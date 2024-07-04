Delta stelt glasvezelambitie bij: van 2 miljoen naar 1,7 miljoen aansluitingen

Netwerkbedrijf Delta Fiber heeft zijn ambitie over de aanleg van glasvezel in Nederland bijgesteld. Het bedrijf wilde eerder 2 miljoen aansluitingen realiseren, maar dat is verlaagd naar 1,7 miljoen. Op locaties waar al plannen zijn of de bouw al is gestart, wordt doorgebouwd, benadrukt Delta.

De ambitie wordt bijgesteld omdat er in de markt 'heel hard, heel veel en heel snel' wordt gebouwd, zegt een woordvoerder tegen Tweakers. Delta wil voorkomen dat er 'overbouwd' wordt en dat er op veel plekken dubbele aansluitingen komen te liggen. Daarom is besloten om niet door te gaan met bouwen tot er 2 miljoen aansluitingen gerealiseerd zijn, maar bij de 1,7 miljoen te stoppen. Delta heeft momenteel ruim 1,6 miljoen aansluitingen.

De NOS berichtte eerder vandaag dat dit betekent dat Delta stopt met de aanleg van honderdduizenden glasvezelaansluitingen. Dat klopt niet helemaal, zegt de woordvoerder na vragen van Tweakers. "We hebben heel veel gebieden waar de bouw al gestart is of waar we nog moeten starten, maar al wel plannen liggen. Daar gaan we allemaal gewoon door", verklaart de woordvoerder. De bijgestelde ambitie betekent volgens Delta dus niet dat geplande en al gestarte projecten plots geschrapt worden, maar dat er minder nieuwe projecten worden opgestart.

Inwoners van diverse dorpen in Friesland ontvingen de afgelopen dagen echter brieven waarin staat dat de aangekondigde plannen voor glasvezel niet doorgaan, meldt de NOS. De woordvoerder van Delta stelt dat dit losstaat van de nu bijgestelde ambitie. "Dit is een gebiedsspecifieke situatie. Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij tegen dubbele aanleg zijn. Er zijn gebieden waar daar wel sprake van is, omdat KPN daar ook aanlegt. Daarom passen we daar onze plannen aan", zegt de woordvoerder. Hoeveel aansluitingen om die reden in Friesland niet worden aangelegd, kon de woordvoerder niet zeggen.