Nieuwe Belgische telecomprovider Digi Belgium begint op 11 december

Digi, de vierde volwaardige telecomprovider in België, begint op 11 december met zijn dienstverlening. Dat zegt het bedrijf in een uitnodiging voor een persconferentie. Er zijn verder nog weinig details bekend.

"Digi, de vierde nationale telecomspeler, lanceert zijn diensten in België op 11 december 2024", schrijft Digi volgens het Belgische dagblad De Tijd in zijn uitnodiging. Het bedrijf maakt verder geen details bekend over de release van zijn diensten. Zo is niet duidelijk welke abonnementen de provider precies gaat aanbieden. Ook de prijzen zijn nog niet bekend.

Digi Belgium, eigendom van het Roemeense Digi Communications, wordt de vierde volwaardige telecomprovider in België, naast Orange, Proximus en Telenet. De provider wilde oorspronkelijk afgelopen zomer al beginnen met zijn dienstverlening, maar haalde die zelfopgelegde deadline uiteindelijk niet. Eerder zei het bedrijf al wel dat de provider dit jaar nog van start zal gaan, maar een concrete datum was niet eerder bekend. Volgens zijn website gaat Digi Belgium mobiele abonnementen, glasvezelinternet en televisie aanbieden.