Chinese autofabrikant Geely wil high-end smartphones maken

De Chinese autogigant Geely, waar Volvo onderdeel van is, gaat smartphones maken. De eigenaar van het Geely heeft daarvoor een nieuw bedrijf opgericht. Het bedrijf spreekt over high-end smartphones die wereldwijd moeten verschijnen.

Geely-topman Eric Li heeft een nieuw bedrijf opgericht voor het maken van premium smartphones en mogelijk ook andere 'slimme elektronica', schrijft de Zhejiang Geely Holding Group in een persbericht. Dat nieuwe bedrijf heet Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd en is gevestigd in Wuhan in China.

Concrete details over de smartphones van het bedrijf en de naam waaronder die verkocht zullen worden, zijn er nog niet. Volgens Reuters is er een interne memo uitgelekt waarin staat dat Geely in 2023 zijn eerste smartphones wereldwijd wil uitbrengen. Het bedrijf verwacht er drie miljoen te verkopen in het eerste jaar.

Volgens de memo stopt Geely omgerekend 1,3 miljard euro in het project en mikt het op een omzet van datzelfde bedrag in het eerste jaar dat het smartphones gaat verkopen. Als dat enkel om de verkoop van smartphones gaat, komt dat neer op 433 euro per smartphone. Het bedrijf wil binnen acht jaar een omzet van in totaal zo'n 20 miljard dollar behalen en uitgroeien tot drieduizend werknemers.

Geely is een Chinese autofabrikant die onder andere de merken Volvo, Polestar, Lotus en Proton bezit. Het bedrijf maakt ook eigen satellieten en wil een satellietconstellatie in low earth orbit brengen als hulpmiddel voor zelfrijdende auto's.