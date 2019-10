Huawei: smartphoneleveringen stegen met 26 procent afgelopen drie kwartalen

Huawei meldt dat de smartphoneleveringen in de eerste drie kwartalen van het jaar met 26 procent zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Wereldwijd zou het bedrijf inmiddels meer dan zestig overeenkomsten met providers hebben voor 5g-netwerken.

Huawei spreekt van de levering van meer dan 185 miljoen smartphones in de eerste drie kwartalen van 2019. Er is volgens het bedrijf sprake van gestage groei wat betreft de levering van smartphones voor consumenten. Details gaf het bedrijf verder niet in zijn mededeling, maar volgens PhoneArena gaat het om 59 miljoen smartphones in het eerste kwartaal, 59 miljoen in het tweede kwartaal en 67 miljoen in het derde kwartaal. Bij de leveringen van pc's, tablets, wearables en 'smart-audioproducten' was sprake van 'snelle groei', aldus Huawei, opnieuw zonder details te geven.

Het Amerikaanse handelsembargo lijkt de Chinese telecomgigant daarmee minder hard te raken dan verwacht. Wel was al duidelijk dat Huawei zijn doelstelling voor de levering van 300 miljoen smartphones in 2019 niet gaat halen. In 2018 leverde het bedrijf 206 miljoen smartphones. Ook is het de vraag hoeveel exemplaren van de vorige maand aangekondigde Mate 30- en Mate 30 Pro-smartphones het bedrijf dit jaar nog gaat leveren.

Huawei's omzet nam in de afgelopen drie kwartalen met 24,4 procent toe. Het bedrijf heeft zestig 5g-contracten met providers gesloten en meer dan 400.000 5g-antennes geleverd. Volgens het bedrijf hebben 56 providers wereldwijd 5g-netwerken gebouwd en bieden 40 providers 5g-diensten aan. Meerdere landen willen Huawei al dan niet tijdelijk weren bij de aanleg van 5g-netwerken, zoals Nederland. Andere landen willen niet zo ver gaan of willen een beperkte aanwezigheid van Huawei-hardware in de 5g-netwerken. Zo heeft Duitsland groen licht gegeven voor de bouw van 5g-netwerken door Huawei, onder bepaalde veiligheidsvoorschriften.