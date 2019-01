App-ontwikkelaars stellen ranglijst agressiefste 'appkillers' op

De ontwikkelaars achter de apps Sleep As Android en Twilight hebben een ranglijst opgesteld van de agressiefste 'appkillers', besturingssystemen die agressief apps op de achtergrond afsluiten om acculading te besparen. Volgens hen is Nokia de grootste boosdoener.

Op dontkillmyapp.com zetten de ontwikkelaars uiteen wat de verschillende grote smartphonefabrikanten doen om hun plaats op de ranglijst te verdienen. Nokia bijvoorbeeld zou al na twintig minuten screen off alle achtergrondprocessen de nek omdraaien. Dat gebeurt zowel bij Android 8 als bij 9, volgens de developers. Het systeem is zo agressief dat bijvoorbeeld wekkerapps niet werken. Na Nokia zijn OnePlus en Xiaomi de grootste boosdoeners volgens de lijst, die in totaal tien namen bevat.

In een poging om niet alleen in problemen te denken, volgen de ontwikkelaars deze verhalen op met secties waarin ze uiteenzetten wat een gebruiker en wat een app-ontwikkelaar kan doen om deze problemen recht te zetten. Er kan niet in alle gevallen evenveel aan gedaan worden, maar de technisch onderlegde gebruiker kan een eind komen. Zo kan Nokia's accubesparing met een force close tot de volgende reboot worden uitgeschakeld of via ADB worden gedeïnstalleerd.

Onderaan in de lijst staan HTC en stock-Android. Deze bevatten nog steeds maatregelen om achtergrondapps de nek om te draaien, maar deze zijn zonder ingrijpende stappen uit te schakelen en de twee partijen bieden ook documentatie waarin wordt uitgelegd hoe dat moet.