Visuele intelligentie komt naar Apple iPhone 15 Pro

Apple zegt dat de functie 'visuele intelligentie' uitkomt voor de iPhone 15 Pro. De functie om camerabeeld als input te gebruiken voor AI was tot nu toe alleen beschikbaar voor de iPhone 16. Hij zit ook op de nieuwe 16e.

Gebruikers van de iPhone 15 Pro kunnen na een toekomstige iOS-upgrade de Actieknop toewijzen aan visuele intelligentie, schrijft Daring Fireball op basis van een briefing met Apple. Dat kan de iPhone 16e ook. Beide telefoons hebben geen Cameraregelaar, de knop op de zijkant die bij lang indrukken visuele intelligentie opent. De functie is nog niet beschikbaar in de Benelux.

Het gaat om zoeken via beeld, onder meer door beeldherkenning en herkenning van tekst. Zo kan de functie teksten in beeld vertalen, bekende plekken opzoeken en producten herkennen. Visuele intelligentie is onderdeel van de reeks AI-functies die Apple heeft gemaakt voor zijn telefoons. Apple Intelligence-functies zijn alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro en de iPhone 16-modellen, vanwege de gebruikte soc en het benodigde werkgeheugen van 8GB. Dat hebben andere iPhone-modellen niet.

De iPhone 16e lijkt op de iPhone 14, maar heeft de A18-soc uit de iPhone 16. Ten opzichte van de 16 gaat het om een gebinde versie met vier in plaats van vijf gpu-kernen. De 16e heeft een C1-modem zonder ondersteuning voor Wi-Fi 7 en mmWave-5G. Wel maakt de modem volgens Apple een langere accuduur mogelijk dan andere modems.