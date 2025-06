Delta Fiber wil deel glasvezelaansluitingen verkopen aan Glaspoort

Delta Fiber wil zo'n 200.000 glasvezelaansluitingen verkopen aan Glaspoort, een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP. Het gaat om 'dunbevolkte gebieden verspreid over meerdere regio's'. Een overnamebedrag wordt niet genoemd.

De overname is nog niet rond; eerst moet de Autoriteit Consument & Markt toestemming geven, schrijft Delta Fiber. Delta Fiber en Glaspoort willen in afwachting van die goedkeuring voorlopig geen verdere details bekendmaken. Het is dan ook niet bekend waarom Delta Fiber de glasvezelaansluitingen wil verkopen aan Glaspoort. Het is ook niet bekend hoeveel huishoudens gebruikmaken van de Delta Fiber-glasvezelaansluitingen.

Delta Fiber heeft op dit moment 1,6 miljoen glasvezelaansluitingen, inclusief de 200.000 die het wil verkopen. Het bedrijf heeft aangegeven te willen groeien naar 2 miljoen aansluitingen. Het is niet duidelijk of die plannen nu gewijzigd zijn. Glaspoort wil de komende jaren 1,2 miljoen huizen en bedrijven aansluiten op zijn ftth-netwerk. KPN zelf heeft 4,39 miljoen ftth-glasvezelaansluitingen, exclusief Glaspoort.