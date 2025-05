Apple investeert 500 miljard dollar in Amerikaanse bedrijfsactiviteiten

Apple zal de komende vier jaar 500 miljard dollar in zijn bedrijfsactiviteiten in de Verenigde Staten investeren. Het techbedrijf zal onder andere een nieuwe fabriek in Texas oprichten, huidige faciliteiten uitbreiden en 20.000 nieuwe werknemers aannemen.

In een persbericht staat te lezen dat het bedrijf zijn fabrieken in de Amerikaanse staten Arizona, Californië, Michigan en Texas zal uitbreiden. Er komt een nieuwe fabriek in Houston waar servers voor Apple Intelligence worden gemaakt. Deze fabriek zal in 2026 de deuren openen. Het bedrijf stelt in het persbericht overigens dat er momenteel 24 Amerikaanse fabrieken zijn waar chips voor Apple-producten worden geproduceerd.

De techgigant verdubbelt ook de omvang van zijn Advanced Manufacturing Fund tot 10 miljard dollar. Dat is een fonds dat in 2017 in het leven werd geroepen en waarmee Apple hooggekwalificeerde productiebanen in de Verenigde Staten wil bevorderen. De nieuwe investering in het fonds wordt onder andere gebruikt om een academie in de staat Michigan op te richten om medewerkers te trainen en om aan research en ontwikkeling te doen.

De techgigant schrijft dat het de komende vier jaar ongeveer 20.000 nieuwe werknemers wil aannemen. Deze werknemers worden voornamelijk ingezet in onderzoek en ontwikkeling, silicon-engineering, softwareontwikkeling, kunstmatige intelligentie en machinelearning. Apple zal ook de investeringen doen in andere bedrijfstakken die verspreid zijn over de overige staten in de Verenigde Staten.