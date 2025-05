Mobile Vikings verhoogt datalimiet abonnementen zonder de prijzen te verhogen

Mobile Vikings verhoogt de datalimieten van vier mobiele abonnementen en verandert de prijzen van deze abonnementen niet. De goedkoopste databundel wordt dubbel zo groot, terwijl de duurdere varianten tot vijftig procent extra krijgen.

De virtuele provider, die via het Proximus-netwerk opereert, verhoogt de datalimieten naar eigen zeggen 'om de markt uit te blijven dagen'. Het abonnement van 12 euro lijkt niet meer beschikbaar te zijn, waardoor er nog vier abonnementen overblijven. Het goedkoopste abonnement van 10 euro per maand heeft voortaan een datalimiet van 4GB, wat een verdubbeling is, terwijl klanten voor 29 euro per maand 85 in plaats van 70GB krijgen.

De verdere voorwaarden van de vier abonnementen blijven gelijk. Zo houdt het goedkoopste abonnement de beperking van 150 belminuten en onbeperkt sms'en terwijl de overige abonnementen onbeperkt bellen en sms'en faciliteren. Verder krijgen klanten met het duurste abonnement een beperkte internetsnelheid van 512kbit/s buiten de bundel en mag 31GB buiten België gebruikt worden, waarna de provider 1,8 euro per gigabyte in rekening brengt. Sinds 2022 mogen providers dergelijke abonnementen niet meer 'onbeperkt' noemen; dit mag pas bij een databundel van 300GB of groter.