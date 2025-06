Open Dutch Fiber verlaagt ambitie glasvezelaansluitingen met 500.000 woningen

Open Dutch Fiber heeft de verwachtingen voor de aanleg van glasvezel in Nederland naar beneden bijgesteld. De ambitie was om in 2025 twee miljoen woningen op glasvezel te hebben aangesloten. Nu is dat bijgesteld naar anderhalf miljoen woningen.

De verwachting is nu dat 'de overgrote meerderheid van de gecontracteerde projecten (anderhalf miljoen gepasseerde huizen) eind 2025 afgerond is, terwijl in 2026 nog een klein deel van het werk overblijft', zo schrijft het management van Open Dutch Fiber volgens het FD in zijn jaarverslag. Het bedrijf exploiteert een open netwerk waarop andere partijen tegen betaling diensten kunnen aanleveren. Onder meer Odido gebruikt het netwerk van Open Dutch Fiber. Het bedrijf verkoopt zelf geen telecomabonnementen.

Open Dutch Fiber sprak de ambitie voor in totaal twee miljoen aangesloten huishoudens in 2023 uit. Destijds waren ruim zeshonderdduizend woningen aangesloten, in meer dan dertig Nederlandse gemeenten. Marktkenners wezen er volgens het FD echter eerder al op dat het aantal aangekondigde projecten van het bedrijf was afgenomen.

Open Dutch Fiber is niet de enige die de verwachtingen bijstelt. Delta Fiber paste de verwachting over het aantal aansluitingen vorig jaar al aan. Eerder wilde Delta Fiber ook 2 miljoen aansluitingen realiseren, maar dat werd verlaagd naar 1,7 miljoen aansluitingen. Een woordvoerder van Delta Fiber gaf destijds tegenover Tweakers aan dat het wil voorkomen dat er 'overbouwd' wordt en veel plekken dubbele aansluitingen krijgen.

KPN, dat ook een glasvezelnetwerk uitrolt, wil nog altijd zes miljoen huishoudens van een aansluiting voorzien, zegt het FD. Dat is in lijn met de verwachting die het bedrijf eerder uitsprak. Afgelopen februari zei KPN bovendien dat de glasvezeluitrol in de laatste fase zit. De focus ligt niet langer op het aanleggen van de basisinfrastructuur, maar op het aansluiten en activeren van woningen en kantoren.