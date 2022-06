Oprichter van Chinese autofabrikant Geely wil smartphonemaker Meizu overnemen

Hubei Xingji Shidai wil een meerderheidsaandeel in de Chinese smartphonefabrikant Meizu kopen. Xingji Shidai werd vorig jaar opgericht door Eric Li, oprichter en president van de autofabrikant Geely, en zou volgend jaar high-end smartphones willen verkopen.

Twee aandeelhouders van Meizu hebben gezegd hun 79 procent aandeel in de smartphonefabrikant te willen verkopen aan Xingji Shidai, schrijft Reuters. Voor hoeveel de aandelen van handen wisselen, is niet duidelijk. De twee bedrijven zeggen een 'strategische investeringsovereenkomst' te hebben afgesloten en dat de overname van de aandelen nog door toezichthouders wordt onderzocht. Ook moeten de details van de deal nog worden uitgewerkt.

Li richtte Xingji Shidai vorig jaar op om high-end smartphones te kunnen maken die wereldwijd verkocht moeten worden. Volgend jaar zouden de eerste telefoons moeten verschijnen, dan zou het bedrijf er ook drie miljoen willen verkopen. Met de overname van Meizu krijgt Xingji Shidai een ervaren smartphonemaker in huis, iets dat zal helpen bij de ontwikkeling en verkoop van smartphones. Meizu-telefoons zijn nu officieel niet verkrijgbaar in Nederland of België.

Naast smartponemaker Xingji Shidai, richtte Li 35 jaar geleden Geely op. Van deze autofabrikant is hij nog steeds de president. Geely is eigenaar van fabrikanten als Volvo, Polestar en Lotus, naast fabrikanten die voor de Chinese markt auto's maken. Geely zegt in een reactie dat er een 'hechte band is' tussen de technologieën van auto's en smartphones. Vermoedelijk zullen de bedrijven dan ook veel samenwerken. Daarmee is Li mogelijk niet de enige die tegelijk in deze twee markten actief wil zijn; Sony en Apple zouden naast smartphones in de toekomst wellicht ook auto's willen verkopen.