Delta Netwerk neemt glasvezelnetwerk Rodin in Groningen over

Delta Netwerk neemt het glasvezelnetwerk van Rodin Broadband Groningen en Rodin over. Het bedrijf bereikte daarover een akkoord met de curator. De Rodin-bedrijven zijn vorig jaar failliet verklaard.

Delta Netwerk neemt een glasvezelnetwerk over dat bij zo’n achtduizend adressen is aangelegd. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. De adressen bevinden zich in een aantal dorpen in Groningen en in het buitengebied. Er zijn momenteel een paar telecomproviders actief op het netwerk. Delta Netwerk is van plan het aanbod uit te breiden met meer dan vijftien providers, onder meer Delta en Caiway. Ook wil het bedrijf het glasvezelnetwerk in de regio verder uitbreiden.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 13:04
63 • submitter: Doane

02-07-2024 • 13:04

63

Submitter: Doane

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Reacties (63)

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rscheper 2 juli 2024 13:44
Een rant gericht tot (ik denk) alle glasvezelaannemers, aanleggers, hoe je het ook noemt.. Iedereen showt altijd de mooie cijfers over hoeveel woningen er al zijn aangesloten of hoeveel woningen ja hebben gezegd tegen het graafproces of iets wat daar op lijkt.

Feit is volgens mij dat, op heel veel plekken waar nu glasvezel komt, er al een fatsoenlijk xDSL of kabel aansluiting mogelijk is (al ligt waarschijnlijk). Voor veel mensen heeft het dan ook niet echt direct merkbare voordelen, hooguit tot een paar euro minder per maand als je het goed uitkiest. Maar die Ziggo 200 Mbit/s lijn is voor veel mensen meer dan genoeg.

Ik snap ook dat dit juist de gebieden zijn die relatief goedkoop aan te leggen zijn, in tegenstelling tot mijn woning in het buitengebied. Ik kom hier niet verder dan een uiterst trage KPN lijn waar andere providers niet eens hun product op leveren. Uiteraard wist ik, toen ik de woning kocht, dat de internetsnelheid beperkt was maar destijds was SnelInternet Groningen al bezig om het project hier op te starten. 3 pogingen verder: geen resultaat.

Poging 1: Snel Internet Groningen (Rodin): Leggen jullie het ook aan bij mij woning in het buitengebied? Ja zeker, ook tot en met uw woning. Jaren later is dat overduidelijk mislukt.

Poging 2: Delta Netwerk: Leggen jullie het ook echt daadwerkelijk in onze straat aan? Ja meneer, ook daar. Ook dat is duidelijk mislukt omdat ze eieren voor hun geld hebben gekozen (en gewoon stilletjes weg zijn gewandeld) want:

Poging 3: Glaspoort (onder aansturing van KPN volgens mij): Leggen jullie het echt hier aan? Ja! 1 week later is onze postcode verdwenen uit de website, zowel Glaspoort als de aannemer hebben geen idee waarom hij er of wel in stond of nu niet meer in staat maar leggen het niet aan (ondanks ik wel toestemming heb gegeven en het adres dus wel in het systeem zat).

Juist die gebieden die het in deze moderne tijd wel heel goed kunnen gebruiken worden niet aangesloten (om welke reden dan ook, ik snap dat het financiele plaatje ook enigszins moet kloppen, maar toch).

Dit is behoorlijk off-topic, maar al deze glasvezelaanbieders verschillen (logischerwijs?) niet heel erg van elkaar. Dit nieuwsbericht over de regio Groningen was de trigger voor mijn verhaal hierboven. Vooral onderstaande zin is gek voor mij:

Ook wil het bedrijf het glasvezelnetwerk in de regio verder uitbreiden.


Dat willen ze vast, maar ze hebben in onze regio alles zo snel mogelijk terug getrokken omdat KPN er aankwam. Ik twijfel dus ook zeer aan deze opmerking, daarvoor zullen ze iets gedetailleerder moeten zijn.

Ik spreek nu natuurlijk helemaal vanuit mezelf en vanuit mijn woning in het buitengebied (overigens geen kilometers ver van het 'dorpscentrum' zoals Glaspoort het noemt). Dus het is natuurlijk een stuk genuanceerder en in andere gebieden in Nederland zal het vast weer anders zijn, maar keer op keer gaat het mis in het buitengebied, ongeacht de aannemer/aanbieder.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:51]

dmantione
@rscheper2 juli 2024 14:07
Als je de glasvezelkaart van de ACM bekijkt , dan zie je dat juist de randstad buiten schot is gebleven. Daar waar redelijke snelheden met VDSL te behalen zijn, is het niet zo aantrekkelijk om glasvezel aan te leggen. Dus wat je stelt klopt niet helemaal, in grote lijnen werden de plaatsen waar al goed internet lag overgeslagen.

Pas recent is dat veranderd, nu KPN van zijn kopernetwerk af wil, komt ook de randstad aan bod.

Het echte buitengebied is wellicht een probleem (dat is het voor alles), maar het meer landelijke Nederland heeft het behoorlijk goed wat betreft de glasvezelbeschikbaarheid.
rscheper @dmantione2 juli 2024 14:12
Je hebt inderdaad gelijk hoor, Ik zie bij ons in de gemeente (in de niet-buitengebieden) nu overal Glaspoort bezig terwijl daar daadwerkelijk overal Ziggo ligt. Ik snap ook dat het niets zegt over de wel buitengebieden, maar het voelt wat bijzonder, vanuit mijn situatie gezien.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:51]

DeComponeur
@rscheper2 juli 2024 19:12
Het is vooral onbegrijpelijk dat Ziggo niet verder gaat verglazen, ze zullen toch een keer moeten :z
Iedereen verkijkt zich behoorlijk op de hoge aanlegkosten voor huizen in het buitengebied.
Daarmee bedoel ik dat het bedrag van die (graaf)kosten voor een groot project heel ver achter de komma zijn. Het opzetten van een project inclusief vergaderingen vergunningen regelen etc etc. en het optuigen van POP's, hoofdaders etc etc. bepalen de prijs. Uiteraard kun je een kleine marge pakken door een boer ver weg niet aan te sluiten, maar een gemeente of Provincie kan met het verstrekken van een goedkope lening heel eenvoudig legaal afdwingen dat de kabelaar niemand mag overslaan. In de provincie Drenthe is dat overal gebeurd en ondanks dat het hier en daar niet helemaal 100% goed is verlopen was het daar zeer succesvol.
En niemand betaalt in Drenthe exorbitante bedragen voor zijn abo. Behalve in Midden Drenthe waar een krampachtig constructie is ontstaan toen KPN het netwerk daar heeft opgekocht. Iedereen betaalt daar 11 euro in de maand extra aan de Digitale stad. Een draak van een adminstratiespook van KPN, een doorn in het oog van de ACM, wat hopelijk op de lange duur onhaalbaar blijkt te zijn.
Kortom rendabel aanleggen van een glasvezel netwerk kan prima. Odido, KPN en Delta kunnen zo'n netwerk in het buitengebied in een jaar of 15 terugverdienen. Daarna zijn ze spekkoper.
terradrone @DeComponeur2 juli 2024 23:14
Het is vooral onbegrijpelijk dat Ziggo niet verder gaat verglazen, ze zullen toch een keer moeten
Waarom zouden ze dat moeten? Met docsis 4 kunnen ze nog door tot tenminste 10gbps, en wie weet wat er tegen die tijd aan techniek ontwikkeld is. Glasvezel moet niet het doel zijn; glasvezel is, net als kabel, xDsl, 4g en starlink een manier om breedbandinternet bij de abonnee te krijgen. Om te denken dat glasvezel de enige en juiste manier hiervan is, is simpelweg onjuist. Het is bijvoorbeeld nog nieteens zo heel lang geleden dat kpn alle wijkcentrales omgebouwd heeft naar actieve vdsl centrales (met glas gevoed), waardoor in veel wijken snelheden van 200mbit down aangeboden kunnen worden. En dat gebeurd ook gewoon op grote schaal, getuige de vele tevreden vdsl klanten die via de verbinding naar tevredenheid internetten en tv kijken.
Kortom rendabel aanleggen van een glasvezel netwerk kan prima.
Ook dit vind ik te makkelijk. Of een glasvezelnetwerk in een bepaald gebied te realiseren is hangt van ontzettend veel verschillende factoren af. Ik ken het voorbeeld uit mijn regio waar e-fiber, aangejaagd door een lokaal initiatief, glas heeft aangelegd, tot zelfs in het volledige buitengebied, waarbij niemand verplicht werd een product via de verbinding af te nemen of aansluitkosten te betalen. Ik heb werkelijk met verbazing gezien hoe boerderijen "in the middle of nowhere" werden aangesloten, waar men kilometers glas voor een paar aansluitingen heeft moeten aanleggen.

Maar ik ken ook een voorbeeld van een glasproject in het midden van nederland, waar men geacht werd ruim duizend euro te betalen om mee te kunnen doen. Dat ging echt om een flink geld, waarbij moet opgemerkt worden dat op een later tijdstip de mensen die initieel niet meegedaan hadden alsnog kosteloos aangesloten konden worden. Iets wat de klanten vh eerste uur een zure nasmaak gaven.

Financiering is natuurlijk een bepalende factor. Zo weten we van e-fiber dat daar op een bepaald moment een investeerder flink kapitaal in het bedrijf pompte, waardoor ineens veel mogelijk werd. Hoe de financiele kant bij bijv. kpn of delta in elkaar steekt weten we niet. Daar zal men hun eigen afwegingen maken. Gezien ik geen weet heb van kpn glasvezelaansluitingen in buitengebieden lijkt het dat men (kpn) er geen kostendekkend product in ziet. Kennelijk had men daar bij e-fiber een ander idee bij.
DeComponeur
@terradrone3 juli 2024 14:35
Om te denken dat glasvezel de enige en juiste manier hiervan is, is simpelweg onjuist.
Sorry hoor maar je hebt er echt geen verstand van.
Glasvezel aanleggen is misschien niet de enige manier, maar wel de beste en veruit de goedkoopste.
In het Noorden van Drenthe (lokale coöperatie) is een goed netwerk gebouwd voor zo'n 4.500 woningen, niemand is overgeslagen tenzij mensen niet mee wilden doen voor eenmalig 700,- of 5 p.maand.
Mind you bij KPN en Ziggo betaal je de kabel in je abo voor xDsl of coax zo'n 15 euro p. maand. Als consument betaal je dus voor zo'n nieuwe glasvezel nog niet de helft vergeleken bij KPN of Ziggo.
Het hele netwerk in Noord Drenthe, met zo'n 2.600 afgesloten abo's en 1.900 homepassed, is binnen 15 jaar volledig afbetaald inclusief onderhoudscontract etc. Niet zwaar gesubsidieerd, enkel goedkope leningen van gemeenten en provincie.
Het is echt echt lulkoek dat die paar boeren waar je een kilometer voor moet graven de prijs opdrijven. Op de totale begroting is het zelfs niet waarneembaar. Mensen/percelen die niet mee hebben gedaan kosten veel meer... dan was alles binnen 10 jaar afbetaald, inmiddels hebben die allemaal spijt :+
Aangezien glasvezel aanleggen een investering van 10-15 jaar vergt zijn 'investeerders in het bedrijfsleven' niet heel erg happig, ze willen liever sneller geld maken.
Waarschijnlijk was dat de reden dat het pensioenfonds van ABP een goede partner voor KPN bleek te zijn
Glaspoort is zelfs een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP https://www.glaspoort.nl/over-ons/
Blijft dom dat de rijksoverheid niet ooit heeft besloten, iedereen krijgt een glasvezelaansluiting. punt.
Verdeel het maar onder KPN en Ziggo en Odido en wie dan ook, volgende onderwerp.
terradrone @DeComponeur3 juli 2024 15:11
Wat een hoop aannames en onderbuikgevoelens ventileer je weer:
Sorry hoor maar je hebt er echt geen verstand van.
Da's een sterk argument. Dit soort kinderklas argumenten worden meestal door mensen gebruikt die het op een andere manier in een dialoog niet weten te winnen. Dat zie ik bij jou ook terug.
Het is echt echt lulkoek dat die paar boeren waar je een kilometer voor moet graven de prijs opdrijven. Op de totale begroting is het zelfs niet waarneembaar.
Kennelijk zit je er flink naast, gezien ik kpn geen meter kabel in het buitengebied zie aanleggen. Zoals gezegd, waarom dat wel gelukt is bij e-fiber is de vraag, en daar weten jij en ik het antwoord niet op. Ga er even vanuit dat men bij KPN niet op hun achterhoofd gevallen is, en men ook niet in de markt is om mensen te benadelen of achter te stellen. Ze zullen dus zeker hun redenen hebben om tot deze keuze te komen. Als het financieel allemaal niets had voorgesteld dan had kpn allang de graafploegen de wei ingestuurd.
Mensen/percelen die niet mee hebben gedaan kosten veel meer... dan was alles binnen 10 jaar afbetaald, inmiddels hebben die allemaal spijt :+
Ook weer zo'n ongefundeerde aanname van je. Ik ken persoonlijk genoeg lieden die in het buitengebied wonen, glasvezel overgeslagen hebben en prima tevreden zijn met hun "langzame" vdsl lijntje. En geen daarvan hebben "spijt".
Blijft dom dat de rijksoverheid niet ooit heeft besloten, iedereen krijgt een glasvezelaansluiting. punt.
Verdeel het maar onder KPN en Ziggo en Odido en wie dan ook, volgende onderwerp.
Men heeft jarenlang in nederland op partijen gestemd die voor marktwerking waren en dus absoluut niet voor een overheid die glasvezelkabel collectief gaan organiseren. Het volk krijgt wat het verdiend zegt men dan.

Overigens stuurt de eu aan op een europees breed snel internet infrastructuur. Daar wordt echter niet gesproken over glasvezel als doel, maar enkel als middel, naast bijvoorbeeld technieken als 5g en kabelinternet. Dus nee, glasvezel is niet het enige middel om een gigabit wirespeed netwerk europees breed uit te rollen, het kan hooguit een middel zijn, niet meer.

En hou op je medetweakers aan te vallen enkel omdat ze jou mening niet delen, dit is zeer ongewenst.
DeComponeur
@terradrone3 juli 2024 15:53
Ik val geen medetweakers aan, ik zei enkel dat jij er geen verstand van hebt.
Dat is misschien niet zo aardig maar je moet van hele goeie huize komen wil je iets meer weten dan ik, van de (financiële) inhoud van glasvezel projecten in (Noord) Nederland. Ik hou mij daar al meer dan 10 jaar mee bezig, niet alleen hobbymatig maar ook professioneel en als bewoner.
Ik doe geen ongefundeerde aannames. Een glasvezel project verdient zichzelf in max.15 jaar terug.
Dat Rodin/ViberQ failliet is gegaan is echt absurd en totaal onnodig.
KPN is trouwens zeer geïnteresseerd is in al het buitengebied aangezien ook overal 5G letterlijk uit de grond moet komen. 5G gaat zelfs voornamelijk door de grond... :z Oftewel een glasvezelnetwerk is daarvoor noodzakelijk. En ze leggen niet alleen glasvezels aan maar overal liggen extra lege mantelbuizen die ze later gebruiken of verhuren aan diverse partijen. Glaspoort is daarvoor de grootste troef van KPN. Maar inmiddels kopen ze tevens overal lokale projecten op. Groningen (Rodin/ViberQ) hebben ze dat niet gedaan want Glaspoort is daar inmiddels ook in gang gezet. https://www.glaspoort.nl/provincies/groningen/
Maar dat gaat nog wel een paar jaar duren...
terradrone @DeComponeur3 juli 2024 16:08
Ik val geen medetweakers aan, ik zei enkel dat jij er geen verstand van hebt.
Dat is misschien niet zo aardig maar je moet van hele goeie huize komen wil je iets meer weten dan ik, van de (financiële) inhoud van glasvezel projecten in (Noord) Nederland. Ik hou mij daar al meer dan 10 jaar mee bezig, niet alleen hobbymatig maar ook professioneel en als bewoner.
Ik merk het aan je stelselmatig negeren van mijn beargumentatie, je bent inderdaad erg ingelezen in de materie |:(
Een glasvezel project verdient zichzelf in max.15 jaar terug.
Dit is ook weer te kort door de bocht, zeker voor projecten waarbij het GEHELE buitengebied wordt meegerekend. Ik heb hier diverse rekenmodellen over mogen inzien en zoals jij het als oneliner stelt is in ieder geval zeker niet hoe dit in de realiteit werkt.

Ik merk ook aan je reacties dat je een heel beperkt beeld heb op glasvezelprojecten in de kop van nederland , maar zodra je verder het land in gaat weet je al heel snel niet meer waar het over gaat. Je bent mogelijk betrokken geweest bij een lokaal glasvezelinitiatief. Ik ken dat soort lieden , denken inderdaad alles van alles te weten. Heb er zelf ook mee te maken gehad, vervelende mensen zijn het vaak.

Je betoog over kpn glas in het buitengebied slaat ook weer als een tang op een varken. Dat kpn glas in het buitengebied heeft liggen is evident; hoe denk je anders dat alle 4g/5g masten, waar het inmiddels de moord van stikt, aangestuurd worden (en ja ik weet, sommige zijn met een 60ghz straalverbinding aangestraald). Ook de backbones van ziggo gaan vaak over kpn glas. Maar dat betekend nog niet dat dit automatisch de uitrol van kpn glas voor bewoners van het buitengebied werkelijkheid maakt. Tot op heden , en ik heb het aleens gezegd, heb ik kpn nog geen meter glas in het buitengebied zien leggen, bedoeld voor particuliere aansluitingen, dus niet voor 4g masten of zakelijk gebruik.

Je bent goed in het door een tunnelvisie bekijken van iets waar je erg van gecharmeerd lijkt te zijn, maar veel kijk heb je niet op de materie. En zeker niet buiten noord-nederland, want volgens mij heb je nog nooit ook maar iets gezien van open dutch fiber / e-fiber.

Overigens was bijvoorbeeld ook Delta van mening dat glas in het buitengebied simpelweg te duur was.
maar je moet van hele goeie huize komen wil je iets meer weten dan ik
"Hoogmoed komt voor de val"

[Reactie gewijzigd door terradrone op 22 juli 2024 16:51]

Houtenklaas
@terradrone19 juli 2024 22:39
Eén van de vele publicaties meldt:
Fibre broadband networks provide the best solution and have proven their ability to scale over time well beyond comparable copper or wireless technologies.
Docsis geeft nog wat rek op een achterhaalde en verouderde techniek. Dat is uiteraard prima om nog wat geld eruit te halen, maar is in wezen hetzelfde als de stap van ADSL naar VDSL, het rekken van het onvermijdelijke. KPN heeft aangekondigd overal het koper uit te gaan zetten, dus ook in buitengebieden. Voor veel mensen biedt VDSL zoals je terecht opmerkt voldoende bandbreedte, maar zoals KPN al zegt, dat is eindig. Twee netwerken in de lucht houden kost simpelweg teveel geld, ook de VDSL liefhebbers zullen er op termijn aan moeten geloven. Zo zal ook de kabel altijd een vaste groep afnemers kennen die nooit weg zullen gaan, de vraag is of die in omvang beperkte groep de kosten kan opbrengen voor dat netwerk.

Aanleg van glas is exact wat @DeComponeur meldt prima rendabel in een jaar of 15, waar dan ook in NL, ook ik zit in dat wereldje en ik herken dan ook 1:1 wat hij meldt. Ironisch genoeg zijn buitengebieden vaak eenvoudiger omdat vergunningen wat makkelijker loskomen en het gebruik van (XGS)PON beperkt het aantal vezels ook nog eens. Tuurlijk maak je kilometers, maar dat zijn wel makkelijke kilometers. KPN zal overigens niet voor niets in zee gegaan zijn met het ABP, omdat dat een prima termijn is voor een pensioenfonds, de snelle investeerders duurt dat veel te lang. Maar jij zal het vast beter weten :)
Houtenklaas
@terradrone23 juli 2024 12:53
Zou je wellicht toch inhoudelijk willen reageren - zonder emotie graag, gewoon feitelijk?
Het KPN artikel heb ik samengevat in 4 punten, waar jij blijkbaar iets anders leest, ik ben oprecht benieuwd wat je leest wat ik niet zie.
  • KPN vervangt overal het kopernetwerk door glasvezel voor beter internet.
  • In 2026 wil KPN 80% van de huishoudens op glasvezel hebben, ook daarna gaat de uitrol verder.
  • Glasvezelverbinding wordt eerst aangezet voordat koperlijnen worden uitgezet.
  • Providers en bewoners krijgen hulp bij de overstap naar glasvezel.
En excuus voor het laatste zinnetje in mijn reactie hierboven, dat was niet nodig. Waarom ik niet aan publicaties twijfel van partijen als Odido, Ziggo en KPN is omdat ze beursgenoteerd zijn, elke uiting wordt daarom vele malen getoetst of er geen onzin in staat waar ze last van kunnen krijgen als de beurskoers wat tegenvalt.
_JGC_ @dmantione2 juli 2024 15:47
Je weet dat Rodin hiervoor een hele bult subsidie heeft gekregen van de provincie? Uiteindelijk kregen ze het toch niet rond en is dat geld verdampt. KPN en Delta doen in principe alleen buitengebied als dat commercieel interessant is.

KabelNoord heeft het in Friesland gedaan met een dikke lening van de provincie. Die zijn duur vergeleken met andere providers, zeker als daar ook nog de buitengebied-toeslag bij komt, maar ze hebben het wel aangelegd.
Get!em @dmantione2 juli 2024 15:11
Die kaart van ACM is nuttig, maar voor mij ook weer een dikke FY. Glasvezelnetwerk is alleen gelegd bij de eerste 5 huizen in mijn postcode. De andere 30 in mijn postcode , even nummers, is gewoon niet aangelegd, oneven kant, zelfde verhaal. Straat is niet eens open geweest. 5Mbit KPN dsl of (gelukkig) nu ziggo 1000. Maar er is nul incentive om hier nog glasvezel aan te leggen, sommige huishoudens zitten hier nog TV te kijken via Schotel antenne, omdat ook ziggo niet is aangelegd.

Als ze wel bij je in de buurt zitten qua glasvezel, heb ik de tip gekregen om via https://mijnaansluiting.nl te kijken of je een aanvraag Media&Communicatie kunt doen en als daar dan glasvezel aanbieders in naar boven komen, dan krijg je vanzelf een offerte om te zien of ze dat gaan aanleggen of niet. En of het je de kosten waard is.

[Reactie gewijzigd door Get!em op 22 juli 2024 16:51]

Nickname55 @dmantione3 juli 2024 12:49
Daar waar redelijke snelheden met VDSL te behalen zijn, is het niet zo aantrekkelijk om glasvezel aan te leggen.
Voor andere glasvezel aanbieders klopt dat wel ja. Voor KPN maakt dat geen bal uit. Want iedereen moet toch over op glasvezel. Koper word uitgeschakeld als KPN glasvezel legt. Een mogelijkheid om op koper te blijven is er op de lange duur niet. En het heeft geen zin ook, want de prijs blijft toch gelijk. Vroeger was een abonnement op koper iets lager geprijst. Maar KPN had vrij snel door dat da niet zo handig was. Want dan wilde het gros op koper blijven.

[Reactie gewijzigd door Nickname55 op 22 juli 2024 16:51]

leegethas @rscheper2 juli 2024 14:18
Maar die Ziggo 200 Mbit/s lijn is voor veel mensen meer dan genoeg
Dat ben ik niet met je eens. Wat bij dit soort argumenten altijd wordt verzwegen, is het feit dat de upload tien keer langzamer is dan de download. En aangezien er steeds meer richting de cloud verschuift, wordt die upload steeds belangrijker en die 20 mb/sec steeds meer een probleem. Zeker voor bedrijven (en dus ook de particuliere verbindingen, van al die thuiswerkende mensen). Glasvezel biedt dan echt wel meerwaarde.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat glasvezel veel meer future proof is dan de kabel, die ondertussen aardig aan het eind van zijn latijn is, om daar nog meer snelheid uit te persen.
dmantione
@leegethas2 juli 2024 14:34
Belangrijk is ook dat de toepassingen zich aanpassen aan de beschikbaarheid: In de tijd van modems werd iedere website daarvoor geschikt gemaakt en zat degene die een 512 ADSL-verbinding had op rozen. Naarmate ADSL gemeengoed werd, gingen websites evenwel meer bandbreedte eisen en werd 512 kilobps juist krap.

Op dezelfde manier is onze hele manier van werken op dit moment gemaakt om de upload te ontzien. Dan is een Ziggo-verbinding inderdaad ruimschoots voldoende. Nu ook consumenten een snelle upload kunnen krijgen zie je het gebruik van die upload razendsnel toenemen. Backups richting de cloud, en videovergaderingen in HD-kwaliteit zijn voorbeelden van toepassingen die nu op gang komen. De upload op de kabel is nu wellicht nog goed genoeg voor de gemiddelde Nederlander, hij wordt in rap tempo onvoldoende.
rscheper @leegethas2 juli 2024 14:30
Dat ben ik dan wel weer met jou eens, dus ik snap wat je zegt. Echter is 200Mbit/s down met 30Mbit/s up wel een keer of wat beter voor heel veel mensen dan de 8Mbit/s down en 0,5Mbit/s up dan hier kan.

Dus ja, ik snap dat glasvezel in die zin wel degelijk veel nut heeft en ook meer toekomstbestendig is. Echter is het gat tussen wat hier ligt en wat gemiddeld Nederland al heeft (voor de glasvezel-aanleg al) en wat de buitengebieden ligt is wel erg groot.

Ook hier telt ook weer dat ik het vanuit mijn punt beschrijf en als ik dan kijk naar wat sommigen hebben aan snelheid ben ik al erg jaloers en snap ik het allemaal niet. Ik werk namelijk ook aardig veel thuis (deels een keuze) en ik wil ook graag van mijn NAS een back-up in de cloud hebben. Ik wil ook graag niet in de nacht de Xbox aan hoeven zetten om een update te downloaden, want als ik dat overdag doe kan ik nauwelijks televisie kijken want alle 8Mbit/s worden opgeslokt door de Xbox en dan denk ik vooral dat een 200Mbit/s wel aardig is om mee te leven. Ik snap echter wel heel degelijk wat je zegt.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:51]

marktweakt @rscheper2 juli 2024 17:24
Heb je al eens gekeken naar KPN buitengebied. Dan krijg je zo'n 4G modem naast je ADSL modem en gaat je snelheid al snel richting de 30/10 Mbits.
i-chat @rscheper2 juli 2024 15:07
probleem met die 200/30 verbinding is dat ik in de praktijk heel vaak eerder 190-250/9-20 tegenkom

dan zie je bij de download vaak minimale afname van de max snelheid en soms zelfs een beetje bonus maar bij de uploads gaat het bijna de gehele tijd om veel lagere snelheid tot soms wel 3tot 4 keer lager

bron: eigen waarneming op basis van Caiway Ziggo en recam verbinden over de afgelopen 20 jaar (ik kom nogal eens bij mensen thuis**)
** omgevingen:
Westland Rotterdam Gouda Dordrecht
en regio Amsterdam Zuidoost en Almere
Vlizzjeffrey @leegethas2 juli 2024 16:14
Maar zijn upload is nog veel lager dan 20mb/sec, dus dat is een nog groter probleem.
rijnsoft @rscheper2 juli 2024 14:38
Dat je afhankelijk bent van commerciële bedrijven voor de aanleg van een basis-voorziening, en dat die bedrijven jou geen verantwoording schuldig zijn, is vervelend. Er is nog te weinig regie van de overheid in deze.

Dat gezegd hebbende. Heb je al eens aan een starlink aansluiting gedacht? De kosten zijn te behappen, en de snelheid is zeker beter dan je nu hebt. Zie:

https://www.starlink.com/nl/residential
rscheper @rijnsoft2 juli 2024 14:41
Dat is inderdaad vervelend en in zekere zin heb ik natuurlijk niets te eisen. Het zijn commerciele bedrijven, dus ze mogen zelf kiezen waar ze iets gaan aanleggen denk ik. Ik snap ook dat ze het niet zomaar doen als het geen geld oplevert. Maar elke keer pogen en dan failliet gaat, terugtrekken want iemand heeft KPN rondgeroepen of zonder reden en communicatie terugtrekken is echt niet oke, dat gaat nergens over natuurlijk.

Nu wil het zo zijn dat KPN hier ook een 4G modem aanbiedt, welke ik dan ook heb staan, maar ook dat is allemaal niet perfect in ons gebied, maar biedt heel soms wel snelheden tot 20Mbit/s up, maar down is het nog allemaal even verschrikkelijk.

Ik heb lang geleden Starlink eens onderzocht, maar daar is ook al het nodige anders zo te zien, ik duik er nog even in!

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:51]

bussie66 @rscheper2 juli 2024 19:04
"Maar die Ziggo 200 Mbit/s lijn is voor veel mensen meer dan genoeg."

Waarom verliest Ziggo dan duizenden klanten al jarenlang ten gunste van glasvezel?
rscheper @bussie662 juli 2024 19:29
Ik zeg ook niet dat er niet nog beter of sneller of goedkoper is toch? Ik zeg alleen dat veel mensen best aardig uit de voeten kunnen met 200Mbit/s. Als je voor hetzelfde geld meer kan krijgen zou ik Ziggo ook opzeggen. Beetje gekke vraag.

Stel je voor dat je elk jaar naar een andere glasvezelprovider gaat waarbij je bij elke nieuwe provider het eerste halfjaar korting krijgt. Dan kun je sowieso beter Ziggo achter je laten. Het is iets genuanceerder dan: Ziggo verliest klanten aan glasvezel dus dan kan iedereen die bij Ziggo stopt niet uit de voeten met de snelheid van Ziggo.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:51]

jongetje
@rscheper2 juli 2024 20:28
Uiteindelijk zijn het gewoon commerciële bedrijven.

Aan de andere kant heeft den haag nu pas helemaal glasvezel (de laatste gebieden worden nu aangelegd) en gaat dsl op veel plekken niet sneller dan 50Mbit en heb je alleen Ziggo. Het is dus zeker niet zo dat alleen de buitengebieden langzamer dsl hebben.
DataMan @rscheper2 juli 2024 21:23
Toen Delta nog Glasvezel Buitenaf was is het gehele buitengebied waar ik woon op de Zuid Hollandse eilanden, op een paar plekjes na verglaasd. Dat heeft aan een zijden draadje gehangen en het is dankzij het risico dat een paar ondernemers bereid waren te nemen om een eventueel tekort te dekken, uiteindelijk gebeurd. Genoeg mensen hebben uiteindelijk een aansluiting genomen, ondanks de vrij forse eigen bijdrage.

Een eiland hoger donderde de business case om, omdat KPN “ineens” besloot de dorpskernen te gaan verglazen. Dat heeft ook even bij ons gedreigd, maar gelukkig had de wethouder nog een appeltje te schillen over gebroken beloften uit het verleden en zijn dergelijke ‘spontane’ initiatieven gesmoord.

Diezelfde KPN was zo ‘slim’ geweest om wat buurtgenoten een buitengebied modem aan te smeren in de aanloop van de glasvezel campagne van Glasvezel Buitenaf, maar ze hebben hun eigen glazen ingegooid doordat ze de zendmast anders hebben afgesteld waardoor een groot deel van ons deel van het gebied ineens zonder 4G snelheden zat. Dat modem deed het ineens weer even beroerd als de oude koperlijn.

Anno 2024 zou niemand hier glasvezel hebben aangelegd buiten de dorpskernen. Met de concurrentiedruk is dat simpelweg niet te betalen en die paar adressen kunnen ze wel missen. Het is jammer, maar helaas voor veel bewoners in de buitengebieden die nog niet zijn verglaast.

Ik hoop van harte voor je dat ze het alsnog gaan doen, maar je moet heel veel gaan investeren met je buurtgenoten om iemand zo ver te gaan krijgen.
schuit53 2 juli 2024 14:01
Ik kan het hier, in buitengebied Groningen, al jaren niet meer volgen. Ligt al weer bijna 3 jaar!!!! glas. Kan volgens KPN echt binnenkort GRATIS aangesloten worden (al 2 jaar roepen ze dat) maar kpn is dan blijkbaar weer afhankelijk van een bedrijf dat het komt aanleggen vd straat naar in huis , glas-draad, en was er nog ViberQ, de eerste moest er veel geld voor hebben, de 2e hoor je niks van. Kortom, voor een normale consument is het een beschamende puinhoop wat ze er van gemaakt (of juist niet gemaakt) hebben . En de lokale politiek staat er bij en kijkt er naar, en maar blaten dat we allemaal ‘recht’ hebben op snel internet. Faaaal ..
ftv1 @schuit532 juli 2024 19:01
ViberQ was failliet, dat was een dochteronderneming van Rodin. Heeft in ons dorp, Winsum, glasvezel aangelegd tegelijkertijd met Delta. Van ViberQ hebben we een kastje in de meterkast gekregen. Van Delta nog steeds niet. Als Delta ook ViberQ overneemt hebben ze dus 2 netwerken naast elkaar.
kodak
2 juli 2024 13:44
De provincie Groningen heeft ongeveer 5 miljoen euro geïnvesteerd in dit bedrijf. Terwijl bedrijven als Delta Fiber en KPN/Glasdraad al bezig waren ook komende jaren in de buitengebieden aan te leggen. Dubbele verkwanseling van gemeenschapsgeld, want met het geld is effectief een goedkoop netwerk voor de grote opkoper aangelegd, die nu geen extra verplichtingen meer heeft.
jongetje
@kodak2 juli 2024 17:15
Ik weet niet of Delta het goedkoop gekregen heeft.
Blijkbaar mismanagement bij Rodin dat je niet kostendekkend een netwerk kunt aanleggen. Delta, KPN, ODF, glaspoort en andere kunnen het namelijk wel...
mr_evil08 @jongetje2 juli 2024 18:10
De grote jongens hebben genoeg financieel buffer om tegenvallers op te vangen, een starter niet.
jongetje
@mr_evil082 juli 2024 18:28
Kwestie van een rekenmachine en een bedrijfsplan. Je weet wat de aanleg (ongeveer) kost. Dan weet je hoeveel kapitaal je nodig hebt. En dan verdien je het over de jaren in stukjes terug. Als je aan het begin al geen financiële buffer hebt dan moet je er niet aan beginnen. Juist met infrastructuur gaan er enorm veel kosten voor de baten uit.
mr_evil08 @jongetje2 juli 2024 21:54
Zo werkt dat niet, de grotere providers hebben ook minder rendabele gebieden en betere, samen zorgt het ervoor dat in evenwicht blijft.
jongetje
@mr_evil083 juli 2024 09:28
Zo werkt het wel.
Als je als netwerkbedrijf 1 (klein) gebied gaat aanleggen dan doe je toch juist onderzoek naar de haalbaarheid. Ze zijn nog niet eens geslaagd om het af te ronden en dus nog niet operationeel. Dan heb je vooraf al niet bedacht wat de kosten zijn en hier genoeg kapitaal voor gehad. De operationele fase waarin je terug gaat verdienen is nog niet eens gestart.
mr_evil08 @jongetje3 juli 2024 17:09
Ondernemen is risico nemen.
i-chat 2 juli 2024 13:10
Ook wil het bedrijf het glasvezelnetwerk in de regio verder uitbreiden.
ja ja, zolang het maar niet in het buiten-buitengebied is

nieuws: Hof: Delta moet binnen anderhalf jaar glasvezel leggen in buitengebie...

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 16:51]

Elidibus @i-chat2 juli 2024 13:26
Precies, het lukt ze zelfs niet in hun achtertuin hier in Zeeland, laat ze eerst dat maar eens op orde brengen.
NESFreak @i-chat2 juli 2024 13:33
Benieuwd hoe delta dat gaat aanpakken idd. Rodin had zich hier ook al op verkeken, en met een bait-and-switch mensen opgezadeld met een straalverbinding in plaats van glas. Ook benieuwd dus wat met die bestaande straalverbindingen gaat gebeuren.

Heel het rodin verhaal is natuurlijk een klucht waarbij vele euros aan subsidie aan een stel beunhazen is gegund, maar mbt de straalverbinding geeft het volgende al aan met wat voor toko we hier te doen hadden: https://www.rtvnoord.nl/n...-straalverbindingen-dwars
Blasterxp 2 juli 2024 13:12
Man, die beste inwoners treffen het niet. Met Robin was het een zooi met goedkope apparatuur.
Nu krijgen ze Delta ... weer een zooi met routing, packetloss, en chaos netwerk.
Brentjuh2000 @Blasterxp2 juli 2024 13:29
ik weet niet waar jij vandaan haalt dat Delta last heeft van Packetloss en problem met Routing maar ik heb hier echt 0.0 problemen met Delta. sterker nog het is zelfs stabieler dan KPN glasvezel op sommige punten.
Pecunia-18 @Brentjuh20002 juli 2024 13:37
Dat zal misschien per Delta gebied verschillen. Waar Blasterxp gelijk in heeft is dat Rodin nooit de belofte in Groningen ook maar enigszins waar heeft kunnen maken. Technisch zal Delta misschien wel Okay zijn maar organisatorisch is het een chaos. Mijn vriendin heeft onlangs een brief gekregen van Delta dat de glasvezel toch niet aangelegd gaat worden vanwege technische omstandigheden en dat haar contract ontbonden wordt. Best vreemd aangezien de vezel al bij de erfgrens omhoog steekt. 8)7
3raser @Pecunia-182 juli 2024 13:57
Dat de vezel aan de erfgrens ligt wil nog niet zeggen dat er geen lastige technische omstandigheden zijn.

Maar dat er veel verschil is qua gebieden kan ik wel beamen. Zit zelf op het Rekam netwerk. Dat is overgenomen door Delta maar Delta zelf levert er niet eens internet.
Pecunia-18 @3raser2 juli 2024 14:12
In geval van mijn vriendin ligt de vezel aan de erfgrens van 2 onder 1 kap woning. Beide woningen wilden een aansluiting. Enige wat (in theorie) nog moest gebeuren was tuinboring en invoeren via mantelbuis in de meterkast. Mogelijk zit de bottleneck daar inderdaad ergens anders en kan de PoP of een ander verdeelpunt van het FTTH netwerk niet bereikt worden. Vaag verhaal zal ik maar zeggen.

<New update.>
Het vage verhaal wordt mij nu een stuk duidelijker :+
https://nos.nl/artikel/25...voorlopig-trager-internet
<end update>

[Reactie gewijzigd door Pecunia-18 op 22 juli 2024 16:51]

peewee. @Pecunia-182 juli 2024 14:54
Ik lees dat wel vaker over Delta, over hele postcodegebieden die ze opeens niet aansluiten. Zou het helpen ze te verplichten dan ook al die plastic rommel weer binnen een redelijke termijn weg te halen uit de grond?
P_Tingen @Pecunia-182 juli 2024 13:58
Niet alleen organisatorisch, ook de helpdesk is dramatisch. Vorige zomer ging door een piekspanning mijn Delta modem kapot.. Doorgegeven aan Delta, maar ik heb uiteindelijk een week zonder internet, tv en vaste telefoon gezeten. Helpdesk doet niet veel, behalve beloven en kastje/muur verhalen.

Mijn jaar daar uitgezeten en crying all the way to the exit......
Kaasje123 @Brentjuh20002 juli 2024 13:34
Sja ik ik ik. Wat de een ervaart hoeft niet voor de ander te gelden en omgekeerd.
Nephalem82 @Blasterxp2 juli 2024 13:30
Blanket statement much?

Ik heb nog nooit zon goede en stabiele verbinding gehad als glas bij delta. Het zal dus wisselen van locatie tot locatie , kan je niets van zeggen .
icecreamfarmer @Nephalem822 juli 2024 13:39
Hier idem. Voelt veel soepeler aan dan Ziggo.
DataMan @Nephalem822 juli 2024 21:26
Nogmaals hier. Het is echt perfect met Delta. Het hangt er vanaf wanneer het is aangelegd en door wie.
William_H @Blasterxp2 juli 2024 13:34
Kan je eens uitleggen wat er zoal speelt bij Delta? Is dit je eigen ervaring, of is dit een breed probleem?
DCG909 @Blasterxp2 juli 2024 13:52
Hier van Caiway AON naar delta xgs-pon gegaan en, op wat opstart probleempjes na en twee keer een gebiedsbrede storing heb ik in schiedam weinig te klagen.

Ze hadden ook wat mensen die op tweakers actief waren (nu op discord), die ook met wat exotischere problemen konden helpen.
platte_plank @Blasterxp2 juli 2024 13:26
Ook als je bijvoorbeeld een eigen router achter de modem/router van de ISP hing?
DeComponeur
@Blasterxp2 juli 2024 18:49
Met Robin was het een zooi met goedkope apparatuur.
Nu krijgen ze Delta ... weer een zooi met routing, packetloss, en chaos netwerk.
Wat een een slag in de lucht...
Er is een Topic over Delta vs ViberQ in Groningen en daar zijn over beide netwerken geen structurele klachten.Hooguit dat het veel te lang duurde voordat er licht kwam, of er nog niet is.
forumtopic: Delta fiber vs viberq
Uiteraard gaat een kabelaar in Nederland niet een brak netwerk ergens aanleggen aangezien ze zelf verantwoordelijk zijn voor de verbinding en toekomstig onderhoud. Goedkoop is duurkoop is iets waar ze alleen zeer bewust van zijn. Zo'n netwerk is een melkkoe die lang mee moet gaan.
Dat wil niet zeggen dat het overal perfect verloopt en er geen (ver)storingen zijn, maar over het algemeen is de aanleg in Nederland zeer degelijk.
arbraxas 2 juli 2024 13:09
Benieuwd, want hier in het dorp is het juist Delta die met stille trom er vandoor ging.
JackJack @arbraxas2 juli 2024 13:24
Hier ook. 2 jaar geleden aan de deur geweest met mooie praatjes, maar sinds dien alleen maar stilte behalve een brief met prijs verhogingen.
TheVivaldi @arbraxas2 juli 2024 13:30
Uiteindelijk komen ze allemaal terug. Xenos en ING dachten in mijn stad ook hun winkelpanden te kunnen sluiten, maar beide waren binnen twee jaar alweer terug op een locatie vlakbij de oude, omdat er toch veel vraag naar bleef. Dus Delta zal ook wel weer terugkomen zodra er in hun ogen iets te halen valt.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:51]

MaxxBass @TheVivaldi3 juli 2024 07:25
Dat is fijn, maar heeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Delta heeft de keuze gemaakt nadat KPN de keuze heeft gemaakt om de koper lijnen te vervangen. Ze moeten wel om in de toekomst een concurerende positie te houden.
rejer 2 juli 2024 13:40
Delta, is dat niet een mythe? Tenminste vele initiatieven van hun stranden weer https://lc.nl/friesland/A...Delta-stokt-29114092.html

"Trits dorpen

Delta wil er ook niks over kwijt. Wel wil het glasvezelbedrijf per mail opsommen waar de aanleg (deels) stilligt vanwege concurrentie. Naast een flinke trits plekken in de gemeente Waadhoeke gaat het in Friesland om gebieden in Tytsjerksteradiel, Smallingerland en de Harlinger dorpen Midlum en Wijnaldum.

In een toelichting hekelt Delta de praktijk waarbij elke aanbieder een eigen kabel aanlegt. Vaak met meerdere stoepopbrekingen tot gevolg. Wie de concurrent nu is, wil het bedrijf niet zeggen. Maar: ‘Wij vinden dat telecomproviders gebruik moeten maken van elkaars glasvezelnetwerken, zodat maar één glasvezelnetwerk per gebied hoeft te worden aangelegd."

Omdat er opeens ergens een gerucht gaat dat kpn iets gaat doen stopt delta er direct weer mee.
DataMan @rejer2 juli 2024 21:32
Omdat er opeens ergens een gerucht gaat dat kpn iets gaat doen stopt delta er direct weer mee.
Het is andersom: dit is bewust beleid van KPN en vervolgens hoor je van KPN ook nooit meer wat.

Ik heb er met m’n neus bovenop gezeten en gezien wat een ongelofelijke maffiabende de glasvezelaars van KPN zijn. En het interesseert ze geen fluit dat vervolgens mensen nooit glasvezel gaan krijgen, zolang ze de concurrentie maar een poot dwars kunnen zetten. Je kan er zo een serie voor een streamingdienst over schrijven.
Bullet NL 2 juli 2024 14:14
Hmmm, ik heb hier VibertQ (Rodin) en Delta beide binnen liggen als aansluiting, ben benieuwd als hier in het drop een van beide netwerken nog verder van eigenaar veranderd.
JeroenNietDoen 3 juli 2024 07:02
Delta, oh die met dat modem wat niet in bridge kan :+

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