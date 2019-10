VK laat plannen verplichte leeftijdsverificatie voor pornosites varen

Het Verenigd Koninkrijk stopt met zijn plannen om verplichte leeftijdschecks voor internetporno in te voeren. In plaats daarvan gaat de overheid van het land zich breder richten op het online beschermen van kinderen.

Het stoppen met het beleid omtrent Deel 3 van de Digital Economy Act 2017, waarin de verplichte leeftijdsverificatie voor online porno stond, is woensdag door de Britse overheid bekendgemaakt. Daarmee komt een einde aan jarenlange pogingen om tot een soort pornoblokkade voor kinderen te komen.

Die plannen riepen weerstand op bij onder andere privacydeskungigen en de technische invoering bleek lastig. Mede hierdoor werd de invoering meerdere keren uitgesteld; de laatste keer was dat afgelopen zomer, toen bleek dat het VK de Europese Commissie niet ingelicht had over de definitieve plannen, wat wel gemoeten had.

De Britse overheid richt zich nu op invoering een bredere set maatregelen om internetters online te beschermen, vastgelegd in een voorstel voor een Online Harms White Paper. Onderdeel van dit pakket maatregelen is het invoeren van een verplichting aan bedrijven om de online veiligheid te verbeteren. Een onafhankelijke toezichthouder zou hier op toe moeten zien. De Britse overheid wil hiermee met name kinderen beschermen.

Ook in de toekomst blijft de ontwikkeling van online-beveiligingstechnologie belangrijk en hieronder vallen ook tools om de leeftijd te verifiëren, aldus de overheid van het VK: "We verwachten dat deze een leidende rol blijven spelen bij het online beschermen van kinderen".

Het schrappen van de plannen is een strop voor bedrijven die bezig waren met de ontwikkeling van diensten voor leeftijdschecks. Pornosites moesten meer doen dan alleen de mogelijkheid bieden een leeftijd in te voeren. De check kon bijvoorbeeld verlopen via het verstrekken van persoonlijke informatie als paspoort, rijbewijs, telefoonnummer en creditcard waarbij derde partijen al de leeftijdsverificatie hebben toegepast. Ook noemde de overheid het kopen van speciale kaarten bij een balie, waar dan de leeftijdscontrole kon plaatsvinden. Aanbieders van online porno konden al een vrijwillige certificering doorlopen en vervolgens een logo voor het Age Verification Certificate tonen op hun site.

​