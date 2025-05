Drie leakers bevestigen nieuwe cameradesigns voor Apples iPhone 17-line-up

De komende iPhone 17-serie krijgt volgens meerdere leakers drie verschillende camera-ontwerpen. Een CAD-tekening toont de uiteenlopende designs voor alle modellen van de nieuwe generatie.

De leaker Majin Bu, die eerder correct de naam van de nieuwe iPhone 16e voorspelde, deelde als eerste de technische tekeningen van de iPhone 17-toestellen. Later onderschreven ook de leakers Fixed Focus Digital en Ice Universe de authenticiteit van het beeld via sociale media. Uit de afbeelding blijkt dat Apple de verschillende toestellen van verschillende ontwerpen voorziet.

De iPhone 17 'Air' krijgt bijvoorbeeld één camera in een horizontale 'camerabalk', die over vrijwel de hele breedte van het toestel strijkt. Het iPhone 17-basismodel beschikt over twee camera's in een verticale opstelling zonder het brede 'camera-eiland', net als de huidige iPhone 16. De iPhone 17 Pro en Pro Max krijgen allebei drie camerasensors, die in een driehoekformatie staan opgesteld. De Pro-toestellen hebben ook een brede, horizontale camerabalk.

Er gingen eerder al geruchten rond over het nieuwe ontwerp van de iPhone 17-serie. Jon Prosser van Fpt claimde eerder dat hij de komende iPhone 17 Pro en iPhone 17 Air en al heeft gezien en publiceerde daar renders van. Die komen overeen met de renders die Majin Bu nu heeft gepubliceerd.

De iPhone 17-serie wordt naar verwachting in september aangekondigd. Eerdere geruchten stelden al dat Apple dit jaar met vier toestellen komt: het 'gewone' iPhone 17-instapmodel, een Pro-variant en de iPhone 17 Pro Max. De grotere 'Plus'-variant wordt geschrapt, terwijl Apple dit jaar een extra dunne iPhone 17 Air zou introduceren.