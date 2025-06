Meizu stopt met maken traditionele smartphones en gaat eigen OS maken voor AI

De Chinese smartphonefabrikant Meizu stopt met het maken van 'traditionele' smartphones. De lijn van toestellen, waarvan de laatste Meizu 20 is, houdt op te bestaan. In plaats daarvan werkt het bedrijf aan een nieuw OS en nieuwe hardware met de focus op grote taalmodellen.

Meizu noemt de strategie 'all in AII' en zegt dat de stap gelijkenissen vertoont met de stap om bijna vijftien jaar geleden te stoppen met mp3-spelers en zich op smartphones te richten. Het gaat een eigen besturingssysteem ontwikkelen dat zich richt op het draaien van grote taalmodellen 'zoals die van OpenAI'. De eerste hardware op basis daarvan moet later dit jaar verschijnen.

Volgens Meizu is de smartphonemarkt uitgewerkt, omdat de cyclus voor upgrades inmiddels veel langer ligt dan voorheen en nieuwe modellen grotendeels leunen op kleine verbeteringen. Grote taalmodellen zouden veel functies die smartphones nu hebben kunnen overnemen, zo redeneert het bedrijf. Huidige AI-functies in smartphones zouden alleen een gimmick of proefballon zijn voor de AI-hardware van de toekomst.

Meizu is niet de enige die er zo over denkt. De Duitse provider Telekom toont een prototype van een telefoon zonder apps en met alleen een AI-assistent om taken te doen op telecombeurs MWC. Op CES kwam start-up Rabbit met de R1, die taken namens gebruikers kan uitvoeren op een cloudkopie van de telefoon. Meizu is eigendom van Geely, de Chinese eigenaar van onder andere de automerken Lotus en Polestar.