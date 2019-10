Volvo introduceert volledig elektrische XC40-suv met Android Automotive-software

Volvo heeft zijn eerste volledig elektrisch aangedreven auto aangekondigd, de XC40 Recharge. De suv heeft een actieradius van 400 kilometer. Het infotainmentsysteem is gebaseerd op Android Automotive en geïntegreerd met het Volvo On Call-platform.

De XC40 Recharge is de eerste van een reeks elektrische auto's die Volvo gaat uitbrengen. Het bedrijf belooft de komende vijf jaar elk jaar een volledig elektrisch aangedreven auto te introduceren om zijn doelstelling te halen dat in 2025 de helft van zijn verkopen ev's betreffen, met voor het resterende deel hybride modellen.

Met een volledig geladen 78kWh-accu zou het bereik van de XC40 meer dan 400 kilometer bedragen, door Volvo gemeten op basis van wltp- en epa-rijcycli. Via snelladen zou de accu van 10 procent tot 80 procent geladen kunnen worden in veertig minuten, bij wisselstroom met 150kW.

De motor van de suv heeft een vermogen van 408 pk en levert 660Nm koppel. Het voertuig kan in 4,9 seconden van 0 tot 100km/u accelereren. Het voertuig is gebaseerd op Volvo's Compact Modular Architecture, een flexibel voertuigplatform dat Volvo in 2015 onthulde en waar het samen met het Chinese Geely aan werkt.

Het infotainmentplatform is gebaseerd op Android Automotive. In tegenstelling tot Android Auto is dit een op zichzelf staand OS dat autofabrikanten naar eigen inzichten kunnen aanpassen. Volvo is een van de eerste fabrikanten die dit toepast. Het systeem biedt toegang tot onder andere Google Maps, de Google Assistent en de Play Store zonder dat een smartphone verbonden hoeft te zijn. Daarnaast is toegang tot autogegevens zoals de accustatus mogelijk, via de integratie met Volvo's On Call-platform.

De XC40 verschijnt in het derde kwartaal van volgend jaar voor een startprijs van 59.900 euro.