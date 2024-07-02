Delta Netwerk neemt glasvezelnetwerk Rodin in Groningen over

Een rant gericht tot (ik denk) alle glasvezelaannemers, aanleggers, hoe je het ook noemt.. Iedereen showt altijd de mooie cijfers over hoeveel woningen er al zijn aangesloten of hoeveel woningen ja hebben gezegd tegen het graafproces of iets wat daar op lijkt.
Feit is volgens mij dat, op heel veel plekken waar nu glasvezel komt, er al een fatsoenlijk xDSL of kabel aansluiting mogelijk is (al ligt waarschijnlijk). Voor veel mensen heeft het dan ook niet echt direct merkbare voordelen, hooguit tot een paar euro minder per maand als je het goed uitkiest. Maar die Ziggo 200 Mbit/s lijn is voor veel mensen meer dan genoeg.
Ik snap ook dat dit juist de gebieden zijn die relatief goedkoop aan te leggen zijn, in tegenstelling tot mijn woning in het buitengebied. Ik kom hier niet verder dan een uiterst trage KPN lijn waar andere providers niet eens hun product op leveren. Uiteraard wist ik, toen ik de woning kocht, dat de internetsnelheid beperkt was maar destijds was SnelInternet Groningen al bezig om het project hier op te starten. 3 pogingen verder: geen resultaat.
Poging 1: Snel Internet Groningen (Rodin): Leggen jullie het ook aan bij mij woning in het buitengebied? Ja zeker, ook tot en met uw woning. Jaren later is dat overduidelijk mislukt.
Poging 2: Delta Netwerk: Leggen jullie het ook echt daadwerkelijk in onze straat aan? Ja meneer, ook daar. Ook dat is duidelijk mislukt omdat ze eieren voor hun geld hebben gekozen (en gewoon stilletjes weg zijn gewandeld) want:
Poging 3: Glaspoort (onder aansturing van KPN volgens mij): Leggen jullie het echt hier aan? Ja! 1 week later is onze postcode verdwenen uit de website, zowel Glaspoort als de aannemer hebben geen idee waarom hij er of wel in stond of nu niet meer in staat maar leggen het niet aan (ondanks ik wel toestemming heb gegeven en het adres dus wel in het systeem zat).
Juist die gebieden die het in deze moderne tijd wel heel goed kunnen gebruiken worden niet aangesloten (om welke reden dan ook, ik snap dat het financiele plaatje ook enigszins moet kloppen, maar toch).
Dit is behoorlijk off-topic, maar al deze glasvezelaanbieders verschillen (logischerwijs?) niet heel erg van elkaar. Dit nieuwsbericht over de regio Groningen was de trigger voor mijn verhaal hierboven. Vooral onderstaande zin is gek voor mij:
Ook wil het bedrijf het glasvezelnetwerk in de regio verder uitbreiden.
Dat willen ze vast, maar ze hebben in onze regio alles zo snel mogelijk terug getrokken omdat KPN er aankwam. Ik twijfel dus ook zeer aan deze opmerking, daarvoor zullen ze iets gedetailleerder moeten zijn.
Ik spreek nu natuurlijk helemaal vanuit mezelf en vanuit mijn woning in het buitengebied (overigens geen kilometers ver van het 'dorpscentrum' zoals Glaspoort het noemt). Dus het is natuurlijk een stuk genuanceerder en in andere gebieden in Nederland zal het vast weer anders zijn, maar keer op keer gaat het mis in het buitengebied, ongeacht de aannemer/aanbieder.
[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:51]