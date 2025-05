Tests: Apple C1-modem in iPhone 16e is zuinig, maar herstelt verbinding slecht

Het Apple C1-modem verbruikt bij datagebruik op 5G en 4G minder stroom dan Qualcomm-modems uit andere telefoons, zo blijkt uit testresultaten van Geekerwan. Uit de tests blijkt ook dat de 16e de verbinding vaker verbreekt en er langer over doet om die te herstellen.

Bij een test met een zelf opgezet 5G-signaal en data-overdracht verbruikt het moederbord van de iPhone 16e volgens de resultaten van Geekerwan zo rond 0,65W, waar dat bij de iPhone 16 rond 0,9W ligt en bij de Xiaomi 15 tegen de 1W.

Tijdens een test in een hogesnelheidstrein blijkt daarentegen dat op 5G de iPhone 16e van de geteste telefoons het vaakst de verbinding verbreekt. Bovendien doet hij er relatief lang over om de verbinding te herstellen. Het lijkt erop dat de 16e, net als eerdere iPhones, relatief snel stopt met zoeken naar een netwerksignaal.

Uit de testen komt verder naar voren dat bij minder bereik de snelheid van de 16e iets sneller terugloopt dan bij andere telefoons, hoewel het verschil met de iPhone 16 klein is. Geekerwan concludeert dat de C1 een stevige basis is voor Apple-modems en dat er niets echt in de weg staat voor Apple om eigen modems in toekomstige iPhones te gaan gebruiken.