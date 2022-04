Android 13 lijkt ondersteuning voor dns-over-https op systeemniveau te krijgen

Android 13 krijgt mogelijk ondersteuning voor dns-over-https op systeemniveau. Nu nog ondersteunt Android die vorm van dns-versleuteling alleen in de Chrome-browser. Ondersteuning voor dns-over-tls is er op systeemniveau sinds Android 9.

XDA Developers zag de wijziging op de site van het Android Open Source Project: "Default enable DoH feature in T", waarbij T de volgende letter van het alfabet is na Android 12 Snow Cone. T staat overigens vermoedelijk voor Tiramisu. Een releasedatum voor Android 13 is er nog niet. Sterker nog, een defintieve releasedatum voor Android 12 is er ook nog niet, maar volgens XDA komt die mogelijk op 4 oktober uit.

Dns-over-https verschilt van dns-over-tls in de voornaamste zin op het gebied van welke poort gebruikt wordt voor de dns-verzoeken. Bij DoH gaat deze door poort 443, waar al het overige https-verkeer ook doorheen gaat. Een partij die versleutelde dns-verzoeken wil blokkeren, zal dat dus moeilijk kunnen doen zonder al het https-internetverkeer te blokkeren. Dns-over-tls gebruikt poort 853 voor de dns-verzoeken, waardoor het makkelijker tegen te gaan is.

Volgens Cloudflare is DoH dan niet per definitie beter dan DoT. "DoT geeft netwerkbeheerders de mogelijkheid om dns-verzoeken te controleren en te blokkeren, wat belangrijk is voor het identificeren en stoppen van kwaadaardig verkeer." Voor de privacy van de individuele gebruiker zou DoH wel beter zijn.

Tweakers schreef in 2019 een uitgebreid achtergrondverhaal over dns-over-https, waarin de voors en tegens behandeld worden.