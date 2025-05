Telecompaper: 100.000 Nederlandse woningen hebben dubbele glasvezelaansluiting

Meer dan 100.000 woningen in Nederland hebben twee glasvezelaansluitingen, schrijft de NOS op basis van cijfers van Telecompaper. Vooral KPN legt vaak een eigen glasvezelnetwerk aan, ook als er al een aansluiting van een concurrent aanwezig is.

Vooral de laatste maanden zijn er veel huizen met meerdere glasvezelaansluitingen bijgekomen, schrijft de NOS. De omroep baseert zich daarbij op cijfers die onderzoeksbureau Telecom met het medium heeft gedeeld. Vooral KPN zou hier een groot aandeel in hebben. Het telecombedrijf kiest er naar eigen zeggen bewust voor om zijn eigen glasvezelkabels aan te leggen bij klanten, ook als er al een netwerk van een concurrent ligt.

Het bedrijf is van plan om binnen drie jaar 80 procent van zijn koperlijnen te vervangen door fiber to the home-aansluitingen, ongeacht of er al glasvezel aanwezig is. Daardoor zullen in korte tijd nog veel meer woningen een dubbele verbinding krijgen. Concurrent Delta spreekt zich tegenover de NOS kritisch uit over deze aanpak. Volgens de provider is het een dure onderneming en komen die kosten bij de klanten terecht.

De Autoriteit Consument en Markt laat aan de nieuwssite weten een dubbele uitrol van glasvezel een goede ontwikkeling te vinden. Volgens de toezichthouder komt dit de concurrentie en keuzevrijheid van consumenten en bedrijven ten goede.

Eind vorig jaar waren er 7,13 miljoen ftth-aansluitingen, bleek eerder deze maand. Eigenaren van dubbele glasvezelverbindingen werden hierbij dubbel geteld in de cijfers, al was tot dusver niet duidelijk hoeveel huishoudens er precies twee aansluitingen hadden. Ongeveer de helft van het glasvezelnetwerk in Nederland is in handen van KPN.