Delta Netwerk neemt glasvezelnetwerk Rodin in Groningen over

Delta Netwerk neemt het glasvezelnetwerk van Rodin Broadband Groningen en Rodin over. Het bedrijf bereikte daarover een akkoord met de curator. De Rodin-bedrijven zijn vorig jaar failliet verklaard.

Delta Netwerk neemt een glasvezelnetwerk over dat bij zo’n achtduizend adressen is aangelegd. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. De adressen bevinden zich in een aantal dorpen in Groningen en in het buitengebied. Er zijn momenteel een paar telecomproviders actief op het netwerk. Delta Netwerk is van plan het aanbod uit te breiden met meer dan vijftien providers, onder meer Delta en Caiway. Ook wil het bedrijf het glasvezelnetwerk in de regio verder uitbreiden.