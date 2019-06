VK stelt verplichte leeftijdsverificatie voor online porno uit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de verplichting voor pornosites om te verifiëren dat bezoekers minstens 18 jaar oud zijn uitgesteld, zonder een nieuwe datum te zetten. Eigenlijk zou de verplichte verificatie op 15 juli ingaan.

Het Department for Digital, Culture, Media and Sport van het VK zou het uitstel volgens Sky donderdag officieel bekendmaken. Het departement ontkent het uitstel niet tegenover de Guardian. Het is de derde keer dat de maatregel uitgesteld wordt. De reden is dit keer dat het VK eind 2018 de Europese Commissie niet ingelicht heeft over de definitieve plannen, waarmee de juridische basis wegvalt.

In april zette het VK de deadline op 15 juli. Vanaf die datum moesten aanbieders van online porno rigoureuze maatregelen nemen om de leeftijd van bezoekers te verifiëren. Het simpelweg laten invoeren van de geboortedatum zou daarbij niet voldoende zijn. De Britse overheid noemde als voorbeelden het verstrekken van persoonlijke informatie als paspoort, rijbewijs, telefoonnummer en creditcard waarbij derde partijen al de leeftijdsverificatie hebben toegepast. Ook noemde de overheid het kopen van speciale kaarten bij een balie, waar dan de leeftijdscontrole in levende lijve kan plaatsvinden. Aanbieders die niet aan de regels voldoen, riskeren geblokkeerd te worden door internetaanbieders in het VK en ook lopen ze het risico de toegang tot betaaldiensten te verliezen.

Diverse diensten voor leeftijdsverificatie richten zich in navolging van de plannen op de pornografiesector. De Guardian wist een van de implementaties, van AgeChecked.com, eenvoudig te omzeilen door het e-mailadres IAmUnder18@mailinator.com aan te maken en een willekeurig creditcardnummer te genereren.

De plannen voor stringente leeftijdscontrole kwamen voor het eerst naar voren in het Conservative Party Manifesto van 2015. Het doel van de maatregel is om kinderen te beschermen. Sindsdien is er veel discussie over de technische haalbaarheid en de invloed op privacy. Onder andere de Open Rights Group wees erop dat de maatregel bij een datalek desastreuze gevolgen kan hebben. Het VK had in het verleden al een verplichting voor internetproviders om een filter tegen internetporno aan te bieden. Klanten konden deze in- of uitschakelen

De overheid van het Verenigd Koninkrijk denkt voldoende privacywaarborgen ingebouwd te hebben met een Age-verification Certificate. Deze certificering door de NCC Group, waar ook het Nederlandse Fox-IT toe behoort, is echter vrijwillig. Aanbieders van online porno met een Age-verification Certificate mogen een groen AV-logo dragen op hun site.