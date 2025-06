Nieuwe Belgische provider DIGI maakt prijzen bekend: 20 euro voor 10Gbit/s-vast

De nieuwe Belgische provider DIGI heeft de eerste abonnementen bekendgemaakt. Het bedrijf gaat vaste en mobiele abonnementen aanbieden. De abonnementen zijn significant goedkoper dan concurrenten, al heeft de provider nog geen groot eigen vast netwerk.

DIGI gaat drie vastinternetabonnementen aanbieden met snelheden van 500Mbit/s, 1Gbit/s en 10Gbit/s. Hierbij gaat het om symmetrische glasvezelabonnementen zonder datalimieten. Deze abonnementen kosten respectievelijk 10, 15 en 20 euro. Dit is significant goedkoper dan bij concurrenten: een Proximus-100Mbit/s-koperabonnement zonder datalimiet kost bijvoorbeeld 58 euro per maand. Een 2Gbit/s-glasvezelabonnement kost hier 78 euro per maand. Bij Telenet kost een 1Gbit/s-kabelabonnement 78,27 euro per maand.

De nieuwe provider is overigens nog niet in heel België actief op de vaste markt, maar wil binnen vijf jaar 'tot' twee miljoen huishoudens aansluiten op een eigen glasvezelnetwerk. Hierbij focust het bedrijf op stedelijke gebieden. "Voor andere regio's pleit DIGI voor één netwerk door middel van maximaal hergebruik van passieve infrastructuur en open toegang tot wachtbuizen." Het bedrijf wil dus samenwerken met andere bedrijven, maar geeft hierover nog niet veel details. DIGI zegt overigens ook niets over de gebruikte glasvezeltechniek. Vermoedelijk gaat het om XGS-PON. Daarbij is er een theoretische maximale snelheid van 10Gbit/s, maar door overhead als lijnstabilisatie is de maximale snelheid voor de gebruiker 8Gbit/s.

DIGI begint met het aanbieden van glasvezelabonnementen in de Brusselse wijk Kuregem en wil eerst andere wijken in de Belgische hoofdstad aansluiten. De provider zegt modems met Wi-Fi 6 te leveren en 'binnenkort' Wi-Fi 7 voor het 10Gbit/s-abonnement. Tv-diensten wil DIGI binnenkort aanbieden. De prijzen hiervoor zijn nog niet bekend.

Naast vaste abonnementen biedt DIGI ook één mobiel abonnement aan. Dit abonnement kost 5 euro per maand en heeft een 15GB-databundel. Dit is volgens de provider voldoende data voor bijna driekwart van alle Belgen, waarvoor het bedrijf verwijst naar data van toezichthouder BIPT. DIGI gebruikt vooralsnog het 4G-netwerk van Proximus om diensten op aan te bieden, maar werkt ook aan een eigen 4G/5G-netwerk. Hiervoor gebruikt het bedrijf spectrumruimte die in 2022 door Citymesh werd verworven. DIGI is een joint venture van Citymesh en het Roemeense bedrijf DIGI en is actief in Roemenië, Spanje, Italië en Portugal.