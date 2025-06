KPN richt met ABP nieuw bedrijf op voor het beheer van 3800 5G-masten

KPN en pensioenfonds ABP willen hun 5G-zendmastnetwerken samenvoegen en samen beheren. KPN gebruikte ABP's zendmasten al, maar krijgt een grotere rol bij het beheer van de masten. Deze stap betekent een 'grotere flexibiliteit voor de provider', aldus KPN.

Met de nieuwe onderneming worden de zendmastnetwerken van KPN, Novec en Open Tower Company gefuseerd. Open Tower Company was een bedrijf van pensioenfonds ABP, terwijl Novec onderdeel was van netbeheerder TenneT. Het nieuwe zendmastbedrijf, door KPN TowerCo genoemd, zal TenneTs zendmastnetwerk overnemen. KPN betaalt Novec en Open Tower Company 120 miljoen euro voor de overname van de netwerken 'en de aangepaste leasevoorwaarden'. Dit samengevoegde netwerk bestaat uit zo'n 3800 zendmasten- en daklocaties, ofwel zo'n 60 procent van KPN's netwerk.

"Met deze samenwerking krijgen we meer grip en flexibiliteit op een groot aantal locaties van onze mobiele infrastructuur en realiseren we tegelijkertijd een duurzamer kostenmodel", zegt KPN's ceo Joost Farwerck. De stap moet daarnaast leiden tot 'meer slagkracht en synergievoordelen'. De samenwerking moet verder 'een beter management van het passieve netwerk' opleveren, wat moet leiden tot 'toekomstvast gebruik van de locaties, harmonisatie en vereenvoudiging van huurcontracten'. De samenwerking zou ook belangrijk zijn omdat ruimte voor zendmasten schaars is, waardoor het voor providers 'de laatste jaren lastiger wordt om nieuwe opstelpunten ter realiseren' en het vervangen van aflopende huurcontracten complex kan zijn.

KPN krijgt een belang van 51 procent in TowerCo; ABP krijgt de resterende 49 procent. ABP zal door uitvoeringsorganisatie APG worden vertegenwoordigd. "Via deze samenwerking met KPN versterken we de Nederlandse mobiele netwerken", zegt Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. "Tegelijkertijd levert deze belegging een aantrekkelijk rendement op en daarmee is deze samenwerking op meerdere terreinen van betekenis voor onze pensioendeelnemers."

Met zendmasten en daklocaties worden de fysieke masten bedoeld waaraan providers hun 5G-apparatuur ophangen. Die 5G-apparatuur is eigendom van providers; de zendmasten waar ze aan worden opgehangen, zijn dat niet altijd. Die zendmasten kunnen bijvoorbeeld eigendom zijn van investeringsbedrijven, waarbij de provider de locatie huurt. Het kan voorkomen dat aan een mast de 5G-antennes van verschillende providers hangen, bijvoorbeeld vanwege een schaarste aan geschikte locaties. KPN en ABP zeggen dat de infrastructuur beschikbaar blijft voor andere providers. TowerCo gaat niet alleen de huidige locaties onderhouden, maar zal het netwerk waar nodig ook uitbreiden.

Het is niet de eerste samenwerking tussen KPN en ABP; drie jaar geleden begonnen de twee organisaties Glaspoort, een joint venture voor een glasvezelnetwerk. KPN gebruikt Glaspoorts glasvezelnetwerk en wil samen met zijn eigen netwerk in 2026 glasvezel kunnen aanbieden bij 80 procent van de Nederlandse huishoudens. TowerCo zal geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De samenwerking moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de toezichthouder.