Google: betalingen pre-installatie Search moesten fabrikanten helpen tegen Apple

Betalingen die werden gedaan aan fabrikanten om uitsluitend Google Search vooraf te installeren op smartphones waren nodig om marktaandeel van Apple te winnen. Dat zegt Alphabet in een rechtszaak waarin het een boete van 4,3 miljard euro van de Europese Commissie aanvecht.

"De betalingen moesten smartphonefabrikanten motiveren om Android te gebruiken. Dankzij de betalingen konden ze hun prijzen laag houden en Apple het hoofd bieden", stelde Alphabet-advocaat Assimakis Komninos volgens Reuters tegenover het Europese hof. Alphabet probeert deze week met onder andere dit argument onder de boete van 4,3 miljard euro uit te komen. Die kwam er in 2018 nadat de Europese Commissie Google ervan beschuldigde drie overtredingen te hebben gemaakt.

Allereerst zou het vooraf en uitsluitend installeren van Google Search op smartphones van derde fabrikanten een middel zijn van Alphabet om de machtspositie van zijn zoekmachine te versterken. "Dat is volgens de antitrustregels van de EU illegaal", klonk het in 2018. De Europese Commissie: "Google betaalde aanzienlijke financiële stimulansen aan een aantal van de grootste fabrikanten van toestellen en aan operatoren op voorwaarde dat zij op hun volledige aanbod Android-toestellen uitsluitend Google Search voorinstalleren. Dit schaadt de concurrentie doordat hun stimulansen voor de installatie van concurrerende apps aanzienlijk worden beperkt."

De Commissie beschuldigde Google er ook van aan illegale koppelverkoop te doen wat betreft de Google Chrome-browser en Google Search. Het bedrijf bood volgens de Commissie zijn diensten aan als een pakket waarin deze apps en diensten zaten verwerkt samen met de Google Play Services. "De licentievoorwaarden van Google maken het voor fabrikanten onmogelijk om sommige apps wel en andere niet voor te installeren", klonk het.

Tenslotte zou Google volgens de Europese Commissie fabrikanten ervan weerhouden hebben om eigen versies van Android te ontwikkelen. "Dat was een voorwaarde om de Play Store en Google Search op de apparaten te kunnen aanbieden en hierdoor bleven gebruikers verstoken van innovatie", aldus de Commissie. De boete die de Europese Commissie in 2018 uitsprak, was toen de hoogste die ze ooit had opgelegd.

Update, 18u35: de term 'uitsluitend' was in dit artikel een belangrijke toevoeging. Deze ontbrak uit de inleiding en werd nadien toegevoegd. Met dank aan CyberMania.