Nokia-technologie moet energie besparen door zendapparatuur vaker uit te zetten

Nokia heeft 'extreme deep sleep' gepresenteerd, een manier om meer zendapparatuur uit te schakelen als het netwerk niet of nauwelijks in gebruik is. Op die manier moeten mobiele netwerken minder energie gebruiken.

Nokia AirScale-zendapparatuur

Nokia zegt dat als er geen traffic is op het netwerk, het netwerk dan ook '0 watt' aan stroom gebruikt. Er is al jaren een 'deep sleep'-modus voor zendapparatuur die het energiegebruik terugdringt bij weinig verkeer, maar 'extreme deep sleep' schakelt grote delen van de zendmast uit op het moment dat die niet in gebruik is. Daardoor ligt het energiegebruik volgens Nokia tot een factor acht lager. Door algoritmes moet de zendapparatuur tijdig wakker worden om verkeer af te handelen.

Extreme deep sleep is nu nog niet in gebruik en is een demonstratie voor telecombeurs Mobile World Congress. Die beurs vindt volgende week plaats in Barcelona. Provider Orange zegt dat ze 'extreme deep sleep' in hun netwerk gaan activeren vanaf de tweede helft van dit jaar.