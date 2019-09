Overheid VS onderzoekt dns-over-https bij Google vanwege concurrentiezorgen

De juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is een onderzoek gestart naar de implementatie van dns-over-https door Google. De commissie is mogelijk bang dat Google dns naar zich toe wil trekken en zo meer macht over het internet krijgt.

De juridische commissie wil weten of Google de data die het mogelijk zou kunnen verzamelen door dns-over-https aan te zetten commercieel wil gebruiken, meldt The Wall Street Journal. Daarom heeft de commissie een brief met vragen aan de zoekgigant gestuurd.

Dankzij de stap naar dns-over-https slaat de browser de dns van providers over en legt een beveiligde verbinding met een dns-server. Googles implementatie is vooralsnog dat de dns van gebruikers het gebruik van doh moet ondersteunen om het te kunnen gebruiken. Firefox-maker Mozilla kiest voor een agressievere aanpak en zet gebruikers standaard over naar 1.1.1.1 van Cloudflare, die doh ondersteunt.