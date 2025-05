KPN: glasvezeluitrol zit in laatste fase, nu focus op aansluiten van woningen

KPN zegt dat zijn glasvezeluitrol in 'de laatste fase' zit. Daarbij is de focus verschoven van het aanleggen van de 'basisinfrastructuur' naar het aansluiten en activeren van woningen en kantoren. KPN kan nu glasvezel aanbieden bij 63 procent van de Nederlandse huishoudens.

Het bedrijf spreekt over een 'accentverschuiving' die in 2024 is ingezet, waarbij er minder wordt gefocust op het aanleggen van 'de basisinfrastructuur in de straat' naar het aansluiten en activeren van huishoudens en bedrijven. Glasvezelaansluiters zoals KPN plaatsen eerst alle glasvezellijnen in de straat onder de stoep, waarna de 'glasvezelsprietjes' nog een periode boven de stoeptegels uitsteken. Later worden bij huishoudens afspraken gemaakt om de glasvezelkabel daadwerkelijk door te trekken naar het huis van de bewoner, bijvoorbeeld in de meterkast. KPN gaat nu meer van dergelijke glasvezelsprieten wegwerken.

Op dit moment kan KPN met zijn eigen netwerk bij 56 procent van de Nederlandse huishoudens glasvezel aanbieden. Dit is 4 procentpunt meer dan vorig jaar en 10 procentpunt meer dan een jaar eerder. De operator spreekt zelf over een recordjaar, terwijl er in 2023 meer huizen werden aangesloten.

Naast KPN's eigen netwerk, biedt de operator ook glasvezeldiensten aan over andere netwerken, voornamelijk Glaspoort. Dit is een joint venture waar KPN in zit. KPN kan via Glaspoort glasvezel aanbieden bij 63 procent van de Nederlandse huishoudens. Het bedrijf wil eind volgend jaar bij 'ongeveer' 80 procent van de Nederlandse huishoudens glasvezel kunnen aanbieden. Op basis van de groei van de afgelopen twee jaar, zou KPN uitkomen op 73 procent. Het bedrijf wil de komende twee jaar dus versneld huizen aansluiten op het glasvezelnetwerk.

Verder meldt KPN bij de jaarcijfers een Nederlandse 5G-dekking te hebben van 98 procent. Dit is 1 procentpunt meer dan een jaar eerder en 3 procentpunt meer dan in 2022. Het bedrijf meldt ook minder 'gefundeerde privacyinbreukklachten', met 37 van zulke klachten. Dit was in 2023 nog 55 en het jaar daarvoor 66.

KPN had in 2024 een omzet van 5,22 miljard euro, bijna 200 miljoen meer dan een jaar eerder. De ebitda-al-winst was 2,50 miljard euro, bijna 90 miljoen meer dan een jaar eerder. De vrije kassastroom was 900 miljoen euro. Dat is iets meer dan de afgelopen jaren.