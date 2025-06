Mobieledataverbruik in Nederland gestegen met 8000TB

Het mobieledataverbruik op Nederlandse mobiele netwerken is in het derde kwartaal van 2024 opnieuw gestegen. Toestellen met 06- of 097-nummers verbruikten in deze periode 605 miljoen gigabyte aan data, een stijging van 8000TB.

De cijfers worden gedeeld in de ACM Telecommonitor. De toezichthouder telt het dataverbruik van 3G, 4G en 5G bij elkaar op. Het is daardoor onduidelijk hoeveel data er verbruikt werd via alleen 4G of 5G. De stijging in het dataverbruik is opvallend, aangezien het mobieledataverbruik lange tijd min of meer gelijk bleef. Vanaf de herfst van 2023 tot en met de winter van 2024 lag het dataverbruik tussen de 540 miljoen en 558 miljoen gigabytes. Afgelopen voorjaar steeg het dataverbruik echter plots met zo'n 8 procent, een trend die nu dus door wordt gezet. Waarom het dataverbruik plots weer stijgt, is onduidelijk.

Ook het aantal mobiele aansluitingen steeg het afgelopen kwartaal. In totaal zijn er nu 24,4 miljoen mobiele aansluitingen, een stijging van 430.000 ten opzichte van het voorjaar. Het aantal verzonden sms'jes en de belminuten daalden wel. Het gaat om een daling van respectievelijk 3,26 procent en 7,99 procent, naar 503 miljoen sms'jes en 8,4 miljard belminuten.

Verder daalde het aantal vaste telefonieaansluitingen dat voor telefoneren wordt gebruikt. In het derde kwartaal waren er nog 4,1 miljoen aansluitingen en dat is -1,28 procent, waarmee in totaal 1,01 miljard minuten werd gebeld, een daling van 4,6 procent.