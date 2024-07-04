Delta stelt glasvezelambitie bij: van 2 miljoen naar 1,7 miljoen aansluitingen

Netwerkbedrijf Delta Fiber heeft zijn ambitie over de aanleg van glasvezel in Nederland bijgesteld. Het bedrijf wilde eerder 2 miljoen aansluitingen realiseren, maar dat is verlaagd naar 1,7 miljoen. Op locaties waar al plannen zijn of de bouw al is gestart, wordt doorgebouwd, benadrukt Delta.

De ambitie wordt bijgesteld omdat er in de markt 'heel hard, heel veel en heel snel' wordt gebouwd, zegt een woordvoerder tegen Tweakers. Delta wil voorkomen dat er 'overbouwd' wordt en dat er op veel plekken dubbele aansluitingen komen te liggen. Daarom is besloten om niet door te gaan met bouwen tot er 2 miljoen aansluitingen gerealiseerd zijn, maar bij de 1,7 miljoen te stoppen. Delta heeft momenteel ruim 1,6 miljoen aansluitingen.

De NOS berichtte eerder vandaag dat dit betekent dat Delta stopt met de aanleg van honderdduizenden glasvezelaansluitingen. Dat klopt niet helemaal, zegt de woordvoerder na vragen van Tweakers. "We hebben heel veel gebieden waar de bouw al gestart is of waar we nog moeten starten, maar al wel plannen liggen. Daar gaan we allemaal gewoon door", verklaart de woordvoerder. De bijgestelde ambitie betekent volgens Delta dus niet dat geplande en al gestarte projecten plots geschrapt worden, maar dat er minder nieuwe projecten worden opgestart.

Inwoners van diverse dorpen in Friesland ontvingen de afgelopen dagen echter brieven waarin staat dat de aangekondigde plannen voor glasvezel niet doorgaan, meldt de NOS. De woordvoerder van Delta stelt dat dit losstaat van de nu bijgestelde ambitie. "Dit is een gebiedsspecifieke situatie. Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij tegen dubbele aanleg zijn. Er zijn gebieden waar daar wel sprake van is, omdat KPN daar ook aanlegt. Daarom passen we daar onze plannen aan", zegt de woordvoerder. Hoeveel aansluitingen om die reden in Friesland niet worden aangelegd, kon de woordvoerder niet zeggen.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 12:24
143 • submitter: robcoenen

04-07-2024 • 12:24

143

Submitter: robcoenen

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Reacties (143)

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KaiTak 4 juli 2024 13:11
Delta heeft een jaar geleden in Laren nh glasvezel aangelegd. Nu is KPN bezig.... dat kost ze wel wat klanten...
mr_evil08 @KaiTak4 juli 2024 15:45
Bizar dat providers in bepaalde gebieden zelf glasvezel leggen terwijl andere delen van NL niks mogelijk is, de overheid zou dit moeten tegengaan en providers verplichten om minder rendabele gebieden mee te nemen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 15:20]

DeComponeur
@mr_evil084 juli 2024 16:14
de overheid zou dit moeten tegengaan en providers verplichten om minder rendabele gebieden mee te nemen.
Dat gebeurd al. Goeie provincies en gemeenten dwingen dit vaak legaal af, meestal met een goedkope lening of diverse 'meewerkende vergunningverleningen' etc. Als een overheid meewerkt / minder moeilijk doet, doet een kabelaar dat ook. :z
prozei @mr_evil085 juli 2024 10:16
Het gaat bij delta en kpn zelfs zo ver dat er binnen gemeentes hele hoogbouw wordt overgeslagen omdat het teveel moeite kost om deze aan te sluiten. Als ze ooit het oude netwerk gaan uitfaseren komen 1000e mensen ineens zonder internet en tv
mr_evil08 @prozei5 juli 2024 16:19
DSL wordt niet uitgefasseerd als de adressen geen glasvezel kunnen afnemen, ze worden op de hoogte gebracht via hun provider.

Hoogbouw wordt regelmatig overgeslagen vanwege VVE en/of zeer moeilijk dat iedereen gelijktijdig thuis is om via de meterkast naar alle adressen te gaan.

Er zit altijd wel een zeikstraal tussen die een dun minikabeltje in een mooi kaasrecht buisje afgewerkt niet door zijn meterkast wil hebben.
prozei @mr_evil088 juli 2024 10:02
ik weet dat er in mijn geval gewoon goedkeuring was van de VVE. Tekeningen en plannen waren goedgekeurd. van de provider krijg je te horen dat alles goed gaat komen, Alleen zet de aannemer nog steeds problemen VVE op de formulieren.

Ik had internet via de Cai aansluiting van Delta/Caiway waar er destijds een kabel breuk in is ontstaan.
Dan heb je de belofte dat ze glasvezel komen installeren. Maar uiteindelijk zit je 3 maanden zonder internet en wordt er geen glasvezel geïnstalleerd en de cai aansluiting wordt ook niet meer gerepareerd.

Dit is het bericht dat ik ontving:

"het spijt me maar wij gaan u op korte termijn niet verblijden dat uw bestelling voor het glas pakket verwerkt kan worden.alhoewel ik dit heel vervelend vind adviseer ik u om een andere provider te zoeken."

Dan kan je makkelijk zeggen DSL wordt niet uitgefaseerd, op het moment een DSL netwerk meer kost dan het oplevert dan wordt het gewoon uitgefaseerd.

Ik woon in een middel grote stad en de enige oplossing die ik heb is Starlink met 4G als backup.

[Reactie gewijzigd door prozei op 22 juli 2024 15:20]

remboman 4 juli 2024 12:29
Met andere woorden (en gechargeerd): Als ze niet de enige aanbieder verwachten te zijn dan leggen ze niets aan.

[Reactie gewijzigd door remboman op 22 juli 2024 15:20]

Polderviking @remboman4 juli 2024 12:35
Heel raar is dat natuurlijk ook niet. Zeker niet als je de tweede bent.
Zo'n kabel aanleggen kost best een bak geld, als mensen daar niks mee gaan doen is dat allemaal voor de vogels.

Bij mij komt dat trouwens via mijn voorgevel de woonkamer in. Denk dat ik er zelf ook niet op zou wachten om tig van van die glasvezelpunten aan mijn muur te krijgen.

Heb liever dat ze zorgen dat gewoon net als koper op den duur iedereen over dezelfde kabel kan leveren in plaats van dat iedereen een eigen kabeltje in de grond stopt.
Dan wordt het echt een puinbende met de hoeveelheid keren dat alles open moet, en lijkt me ook niet het meest kostenefficient.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:20]

latka @Polderviking4 juli 2024 12:51
Ik zou er toch liever 2 hebben aangezien de kabel en dienstverlening nu bij 1 partij zit en er dus 0,0 marktwerking is op de prijs van internet....
Sicos @latka4 juli 2024 13:06
Ik zou liever hebben dat de overheid Nederland gewoon van glas had voorzien en dat partijen zoals Delta en KPN de lijn kunnen huren. Nu wordt er gewoon gigantisch veel kapitaal vernietigd doordat we de boel meerdere keren aanleggen... en dan hebben we het nog niet gehad over het uitbuiten van buitenlandse arbeidskrachten (want nee deze kabels worden niet door Nederlanse vakmensen aangelegd) want het moet allemaal zo goedkoop mogelijk want anders geen winst voor de aandeelhouders.

Ik heb zelf betaald voor mijn glasvezel kabel... koste wel wat maar ik ben nu uiteindelijk 10 euro per maand kwijt aan 1 GB up en down en dat wordt in de toekomst niet meer opgehoogd onder het standaard smoesje van inflatie en hogere arbeidskosten (lees de directeur heeft niet genoeg aan een paar miljoen per jaar en de aandeelhouders willen ook steeds meer).
p.m. @Sicos4 juli 2024 13:12
Ach, als de overheid dat had moeten doen, was er nog veel meer kapitaal verbrand. De overheid kan dat niet zelf, maakt dus gebruik van aannemers en iedereen vraagt de hoofdprijs als de overheid de opdrachtgever is. Want die betaalt toch wel. Vervolgens is de leaseprijs voor de service providers vele malen hoger dan nu en daarmee de prijs voor de inwoners ook.

Die gedachte altijd dat het allemaal beter en goedkoper zou zijn als het vanuit de overheid gefaciliteerd zou worden...
Philip Ross @p.m.4 juli 2024 13:31
Bij ons hoogspanningsnet kan het ook.
Telefoon netwerk vroeger ook.

Is het internet nou werkelijk zo vooruit gegaan door dat aan de markt over te laten?
De grote partijen hebben gewoon het land in stukken verdeeld en allemaal hun monopoliepositie misbruikt om idiote prijzen te vragen.
Guru Evi @Philip Ross4 juli 2024 14:20
Het hoogspanningsnet en telefoon waren hondenduur om aan te leggen omdat het door de regering gedaan was.

PTT rekende per gesprek in 1980, dus voor 1 gulden (na inflatie een waarde van 2 euro vandaag) kon je ongeveer 5 minuten bellen op het basistarief, een uurtje Internetten (wat op dat moment maar hooguit op 9.6k kon) zou je vandaag dus 24 euro kosten. En dat was naast de aansluitingskosten en huur van de handset.

En de regering maakt er grove winst op ook, in een van de krant artikels van die tijd had PTT 170M gulden (vandaag bijna een half miljard euro per jaar) pure winst nadat alle kosten zoals het uitbreiden van het netwerk afgerekend waren enkel maar via telefonie om nog niet te spreken over de post en pakjes die ook meer dan 200M gulden winst binnen sleepte.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:20]

Philip Ross @Guru Evi4 juli 2024 14:51
En hoe bewijst dit dat de markt het voordeliger kan?
koppie @Philip Ross4 juli 2024 19:13
Precies. Telecom is de enige plek waar privatisering in het algemeen voordeel bracht, maar dat kwam mijn inziens in de enorme vlucht van technische vernieuwing en de mogelijkheden voor mobiele telefonie. De wet van Moore zorgde voor zo'n enorme kostenverlaging dat het leek dat de private sector het echt efficiënter kon. Of dat ook werkelijk zo is, kan je nooit meer controleren.
Guru Evi @koppie4 juli 2024 19:43
Niet de enige plek. Je bent waarschijnlijk te jong voor de privatisering van vliegtuigen en spoorwegen, maar in vergelijking waren die dingen ook enorm duur toen de overheid ze draaide.
https://www.treinreiziger...ders/treinprijzen1984.pdf
Kosten waren gerekend per km. Een gulden is ongeveer half een euro, x4 om de prijs vandaag te weten (of x2 om het gemakkelijk te maken). Een enkel traject kon je maandelijks meer kosten dan de meeste abonnementen vandaag.

En het spoor is nog steeds niet volledig geprivatiseerd en vliegmaatschappijen zijn in het algemeen goedkoper ondanks het energieverbruik dat vele malen hoger ligt dan de trein.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:20]

Philip Ross @Guru Evi4 juli 2024 22:23
Zoals je zegt, het spoor is helemaal niet geprivatiseerd.
Juist het basis netwerk bij de overheid houden zoals spoor, autowegen en energienet zorgt er voor dat we niet overal drie glasvezel netwerken aan leggen...
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 13:56
Maar voor de prijs dat de overheid glasvezel aanlegt kan privaat er wel meer dan 3 aanleggen. En nu heb je redundante glasvezel als je een bedrijfje wilt starten. Het alternatief is duurder en natuurlijk zal de markt wel een oplossing vinden, eenmaal er 2 of 3 glasvezels liggen die ongebruikt zijn, gaan ze wel zien wat ze met hun investering kunnen doen, uithuren naar virtuele providers zoals ze met draadloos doen.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 14:20
Heb je ook een voorbeeld van dat de overheid het 3 keer zo duur zou maken?

Nu klinkt het als niets meer dan het loze "de markt kan het goedkoper" dogma.
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 21:00
Het feit dat we nu vaak 2 of 3 glasvezels thuis hebben (+ koper van KPN) voor half de prijs van een telefoonlijn vroeger.

Die glasvezel is allemaal nieuw aangelegd ondanks dat we geen kosten zoals vroeger betaalden.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 21:24
Andere tijd, andere techniek. Veel meer klanten die betalen dus kosten per klant veel lager.
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 21:52
Inderdaad, dat is een bijwerking van de open markt, meer mensen kunnen betalen als het goedkoper is, dus heb je meer inkomsten, maar dat is niet hoe de overheid rekende, de PTT was verplicht dat volgend jaar alle kosten gedekt werden door de huidige klantenbasis alvorens een begroting in te zenden.

Dat zie je ook in de overheid, als je de belastingen verlaagt (zoals Ierland gedaan heeft) krijg je een influx van "klanten" die belasting betalen maar daar zit een hoog risicogehalte aan en geen enkele ambtenaar die zijn job wil kwijtspelen omdat hij toch nooit de vruchten (winst) van zijn beslissingen in zijn inkomen ziet. Dus een 'veilige' keuze is 'beter' op individueel en dus ook globaal voor de organisatie, en dat is inderdaad hoe regeringen moeten werken, maar het wilt zeggen dat alle vooruitgang stil komt liggen ten voordele van de veilige keuze.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:20]

Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:38
Nee, niet bijwerkingen van de markt. Werking van dat de techniek goedkoper word. Meer mensen computers in huis hebben, meer mensen in Nederland etc.

Als de bevolkingsdichtheid enorm toeneemt en de hoeveelheid huishoudens met computers ook dan heb je gewoon veel meer klanten veel dichter bij elkaar waardoor de kosten voor aanleg per klant enorm dalen.
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 22:49
De bevolkingsdichtheid is afgenomen in de laatste 30-40 jaar. De vraag is enkel maar gekomen omdat de verbindingen goedkoper werden, moesten vaste netwerken bij PTT blijven liggen zaten we waarschijnlijk allemaal mobiel te werken, zoals ze in Afrika doen, omdat de vaste netwerken nog steeds onbetaalbaar gebleven waren. En als land zaten we dan echt ver achterop.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:52
Goede grap. De enorme toename van computers heeft niet bestaan? Dat is niet de drijvende kracht geweest denk je?
Alles komt door de markt...
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 22:56
Jawel, maar een open markt zou voor de alternatieven gezocht hebben om die mensen goedkoper te verbinden. Denk je echt dat het goede wil is dat Musk en Facebook via satelliet Afrika willen verbinden?
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 23:03
Leuk dat vertrouwen in de markt. Maar je gaat alles gewoon van blind vertrouwen uit.
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 14:02
Het spoor is deels geprivatiseerd. Bepaalde dingen zijn niet voordelig om 3x aan te leggen, zelfs in een open markt, glas is goedkoop.
uiltje @Guru Evi5 juli 2024 12:36
Ja, zolang de kerosine door iedereen wordt gesubsidieerd ken ik er nog wel een paar; da's niet echt een goede vergelijking.
Guru Evi @uiltje5 juli 2024 13:52
Kerosine wordt niet gesubsidieerd, het spoornet echter wel.
Guru Evi @Philip Ross4 juli 2024 19:40
Omdat zodra de markt opengezet werd, alles stukken goedkoper werd. Je kunt statistisch zien dat het niet gewoon goedkoper wordt na de jaren 80, de kosten voor de consument kelderen en de systemen werden beter. Zonder privatisering werd telefonie jaarlijks duurder, zoek maar eens op, het laatste jaar voor de PTT geprivatiseerd werden gingen de kosten tussen de 11 en 26% omhoog. 5 jaar later zit je voor 10 euro per maand permanent on line zonder per uur kosten.
Philip Ross @Guru Evi4 juli 2024 22:21
Het werd goedkoper omdat alle kosten al gemaakt waren.
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 14:04
En sindsdien gebruiken we al 40 jaar dezelfde koper en switch infrastructuur?
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 14:23
Denk je dat in alle uithoeken al het koper vervangen is?

Van de KPN website
Inmiddels is de volgende stap in volle gang: het telefoonnetwerk van vaak al zestig jaar oud wordt langzaam vervangen voor een nieuw glasvezelnetwerk dat nieuwe mogelijkheden biedt.

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 22 juli 2024 15:20]

Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 20:55
Maar naast KPN (wat nog steeds deels van de overheid is) heb je toch andere glasvezel aanbiedingen, dat is juist waar mensen hierboven aan het klagen waren, teveel (2 of 3) glasvezels omdat het spotgoedkoop is om aan te leggen. Die investeringen zijn er toch gekomen ondanks dat de prijzen grofweg gehalveerd zijn. Dat KPN (de overheid) dit anno 2024 nog steeds niet kan wilt zeggen dat ze maar beter failliet gaan.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 21:23
Uhm, als je goed leest zie je juist dat de markt partijen zoals Delta stoppen omdat de KPN al een netwerk aan legt, blijkbaar kan de overheid het dus toch beter/goedkoper
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 21:57
Niet noodzakelijk, het is ook mogelijk dat Delta vindt dat uitbreiden op de rug van de belastingbetaler concurrentievervalsing is.
magician2000 @Guru Evi4 juli 2024 20:54
Dit aanleggen was wel in een tijd waar geen enkel bedrijf dat op de manier gedaan zou hebben zoals onze toenmalige overheid dat deed (dus overal kabels aanleggen, niets achter laten blijven).

Toen was er maatschappelijk ook een volledig andere situatie. Was het dan perfect? Nee, maar het is nu zeker ook niet perfect.
Guru Evi @magician20005 juli 2024 14:00
De aanleg was enorm traag in vergelijking met hoeveel glas we momenteel leggen alsook vergeleken met oa de VS waar de markt commercieel uitgebaat werd. En niet iedereen was voorzien tegen het einde van de PTT (niet voor niets stond dit voor Putje graven; tentje zetten; tukkie doen) deels omdat het te duur was voor “arme” buurten om een verbinding aan te kopen.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 21:25
In de VS liep internet echt decennia achter.op NL.
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 21:51
Daarmee dat het Internet en de hele .com boom uit de VS kwam?
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:36
Ik bedoel de enorm lage snelheid en gebrek aan breedband dat ze daar gehad hebben
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 22:52
Ik denk dat je niet veel van de VS markt kent.

Breedband is al langer beschikbaar, er wordt minder bandbreedte gedeeld "in de straat" dus effectief is het Internet op het algemeen sneller voor een vergelijkbare omgeving.

In de EU (niet enkel NL) kun je vaak "sneller" Internet vinden maar na 8u 'savonds wordt het wel retetraag, moest je dat in de VS doen krijg je een rechtszaak. Maar dat is deels omdat het nationaal netwerk uitgebaat wordt door de regering(en) dus je krijg een snelle verbinding naar een trager netwerk.
MallePietje @p.m.4 juli 2024 15:46
Die gedachte altijd dat het allemaal beter en goedkoper zou zijn als je het aan de markt overlaat...

We hebben inmiddels 4 dure, net niet dekkende, 4/5g mobiele netwerken. Moet allemaal betaald worden. En daarnaast heeft de overheid nog een duur gammel eigen netwerk voor hulpdiensten aangelegd. Hoe inefficiënt wil je het hebben?
koppie @MallePietje4 juli 2024 19:16
Eeeuhm, de rechten voor het gebruik heeft de overheid geen windeieren gelegd. Daarnaast is de dekking van de netwerken echt heel goed. Zeker als je het vergelijkt met het buitenland.

C2000 is nu > 20 jaar oud. Kost echt weinig, en gebruikt 10-20 mhz-bandbreedte. Minder dan 1 ensemble van digitale televisie. Over inefficient gebruik van frequentieruimte gesproken. (Niet alleen technisch, maar ook het aantal gebruikers)
MallePietje @koppie5 juli 2024 06:03
Eeeuhm, de rechten voor het gebruik heeft de overheid geen windeieren gelegd.
Vanuit mijn perspectief is dat vestzak-broekzak. Het heeft mij misschien iets aan belasting kosten bespaart. Maar vervolgens betaal ik dat weer terug via mijn mobiele abonnement. Maakt het niet minder inefficiënt.
Guru Evi @MallePietje5 juli 2024 21:21
Als je denkt dat de mobiele netwerken en het spectrum een vrije markt zijn.
Bezulba @p.m.4 juli 2024 14:54
Niet alles, maar een hoop wel. Het is van de zotte dat er meer dan 1 glasvezelkabel in de grond voor je huis gaat. Net zoals het van de zotte is dat elke treinboer z'n eigen spoor zou hebben. Sommige dingen moet je niet dubbel/driedubbel willen puur en alleen om het door de markt te kunnen laten doen.
NUTS voorzieningen (en dus internet tegenwoordig) vallen daar gewoon onder.
Guru Evi @Bezulba5 juli 2024 14:07
Hoeveel Tweaker forum posts hebben we 20 jaar geleden niet om routers met twee of meer uplinks te maken (kabel kwam toen met een 56k backupnummer voor wanneer het niet werkte)

Ik vind het echt vreemd dat jonge mensen met een IT achtergrond een monopolie voor hun ISP willen terwijl je voor de prijs dat wij toen voor 1Mbps van een overheidsmonopolie kochten momenteel 2 of 3 verbindingen kan aanschaffen, tegelijkertijd, in je huis.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:20]

Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 21:26
Juist het loskoppelen van netwerk aanbieder en leverancier gaat de monopoliepositie tegen.
Er is een reden dat op de energiemarkt veel meer spelers zijn dan op de internet markt.

Ven je bekend met de wet van Moore? De techniek wordt beter, daarom is de snelheid hoger en de kosten lager.
Ook is glasvezel als materiaal veel goedkoper dan koper.

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 22 juli 2024 15:20]

Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 21:49
Maar de per-uur kosten gaan wel omhoog. De wet van Moore gaat enkel over transistoren, dus de bakjes die thuis staan zijn misschien wel goedkoper, maar het graven, leggen en uitbaten van een netwerk kost meer dan de switch. Ik werk met een groot WAN, de kosten van de hardware zijn verwaarloosbaar tov de kosten van het aanleggen van glasvezel, beheer etc, en de kosten zijn redelijk vast, het kost al 20 jaar rond de 15,000 euro voor een switch, maar vandaag is het een 10G Layer 3 tov. een 100M Layer 2 switch.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:20]

Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:39
En de aanleg per klant is veel lager als je veel meer klanten per m2 hebt omdat er meer huishoudens zijn met computers en dichter op elkaar.

De buitengebieden hebben nog steeds geen stabiel kabel of glasvezel internet. Bijwerking van de markt die daar geen business case in ziet.

Als je als overheid wel voor die mensen een netwerk wil aanleggen is dat duurder ja.

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 22 juli 2024 15:20]

Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 22:46
Of bijwerking van "de overheid gaat het toch doen" en "KPN gaat de mat van onder onze voeten trekken"?
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:53
Nee hoor, de markt zegt geen business case dus we doen het niet.
Algemeen belang boeit de markt niet.
Sebastian1313 @p.m.4 juli 2024 18:10
Eeuuhhh wel eens van de Nederlandse aanbestedingsregels en procedures gehoord?

https://www.rijksoverheid...teden/aanbestedingsregels
Skit3000 @Sicos4 juli 2024 14:59
Ik heb zelf betaald voor mijn glasvezel kabel... koste wel wat maar ik ben nu uiteindelijk 10 euro per maand kwijt aan 1 GB up en down
Twee vragen, als het mag.

1. Hoeveel heb je betaald, en had je de keus om dit zelf te betalen of in je maandelijkse kosten te laten verwerken?
2. Wie komt het oplossen als je kabel beschadigd raakt, en voor wie zijn de kosten?

Naar mijn abonnement kijkend; als jij maar 10 euro voor 1 GB betaalt en dat bij mij ook zo is, dan is de overige 40~50 euro dus enkel voor het terugbetalen van het aanleg van de kabel? Dit afkopen is dan een serieuze optie.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 15:20]

Sicos @Skit30004 juli 2024 15:20
Ik woon in een gehucht waar het tot voorheen niet intressant werd bevonden door de grote glasboeren om hier glasvezel aan te leggen . Hoewel er tegenwoordig een bord staat van glaspoort dat hier glasvezel gaat worden aangelegd.... maar volgens mij zijn ze gewoon aan het kijken hoeveel mensen happen voordat er uberhaupt een schop de grond in gaat dus dat kan nog jaren duren.

Maar goed... Ik heb dus een aansluiting via Midden-Brabant glas;

- Deze koste mij 750 euro om aan te laten leggen, ik had de mazzel dat een paar huizen verderop ook iemand zat die in het verleden een glasvezel kabel had laten leggen dus wellicht dat dat de kosten ook wat gedrukt heeft.
- Ik betaal nu nog 45 euro per maand voor die kabel totdat Midden-Brabant glas zijn lening heeft afbetaald, dus in principe gaat die prijs alleen maar omlaag. Er zijn natuurlijk nog wel kosten voor stroom en onderhoud maar dat mag geen prijs hebben.
- Als laatste betaal ik 10 euro per maand aan NetRebel voor het belichten van de kabel (de 1 gb up en down)

Ik had oorspronkelijk at home waar ik in het begin 40 euro per maand voor betaalde maar op het einde 80 euro door het jaarlijkse smoesje waardoor er elke keer 4 tot 8 euro per maand bij kwam. Ik was dat op een gegeven moment helemaal beu :-)

Het grootste voordeel vind ik dat ik nu niet afhankelijk ben van een commerciele partij die gewoon elk jaar meer geld wil hebben. Midden Brabant glas is een coorperatie zonder winstoogmerk en ik ben mede eigenaar hiervan. De boel mag alleen maar verkocht worden aan een commerciele partij als IEDEREEN hier ja op zegt... dus die kans is nul.

Midden Brabant glas heeft gewoon een storingsdienst en degene die de kabel beschadigd betaalt.

https://www.midden-brabantglas.nl/

Ik was overigens gewoon prima tevreden over Ziggo maar ik vond het op een gegeven moment wel heel erg duur worden. Ik heb zelden storingen gehad met Ziggo en op zich was de snelheid prima maar zoals altijd met een kabelmodem was de upstream maar 10% van de downstream.

[Reactie gewijzigd door Sicos op 22 juli 2024 15:20]

Sliderhome @Sicos4 juli 2024 23:30
@Sicos

Ik kan jou bedragen niet volgen, en ook niet waarom het goedkoper zou worden.

1) Je betaalt 750 euro voor aanleg glasvezel.
2) 45 euro per maand voor die kabel totdat Midden-Braban zijn lening heeft afbetaald,
3) 10 euro voor internet bij NetRebel

Controleer je dat op de website:

Midden-brabantglas:
De hoogte van de maandelijkse bijdrage € 49,– incl. BTW voor een particulier en € 40,50 excl. BTW voor een zakelijk lid

NetRebel: 1gb is 39 euro.

Dit zijn toch andere bedragen dan wat jij aangeeft.
Sicos @Sliderhome5 juli 2024 07:11
@Sliderhome

- Die 750 euro is puur voor het aanleggen van de kabel en is eenmalig, die kabel ligt er dan en is over 100 jaar nog goed.
- Het bedrag dat je betaalt hangt af van het type lidmaatschap (a, b of c).
- Jij kijkt waarschijnlijk bij netrebel voor de prijs, omdat de glasvezelkabel niet van netrebel is hebben zij die kosten niet --> https://www.midden-brabantglas.nl/ons-aanbod/providers/

Midden Brabant glass heeft geen winstoogmerk, ze willen alleen de kosten eruit hebben en die zijn nu nog relatief hoog omdat ze de lening en rente van het aanleggen van het netwerk ook moeten afbetalen. Wanneer dat eenmaal is gedaan dan houd je alleen nog maar de kosten over voor het in bedrijf houden van het netwerk. Zoveel kost het niet om een glasvezel netwerk in bedrijf te houden ook al willen andere kabelboeren met winstoogmerk je anders doen geloven.
Verwijderd @Sicos4 juli 2024 16:10
en dan hebben we het nog niet gehad over het uitbuiten van buitenlandse arbeidskrachten (want nee deze kabels worden niet door Nederlanse vakmensen aangelegd) want het moet allemaal zo goedkoop mogelijk want anders geen winst voor de aandeelhouders.
Blijkbaar zijn de berichtgevingen over de afgelopen jaren je ontgaan of ben je ze direct weer vergeten nadat je het gehoord of gelezen hebt.... Arbeidsmarkt blijft gespannen: meer banen, veel vacatures en minder werklozen.

Binnen bepaalde beroepen is een extreem groot te kort aan personeel, van zorg in ziekenhuizen, GGZ, huisarts- en tandartspraktijken tot onderwijs en de bouw. De Nederlander voelt zich de laatste jaren vaak te goed om vuil werk te doen, waar ze vroeger vaak te beroerd waren om putten te scheppen, vuilniszakken (later containers) te legen in de vuilniswagen tot vandaag de dag onderwijs, zorg etc.

Kom niet met zaken als, een beter salaris lost dat probleem op want administratie en agressie zijn in de eerste plaats de problemen waarom deze beroepen totaal niet interessant zijn voor menig Nederlander.

Het is echt niet alsof we zoveel mensen in Nederland hebben die al dit soort werk kunnen of überhaupt zouden willen doen. Zonder buitenlandse krachten staat Nederland in zijn geheel stil qua ontwikkelingen/vooruitgang.
Sicos @Verwijderd4 juli 2024 16:37
Ik zeg helemaal niet dat we geen buitenlandse werknemers mogen hebben. Ik zeg alleen dat ze uitgebuit worden. Ik heb het zelf gezien toen er bij mijn ouders glasvezel werd aangelegd. Allemaal buitenlanders uit het Oostblok die keihard werken en hele lange dagen maken. Ik vind dat die mensen daar best wat meer voor mogen krijgen.
Haribo112 @Verwijderd4 juli 2024 16:16
Nee dit is bullshit. Er wordt niet genoeg betaald voor die banen dus het kan voor de Nederlander met zijn hoge woon- en leefkosten niet uit om dat soort werk te doen.
BRAINLESS01 @Verwijderd4 juli 2024 16:37
Is het probleem niet dat werken voor een groot deel van de Nederlanders gewoon niet meer loont? Er zijn zoveel voorbeelden van gezinnen waar het inkomen achteruit gaat als 1 of beide partners meer gaan werken, of het netto inkomen vrijwel gelijk blijft als ze 1 of meer dagen extra gaan werken. Ik begrijp het wel, liever een dag vrij dan een dag (bijna) gratis gaan werken.

Dat komt door alle subsidies en toeslagen, maar los het maar eens op. Half Nederland kan zonder die subsidies en toeslagen niet meer rondkomen, maar dit systeem in stand houden werkt ook niet. Alleen de lonen omhoog gooien is geen oplossing, want dan stijgen de prijzen net zo hard mee. Deels zijn die prijzen uit te leggen (de producent die meer loonkosten heeft maakt ook echt meer kosten), maar op bijvoorbeeld de huizenmarkt wordt het vooral veroorzaakt door een gigantisch gebrek aan aanbod. Geef iedereen €10k per jaar extra te besteden en de huizenprijzen zijn volgend jaar gemiddeld €15k hoger, dan stijgen de huren ook weer net zo hard mee.

Over het onderwijs heb je wel gelijk, jongeren lijken steeds minder respect te hebben en leraren en docenten zijn hier de dupe van. Dat is ook een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is, want het speelt op bijna alle niveaus in de samenleving. Voor onderwijs hebben we weinig aan Oostblokkers, mensen die de taal niet spreken komen hier niet voor de klas. Ook in de zorg kun je niet zomaar aan de slag, daar heb je een opleiding voor nodig. De vergoeding die er tegenover staat is amper voldoende om in je eigen levensonderhoud te voorzien. Niet gek dat mensen dan een ander beroep kiezen, of ervoor kiezen om niet te gaan werken als het niet echt nodig is.
Guru Evi @BRAINLESS015 juli 2024 14:24
Je zegt tegelijkertijd dat de subsidies nodig zijn en dan zeg je dat ze voor inflatie zorgen. Schaf de subsidies af, verlaag het belastingsniveau en laat de markten zodat bedrijven kunnen concurreren, probleem opgelost.

Je hebt gelijk dat we uit de markt geprijsd worden voor vuile jobs, je krijgt meer van de overheid als je thuis blijft zitten maar dat vertekend ook de job markt, ongeveer 25% van de mannelijke bevolking werkt niet of niet full time, als je bijrekent hoeveel mensen meerdere part time jobs hebben zie je het echte probleem.
BRAINLESS01 @Guru Evi5 juli 2024 14:30
Nee, ik zeg dat de lonen omhoog gooien zorgt voor inflatie, waardoor dat geen oplossing is. Subsidies hebben in het verleden ongetwijfeld al voor inflatie gezorgd (als er geen huursubsidie bestond zouden sommige huizen simpelweg niet verhuurd worden, gevolg is wel dat de mensen die het niet kunnen betalen dan op straat zouden staan), maar ze nu weghalen zorgt er niet voor dat prijzen magisch gaan dalen.

Waarom zou een man fulltime gaan werken als ook voor hem geldt dat meer werken niets of amper wat oplevert? Ik vraag dit als fulltime werkende man, maar ik kan heel goed begrijpen dat vrije tijd meer waard is dan een paar tientjes per maand extra.
Guru Evi @BRAINLESS015 juli 2024 20:52
En dat is nu juist het probleem. De huursubsidie zorgt dat de huur hoger wordt, want iedereen heeft nu zoveel euro extra om de huur te betalen. Zonder huursubsidie gaan die prijzen wel dalen want er zou niemand de woekerprijzen willen betalen of het wordt goedkoper om te kopen of te verhuizen.

Zo ook met je tweede vraag, als je niet werkt eet je niet is al waar voor de hele geschiedenis van de wereld. Niet werken en nog steeds eten krijgen is een probleem, want je verhaalt nu de kosten op de werkende mensen, zodat er meer lasten zijn en dat zorgt dus dat je in de lagere inkomen beter niet werkt, dat zorgt dan weer voor de verhoging van lasten op de rest en dat kun je elk jaar doordraaien totdat niemand meer werkt, met als resultaat wat je gezien hebt in veel communistische landen, niemand wilt zwaar werken voor iemand anders en het systeem zakt in elkaar met miljoenen dood van de honger.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:20]

Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:42
En de industriële revolutie was zon toonbeeld van hoe goed kapitalisme werkt?

Laten we een middenweg vinden, werken moet lonen maar er moet ook een vangnet zijn en regulering om slavernij etc tegen te gaan
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 22:45
Inderdaad, de industriele revolutie is toch goed geweest. Denk je echt dat mensen liever voor een koning in het veld werkten? Ga maar eens wat lezen om te zien WAAROM mensen en masse naar de stad gingen om in fabrieken te werken.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 22:51
En vergeten met de periode na de stakingen, vakbonden etc?
Zijn de leefomstandigheden niet enorm omhoog gegaan door juist wat socialer te worden?
Guru Evi @Philip Ross5 juli 2024 22:54
Sinds de uitbreiding van de welvaartsstaat zijn de leefomstandigheden voor meer mensen minder snel naar boven en voor de armste groepen zelfs naar beneden gegaan: https://medialibrary.uant...595-8e80-5bbf53ce7537.pdf

Dat is niet enkel in Europa, dat is globaal gemeten en geweten in de wetenschap.
Philip Ross @Guru Evi5 juli 2024 23:02
Dit gaat slechts over de laatste decennia.
Ongebreideld kapitalisme zoals de industriële revolutie leide tot lagere levensverwachting, en slechtere ongezonder omstandigheden.
Het communisme was slechts een reactie daarop.

Nu moet je in beide richtingen natuurlijk niet doorslaan maar laten we niet doen alsof je de praktische invulling van de verzorgingsstaat (onder rechtse regeringen) kunt veralgemeniseren en kunt vergelijken met theoretische concepten als kapitalisme en communisme
Polderviking @latka4 juli 2024 13:07
Lijkt me meer een regulering dan hardware kwestie.
Over koper heb je ook tig leveranciers.
latka @Polderviking4 juli 2024 14:19
Maar die regulering is afgeschoten en zal voorlopig niet komen: Op KPN glas mogen derde partijen ook tegen een (vrij hoge) vergoeding. Dus KPN zal lobbyen dat er geen regulering komt. Dat de prijs van KPN absurd hoog is is een ander dossier en daar is nauwelijks oor voor.
Polderviking @latka4 juli 2024 15:38
Maar hoe lost een tweede glaskabel dat probleem op?
Delta gaat dan naast KPN liggen, maar wil ook geld zien.
Qua echte concurrentie heb je op coax ook nog Ziggo.

Volgens mij moeten providers en kabelaars dat uitvechten en hebben we er als consument niet zo veel mee van doen.

Overheid moet ze even de kans geven aan hun investeringen te verdienen en daarna gaan roepen dat concurrentie toeglaten moet worden voor schappelijke prijzen.
Zou o.a. kunnen door (snel) internet eindelijk formeel die nutsstatus te geven die het eigenlijk allang hoort te hebben.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:20]

latka @Polderviking4 juli 2024 16:20
ziggo is niet altijd een concurrent voor kpn (upload...)
Een tweede glaskabel zorgt er in ieder geval voor dat dienstverleners (providers) niet gedwongen worden de enigste/duurste kabel te nemen om in ieder geval dekking te hebben. Kijk eens bij Freedom op de site: gigabit glasvezel kost 67 euro via KPN of 72 euro via Delta. Als beide kabels hier zouden liggen zou ik het wel weten.
ucsdcom @latka4 juli 2024 15:03
Ik zou er toch liever 2 hebben aangezien de kabel en dienstverlening nu bij 1 partij zit en er dus 0,0 marktwerking is op de prijs van internet....
Dat is nu precies wat Delta wilde: voorlopig de enige glasvezel aanbieder zijn op de huidige DELTA locaties en dan éénmalig de klanten daar binden met wat korting en daarna als enige aanbieder alleen nog jaar op jaar de prijzen kunnen verhogen/indexeren. Een jaarlijks vaste winst maken en een zeker terugverdien model van de aanleg.

Helaas blijkt dat KPN dat ook wel zou willen. Dus waar KPN lucht krijgt van een mogelijk aanstaande DELTA uitrol, is KPN er als de kippen bij om snel publiciteit te zoeken en glasvezel aan te leggen en klanten te binden VOOR Delta aan de gang is.

Gevolg: buiten de kabelgebieden van Ziggo en Caiway en buiten de gebieden die "per ongeluk"dubbel zijn aangelegd heeft de rest van Nederland straks nog maar 1 internat aanbieder beschikbaar over glas. Oké wel meerdere merken over 1 glasvezel mogelijk, maar toch maar 1 netwerk aanbieder die de toegangsprijzen van de overige aanbieders over hun glasvezel behoorlijk kan sturen.
latka @ucsdcom4 juli 2024 22:02
Yup, hier ook zo gebeurt (en dit is nota bene een vvd gemeente waar marktwerking toch goed zou moeten gaan, maar ook vvd'er snappen marktwerking niet).
JBVisual @Polderviking4 juli 2024 13:01
Bij mij heeft Delta het project (voorlopig) stopgezet.
Wat ik zeer goed kan begrijpen gezien ik ook al glasvezel heb van KPN, ODF (Odido) en Ziggo.
Een 4e aansluiting zou idd erg overkill zijn 8)7

(Ja het zijn echt 3 glasvezel aansluitingen die bij de meterkast naar binnen komen, zelfs ziggo gebruikt een kastje om van de glasvezel naar een Coax te gaan. Momenteel maak ik ook gebruik van ziggo, de coax kabel is ongeveer 50cm lang, en gaat vanuit de glasvezel omvormer gewoon de moden in. Ergens is het jammer dat ziggo in wijken zoals de mijne niet gewoon glasvezel modems aanbied)
dmantione @JBVisual4 juli 2024 14:37
Voor Ziggo is het erg makkelijk als heel Nederland dezelfde infrastructuur heeft, dan is het product overal gelijk, zelfde infrstructuur, zelfde specialisten nodig, helpdesk die maar met één techniek moeten kunnen helpen e.d.

Ik denk dat op lange termijn Ziggo wel met glasvezelmodems zal gaan werken, maar omdat Docsis voorlopig nog toekomst heeft, en Docsis 4 heel goed zal presteren op een glasvezelgebaseerde aansluiting, de voordelen van glasvezelmodems voorlopig nog niet groot genoeg zijn om de extra rompslomp te compenseren.
SterkeYerke @JBVisual4 juli 2024 14:34
Kun je dan wel gewoon DVB-C gebruiken om tv te kijken?
robertwebbe @SterkeYerke4 juli 2024 14:52
Ja, in plaats van coax als drager te gebruiken, gebruikt deze oplossing een glasvezel. Er komt gewoon weer DOCSIS 3.1 RF uit.
Deadsy @Polderviking4 juli 2024 14:34
Bij mij in de straat zouden Odido en Delta glasvezel aanleggen, dus twee kabels.
na een tijdje kwam er een bericht dat Odido geen eigen kabel zou aanleggen en hun diensten op het netwerk van Delta zou aanbieden.
Dorp verder leggen ze wel twee aparte kabels aan en in een andere regio is er ook nog KPN dat een derde kabel aan wil leggen.
iew @Polderviking4 juli 2024 17:50
2e zijn ? Hier bij mij ligt nog helemaal niets en ook hier heeft Delta zich alweer terug getrokken omdat een ander hier ook wil starten met het aanleggen, wie dat dan zou zijn zeggen ze er niet bij.
Wel zegt Delta dat mensen die ook al Delta als provider hadden gekozen naast de inschrijving voor glasvezel, gehouden worden aan dat contract..., ja echt ik verzin het echt niet.
emeralda @Polderviking4 juli 2024 22:11
Bij mij zijn ze een week lang met veel lawaai bezig geweest om aan de gevels kabels op te hangen. Daar wil je er geen twee of meer van hebben inderdaad.
Dit is een jaren 60 flatgebouw.
Polderviking @emeralda5 juli 2024 11:06
Precies, bij mij precies hetzelfde.
Als appartement meerdere glas aansluitingen moeten krijgen gaat er een moeilijk dikke bos kabels tegen de gevel op.
Ze kregen nu al amper de bestaande kabelgoot dicht met die 8 glas kabels die er nu bij moesten, Ziggo zit er ook al in met coax.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:20]

Soppyscroll @remboman4 juli 2024 13:03
Dat is hier dus niet gebeurd, Delta begon te graven en week later maakt kpn bekend dat zij ook glasvezel gaan aanleggen met Glaspoort, wat tot masala stop bracht bij Delta. overal in straat ligt nu glasvezel sprietjes omhoog van delta (al 2 jaar) en glaspoort wordt masaal naar binnen getrokken. wij worden ovespoeld met reclame van delta en daarnaast nu weer brief of ze de kabel naar binnen mogen trekken. zonder abonnement
Powermage @Soppyscroll4 juli 2024 13:39
Ja, in dat opzicht heeft Glaspoort dankzij een nieuwe zak geld gewoon heel hard ingezet op concurentie weg drukken, heel veel delta gebieden ging van Delta de schop de grond in en ging Glaspoort "opeens" erachteraan... terwijl sommige gebieden nog steeds alleen maar DSL ligt en beide weg blijven...
Soppyscroll @Powermage4 juli 2024 15:27
Klopt, dit is op meer gebieden gebeurd hier in friesland. maar niemand die ik ken heeft nu nog Delta, daarnaast is delta al begonnen met aanleggen naar alle woningen maar de woningcorporatie geeft geen toestemming. zij hebben alleen toestemming verleend aan glaspoort. dus bij ons in dorp (15 duizend inwoners, waarvan 40% huurwoningen zijn) ligt er onbruikbaar glasvezelkabel door de stoep. deze woningen had delta eerst wel opgenomen in de vragenronde.
Zebby @remboman4 juli 2024 12:35
Hoezo gechargeerd, dat staat er toch gewoon? Op zich logisch, je investeert alleen in de aanleg als je kan garanderen dat je de enige, of in ieder geval de eerste bent. En die lijken me ook prioriteit krijgen boven aansluitingen die al bestaan. En commercieel nog zinvol ook!
kroegtijger @remboman4 juli 2024 12:36
Op zich geen raar beleid... de zekerheid van terug verdienen van de investeringen neemt daarmee ook aanzienlijk af dus dat die gebieden als eerste eruit worden gegooid lijkt me volstrekt logisch
Frame164 @remboman4 juli 2024 12:50
Vrij logisch toch? Ik zie hier regelmatig commentaren langskomen van mensen die het idioot vinden dat meerde providers infra aanleggen in bepaalde gebieden.
Verwijderd @remboman4 juli 2024 14:34
Correct. En indirect kan jouw spaargeld of pensioengeld in DELTA zitten. En ik gok dat jij daarop voldoende rendement wil hebben?
Noresponse @remboman4 juli 2024 21:29
Het is heel simpel. KPN legt lijnen aan en dat kost miljarden , maar moet ze delen met aanbieders en tegen kostprijs inclusief kosten onderhoud. De overige aanbieders hebben vaak het eerste jaar het alleen recht en mogen zelf de prijs bepalen. Dan heb je Ziggo ook nog en die hoeft ook niemand toe te laten en is gewoon een monopolist op de kabel en dat terwijl veel kabel gelegd is door gemeentes in de jaren '80.

Het is daarbij ook de wens van andere aanbieders dat KPN een glasvezel kabel legt, zodat zij gebruik daarvan kunnen maken tegen die kostprijs dan via een andere duurdere kabel leverancier. Dit is iets wat KPN ook weet en daarom ook weet dat die glasvezel kabel er gewoon naast komt te liggen. Dit was het zelfde verhaal in het westen waar T-Mobile glasvezel heeft gelegd.

info jaren Telecom paper gelezen :)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 15:20]

aikebah @Noresponse4 juli 2024 22:38
KPN hoeft ook geen glas tegen gereguleerd kostprijs+ tarief te leveren.
De strenge regulering ging enkel op voor het kopernetwerk.
Voor glas moeten ze enkel oppassen dat de providers geen case kunnen maken voor werkelijk excessieve tarieven, maar duur mogen ze wel zijn (kijk maar naar de prijstabellen bij Freedom internet die een 'glasproviderkosten+vaste fee' tarief hanteert en grote prijsverschillen kent afhankelijk van de glasprovider)
Robru1 4 juli 2024 12:40
Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij tegen dubbele aanleg zijn.
Een heel goede zet van Delta Fiber. De Nederlandse spoorwegmaatschappijen rijden toch ook allemaal over hetzelfde spoor ;)
The Zep Man
@Robru14 juli 2024 12:45
Waarbij er een onderscheid is tussen de spoorwegbeheerder (ProRail) en dienstverlener (NS).

Zo'n scheiding tussen infrastructuur en dienstverlening op glasvezel afdwingen? Nah, dat zou nooit werken. Hou liever die grote partijen in stand en beperk de concurrentieruimte. :+
TheVivaldi @The Zep Man4 juli 2024 13:04
Waarbij er een onderscheid is tussen de spoorwegbeheerder (ProRail) en dienstverlener (NS).
NS, QBuzz, Arriva en Keolis Nederland*
The Zep Man
@TheVivaldi4 juli 2024 13:11
Ik ging even uit van de grootste/bekendste als voorbeeld. Verder wel een goed punt: 1 infrastructuur, meerdere dienstaanbieders.
TheVivaldi @The Zep Man4 juli 2024 13:13
QBuzz en Keolis kan ik me nog voorstellen, maar Arriva is minstens net zo bekend op ons spoor als NS. Wel kleiner, daar heb je gelijk in, maar toch de op een na grootste. Alleen al het merendeel van Limburg, Friesland en Groningen is in handen van Arriva qua spoor.
BarnET @TheVivaldi5 juli 2024 07:47
Word er daar wel op tijd gereden?
En zijn de tarieven daar beter per km?
davides @Robru14 juli 2024 12:52
die vergelijking gaat natuurlijk niet op.
Het spoor is in publieke handen, en er zijn gelijke toegangsvoorwaarden voor alle vervoerders (goederenvervoerders, personenvervoerders) die er gebruik van willen maken.

Bij telecom is de infrastructuur in private handen.
Een betere vergelijk is dus, wat DELTA ons wil laten geloven, is dat er in Nederland ook maar 1 mobiel netwerk zou moeten zijn, één partij die supermarktpanden bouwt of per regio maar een woningcorporatie.
TheVivaldi @davides4 juli 2024 13:05
die vergelijking gaat natuurlijk niet op.
Het spoor is in publieke handen, en er zijn gelijke toegangsvoorwaarden voor alle vervoerders (goederenvervoerders, personenvervoerders) die er gebruik van willen maken.
Welke gelijke toegangsvoorwaarde is er voor het Hoofdrailnet? Want andere vervoerders komen daar al jaren niet op (m.u.v. een nachttrein van Arriva sinds kort), omdat het Hoofdrailnet bewust gesloten wordt gehouden door de overheid.
davides @TheVivaldi4 juli 2024 13:24
Mijn reactie ging primair over toegang tot het spoornetwerk. Daar is gelijk toegang. Iedere vervoerder (goederenvervoerder of personenvervoerder) krijgt toegang, betaalt hetzelfde tarief en kan deelnemen in de verdeling van de beschikbaar capaciteit.

Tot de hoofdrailnet-consessie is geen gelijke toegang, die wordt gegund aan 1 partij. En de consessieverlener heeft gekozen om deze onderhands te gunnen ipv openbaar aan te besteden.

[Reactie gewijzigd door davides op 22 juli 2024 15:20]

Frame164 @Robru14 juli 2024 12:53
Het beperkt wel de concurrentie als meerdere providers gebruik maken van dezelfde infrastructuur. Ze kunnen niet differentieren op kosten als de vaste lasten voor allemaal hetzelfde zijn. Door een eigen infrastructuur te hebben kan je strategische keuzes maken om een concurrerende propositie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te focussen op bepaalde gebieden, of bepaalde marktsegmenten.
youridv1 @Frame1644 juli 2024 13:28
Het verplicht ze daarentegen juist om te concurreren omdat in zo'n situatie het voor de consument heel makkelijk is om over te stappen. Als het toch allemaal dezelfde aansluiting is, hoeft de concurrent alleen maar een doosje met een modem op te sturen.

Dus als iemand vrolijk 10 euro per maand onder je gaat zitten op hetzelfde netwerk en geen aansluitkosten rekent omdat ze op marktaandeel uit zijn, dan moet je wat op gegeven moment.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:20]

dmantione @youridv14 juli 2024 14:30
Waar heb je het over? Ik ben van Odido DSL overgestapt naar BudgetThuis glasvezel door even mijn Fritzbox opnieuw te configureren. Modem opsturen is in de huidige situatie al onnodig, van glasvezel naar glasvezel is nog eenvoudiger.

Het klopt wel dat je concurrentie afdwingt, maar waarop? Als de enige vrijheid die een aanbieder heeft op de helpdesk bezuinigen is en verder het merendeel van je abonnement naar de netwerkaanbieder gaat, heb je schijnconcurrentie.

Concurrentie is juist ook je netwerk slim aanleggen en indelen, andere apparatuur kunnen gebruiken, op de prijzen van apparatuur kunnen onderhandelen, andere netwerktechnieken kunnen inzetten e.d. en dat kan alleen goed met aparte infrastructuren.
kodak @Robru14 juli 2024 16:35
Het gaat niet om de zet maar om het doel. En dat doel zal vooral zijn dat ze zo veel mogelijk winst willen waar ze dan wel aanleggen. Niet het hoe dan ook, en met zo min mogelijk uitstel, het beschikbaar maken van glasvezeltoegang.

Je kan er nu op rekenen dat het bedrijf komende jaren minder gaat aanleggen, zelfs als de concurrentie ook geen plannen voor aanleg heeft. De bedrijven maken namelijk onderling geen afspraken wie waar gaat aanleggen, dat is waarschijnlijk zelfs verboden. En dan kan een woordvoerder wel beweren dqt het toeval is dat enkele buitengebieden te horen hebbem gekregen dat ze daar voorlopig toch geen glasvezel gaan krijgen, het feit is dat het bedrijf tot nu toe wel in gebieden ging aanleggen bij onduidelijkheid of een concurrent ze zou volgen. Er is dus minder concurrentie, en dus minder reden om de concurrent weg te dringen waardoor de oude netwerken langer de enige mogelijkheden blijven.
mr_evil08 @Robru14 juli 2024 17:31
Hetzelfde bij Ziggo dat anderen niet toestaat doormiddel van vlans.
rscheper 4 juli 2024 12:33
De ambitie wordt bijgesteld omdat er in de markt 'heel hard, heel veel en heel snel' wordt gebouwd.

Klinkt als een leuk praatje voor de buitenwereld.. zie ook het nieuwsbericht over de overname van Rodin aansluitingen in Groningen. Delta haakt gewoon snel af. Eens met @remboman , als zij een naam van een concurrent horen houdt het al op.
jaapzb @rscheper4 juli 2024 12:36
In groningen is het juist delta die rodin overneemt en ook verder bouwt aan hun eigen netwerk (waar ze ook al mee bezig waren hier). Waarschijnlijk gaan ze die twee netwerken gewoon samenvoegen. Er zijn een aantal dorpen waar dubbel aangelegd is (rodin en delta), en een aantal dorpen waar alleen rodin of alleen delta al bezig was met aanleg.
DeComponeur
@jaapzb4 juli 2024 13:32
Delta heeft Rodin opgekocht vooral als strategische zet. Als Odido het opkoopt heb je er een concurrent bij.
Het is inderdaad zo dat in verschillende plaatsen mensen al 2 aansluitingen hadden van ViberQ en Delta.
Wat vooral interessant wordt is gaan de providers die op ViberQ actief zijn (bijvoorbeeld fiber.nl) nu ook door op het Delta netwerk. En zo ja, geldt dat dan ook voor nieuwe aansluitingen en wordt Delta host van meerdere providers die geen link hebben met de moederbedrijven... Dan wordt Delta echt een open netwerk...
cold_as_ijs @rscheper4 juli 2024 13:12
We hebben hier hetzelfde probleem gehad, KPN probeert kleinere spelers uit de markt te drukken door ook netwerken aan te leggen waardoor het lange termijn niet rendabel is voor die spelers. KPN is kapitaalkrachtiger dan de meeste concurrenten dus kunnen ze het wel permitteren.

Bij ons in de gemeente is efiber bezig geweest om in de hele gemeente glasvezel aan te leggen inclusief alle buitengebieden, gratis voor de bewoners. Toen er genoeg aanmeldingen waren is KPN er meteen in gesprongen en een vergunning aangevraagd om alleen in het centrum van het hoofddorp glasvezel aan te leggen. Gevolg project vertraagd met 1 jaar.

Uiteindelijk is het netwerk van KPN slechter aangezien het geen FTTH is, in Tilburg hoor ik bv veel klachten dat hun 1gbit verbinding nog maar 60MB/s haalt in de avond. Daarbovenop zijn ze structureel 20 euro duurder op hun netwerk tov dezelfde aanbieder op efiber netwerk.

Wordt tijd om netwerk aanbieders los te trekken van internet aanbieders.
kodak @cold_as_ijs4 juli 2024 16:54
Delta probeerde net zo goed concurrentie uit de markt te drukken. Ze begonnen namelijk niet zomaar met aanleg in gebieden waar concurrentie als KPN nog geen duidelijke plannen had. Het doel was dan natuurlijk de klanten bij concurrentie wegkapen en dan vasthouden, zelfs als die een paar maanden later zelf met glasvezelcampagne begonnen. Het argument dat de concurrent slechter zou zijn gaat daarbij ook niet zomaar op. Als Delta niet genoeg klanten niet op tijd wist te overtuigen om in te schrijven op een abonnement, of niet lukte om die klanten vast te houden, dan zal het er dus eerder aan liggen dat hun concurrentie een aantrekkelijkere leverancier is dan kiezen voor wie het eerste langs komt. Wat niet heel vreemd is als Delta in veel plaatsen nauwelijks keuze in providers had, die providers vaak tamelijk onbekend zijn, en op heel veel locaties niet verder kwam dan een home-pass (rol bij de erfgrens) in plaats van een werkelijke aansluiting aanleggen. Terwijl al zeer lang duidelijk is dat een concurrent hoe dan ook wil gaan aanleggen, zelfs al ligt er een (vaak beperkt) netwerk van andere concurrenten.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 15:20]

ArawnofAnnwn 4 juli 2024 16:07
Geen idee hoe het in andere plaatsen gaat, maar wat duurt het hier lang. In 2021 akkoord gegeven op een abbo bij Delta. Had verwacht dat dit begin 2022 wel rond zou zijn. In januari 2023 begonnen ze eindelijk met graven. Tot oktober 2023 lag er een bos glasvezel in de voortuin, die is in oktober eindelijk naar binnen gebracht. Aansluiting bij het kastje in mijn meterkast was heel snel geregeld. Het is ondertussen juli 2024 en ik zit nog te wachten tot ik een verbinding heb. De wijkkast schijnt nog steeds niet klaar te zijn dus de aansluitingen kunnen nog niet gebruikt worden. Het lijkt wel alsof het van ambtenaren aan elkaar vast hangt.
Rmaxx @ArawnofAnnwn4 juli 2024 16:16
Zelfde schuitje, nog iets erger, de kabel ligt in de straat, maar nog niet tot aan mijn huis.. verwachting q4.. Had inmiddels al 3x flink kunnen besparen op ziggo met 'opzeggen'. Heel eerlijk als KPN hier ook zou leggen zou ik dat een fijn idee vinden, tenminste iets te kiezen, toto nu toe is Delta glasvezel erg traaaaaaag :)
ArawnofAnnwn @Rmaxx4 juli 2024 17:29
Ik ga er ongeveer 40 euro per maand op vooruit als ik overstap naar glasvezel. Als het begin 2022 was opgeleverd, had ik al 1200 euro kunnen besparen.
Rmaxx @ArawnofAnnwn5 juli 2024 01:25
Idd dat was nog beter geweest, maar door steeds te melden 'het komt eraan' kan ik geen contract met korting bedingen, als je vantevoren weet dat het 2 jaar gaat duren gaat dat natuurlijk wel.
migros 4 juli 2024 12:44
Er komt een kabel uit de grond hier in Leidschenveen. Maar niemand die mij kan vertellen of er nu wel of niet glasvezel ligt. Overal op internet staat er realisatie eind juni en dan eind oktober en nu eind 24. Voorlopig dan maar weer verlengen bij Ziggo omdat de rest te stom is om een datum te noemen. Dit geldt ook voor Delta denk ik. Al die kabelboeren zijn toch hetzelfde, ze moeten hun netwerken voor elkaar openzetten of was dit alleen voor KPN-ADSL??
kodak @migros4 juli 2024 17:22
Delta (net als hun concurrentie) noemt zich een open netwerk. De praktijk is dat die openheid beperkingen heeft. Veel netwerken zijn maar beperkt bruikbaar. Dat sprietje bij de deur is vaak een glasvezelkabel die nog niet aangesloten is, terwijl dat niet zomaar gebeurt. En een isp die op een open netwerk wil aanbieden moet daar wel voor betalen en in investeren, terwijl dat geen garantie geeft dat die glasvezelkabel door de kabelboer in je huis komt aangesloten komt. Die isp gaat namelijk niet over de kabelboer en hun aannemers en ook niet over hoe snel die werken. Terwijl er in veel gebieden dan geen concurrerende glasvezelnetwerk als alternatief ligt. In plaats van slechts openheid is er dus eerder ook verbod op vertragen en te hoge kosten doorberekenen nodig. Want deze extra beperking van concurrentie gaat er niet voor zorgen dat isps een beter aanbod kunnen doen, eerder juist voorlopig weer een stuk minder.
SinergyX 4 juli 2024 12:56
Delta wil voorkomen dat er 'overbouwd' wordt en dat er op veel plekken dubbele aansluitingen komen te liggen
De fucking ironie.

Juist toen KPN begon met aanleggen besloot Delta 'opeens' dan ook maar in de wijk aan te gaan leggen, resultaat juist dubbele (en zelfs drievoud) aansluitingen, gelijktijdig vonden ze een in andere wijk 'te weinig animo' en besloten juist helemaal niets aan te leggen.

Vervolgens komt KPN, fuck it, we doen de hele stad, en voila.. daar stond Delta 3 weken later ook klaar. Gelukkig waren er nog weinig die op Delta zaten te wachten (want Caiway), dus per saldo zijn ze toch maar niet gaan aanleggen want wederom 'te weinig animo'.
kodak @SinergyX4 juli 2024 17:44
Voor het nieuws lijkt er helaas niet doorgevraagd te zijn waarom ze nu vinden dat er 'heel hard, heel veel en heel snel' aangelegd zou worden en ze dat nu wel een probleem vinden.

Het was een paar jaar geleden al duidelijk dat concurrentie fors aan het uitbreiden was. En ook een paar jaar geleden was het niet ongebruikelijk dat waar een netwerk begon de concurrentie snel te verwachten was. Delta deed daar net zo goed aan mee.

Het verschil lijkt eerder op het niet hard genoeg, niet in aantal genoeg en niet snel genoeg zelf klanten kunnen leveren. Tel het aantal sprietjes glasvezel dat na een jaar of langer nog niet aangesloten is en bedenk dan eens hoe veel gemiste kansen ze hebben om hun investering terug te verdienen in plaats van als winst bij de concurrentie te laten eindigen. En iedere maand dat ze die sprietjes niet werkelijk aangesloten krijgen wil zeggen dat ze er nog langer over doen de miljoeneninvesteringen terug te verdienen. Tot de investeerders het zat zijn dat de medewerkers en aannemers ondertussen leuk winst maken en niet genoeg opleveren. Dan gaan ze als eerste, zoals nu, de investeringen beperken. Probleem is dat die medewerkers en aannemers er niet spontaan wel meer aansluitingen door gaan realiseren.
SjekjePieler 4 juli 2024 13:08
Hier in Sneek is ook nog steeds niet veel activiteit, in een eerder bericht typte ik ook al het volgende:

Toevallig vandaag mijn Delta aansluiting geannuleerd.

Vorig jaar in Juni aangevraagd en kreeg vorigeweek een mail dat het pas rond het 2e kwartaal of later van het jaar 2025 aangelegd gaat worden terwijl dat al eind 2023 zou gebeuren in en rondom Sneek.
kartoenweb 4 juli 2024 13:11
Gister een brief ontvangen van Glaspoort, Dat ze graag een kabel in het pand willen leggen voor het aansluiten van glasvezel. Dokkum
jpfx 4 juli 2024 13:16
Niet dat ik voor een monopolie situatie ben, maar was het niet beter geweest als glasvezel op dezelfde manier was aangelegd als we onze stroom en gasleidingen hebben? De infra als nuts-voorziening en iedereen die er gebruik van wil maken om diensten te leveren betalen daar dan hetzelfde voor? Gezien alle dubbele investeringen kan het op deze manier nooit goedkoper zijn, ook al was het maar omdat nu allerlei partijen ook nog eens onderhoud moeten plegen.

En de reus KPN drukt nu alle kleinere partijen toch weer weg op het moment dat ze eindelijk besluiten ook maar glasvezel te gaan gebruiken...

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