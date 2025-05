Provider DIGI ontslaat halve Belgische directie, een van hen vecht ontslag aan

De nieuwe Belgische telecomprovider DIGI heeft vijf van de elf directieleden ontslagen, zo meldt HLN. Minimaal een van hen gaat het ontslag aanvechten, omdat het bedrijf geen gegronde reden heeft gegeven en de opzegtermijn negeert.

Het gaat om de directieleden voor marketing, human resources, business operations, transformation en customer care, zo meldt HLN. Er zijn per direct ook vier nieuwe directieleden aangesteld. DIGI is sinds medio december actief als telecomprovider met een eigen netwerk in België.

DIGI Belgium krijgt te weinig geld van het moederbedrijf in Roemenië, zo meldt een van de oud-directeuren tegen HLN. Daardoor staat er al een grote schuld open en dreigt een autoverhuurbedrijf 82 wagens terug te halen. Daarnaast zou het bedrijf veiligheidsregels aan de laars lappen. Een van de ontslagen directeuren zegt een advocaat in te schakelen om het ontslag aan te vechten. DIGI heeft niet gereageerd op het bericht.