Mobile Vikings past abonnementen aan: klanten krijgen dubbel zoveel data

Telecomprovider Mobile Vikings heeft zijn abonnementen aangepast. Klanten krijgen voor dezelfde prijs nu dubbel zoveel data als voorheen. Mobile Vikings is de tweede Belgische telecomoperator die zijn prijzen aanpast na de start van DIGI, de vierde Belgische telecomprovider.

Mobile Vikings heeft de wijziging aangekondigd op zijn Facebook-pagina. De nieuwe voorwaarden zijn ook terug te vinden op de website van de telecomprovider. Het goedkoopste abonnement kost nog steeds 10 euro per maand. Klanten krijgen daarvoor 8GB aan data; dat was tot voor kort 4GB. Deze klanten kunnen ook 150 belminuten gebruiken en onbeperkte sms’en. Klanten met een abonnement van 15 euro krijgen nu 30GB aan data; voorheen was dat 15GB. Deze formule bevat onbeperkt bellen en onbeperkt sms’en. Het abonnement dat 20 euro in de maand kost, bevat nu 60GB aan data. Dat was voorheen 30GB. Dit abonnement heeft onbeperkt bellen en onbeperkt sms’en. Het duurste abonnement kost 29 euro per maand. Klanten krijgen hiervoor 170GB aan data, voorheen 85GB. Klanten met dit abonnement kunnen ook onbeperkt bellen en onbeperkt sms’en.

De wijziging bij Mobile Vikings komt er nadat begin december een nieuwe Belgische provider van start is gegaan: DIGI. Dit bedrijf gaat vaste en mobiele abonnementen aanbieden en hanteert significant lagere tarieven dan de concurrenten op de Belgische markt. Kort na de introductie van de prijzen van DIGI heeft budgetmerk Hey Telecom de prijzen van zijn abonnementen ook al verlaagd.