zegt het bedrijf. Het model maakt geen gebruik van thirdpartycookies, maar kijkt naar verschillende datapunten. Google noemt als voorbeeld het formaat van advertenties en de tijd tussen het moment dat een gebruiker een advertentie ziet en uiteindelijk overgaat tot een aankoop. Op die manier kan ook bijvoorbeeld fingerprinting van een gebruiker worden tegengegaan.

De switch naar het nieuwe advertentiemodel valt binnen Googles plannen om de Chrome-browser op termijn trackingvrij te maken. Datagedreven attributie valt echter niet onder de plannen voor het controversiële Privacy Sandbox.