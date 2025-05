Game-uitgever en -ontwikkelaar Focus Entertainment wijzigt naam in PulluP

Focus Entertainment wijzigt zijn naam en zal vanaf april 2024 PulluP Entertainment heten. Het is de tweede naamswijziging sinds september 2021; daarvoor heette het bedrijf Focus Home Interactive. Focus is onder meer de uitgever van Warhammer- en A Plague Tale-games.

De naamswijziging is onderdeel van een reorganisatie van het bedrijf. Daarbij wordt het bedrijf gesplitst in drie delen, waarvan twee uitgeverstakken. De eerste uitgeverstak omvat de 'historische uitgeverijactiviteiten' van Focus Entertainment en krijgt als naam Focus Entertainment Publishing. De tweede uitgeversdivisie gaat indie- en retrotitels uitbrengen; de studio's Dotemu en The Arcade Crew zullen hieronder vallen. De derde tak wordt door het bedrijf Studios genoemd en omvat de ontwikkelaars: Deck13, Streumon, Twelve Tenths, Leikir Studio, Dovetail, Carpool Studio en Blackmill. Laatstgenoemde is een Nederlandse studio die in 2022 werd overgenomen.

Deze drie takken vallen vanaf 1 april onder een nieuw 'paraplumerk': PulluP Entertainment. Focus geeft niet aan waarom voor deze naam is gekozen en welke naam in de praktijk gebruikt zal worden bij games. Overigens moeten de aandeelhouders de naamswijziging nog goedkeuren. Het bedrijf zegt dat deze reorganisatie meer groei en winstgevendheid moet opleveren.

Focus Entertainment had in het afgelopen kwartaal een omzet van 43,3 miljoen euro, 43 procent minder dan een jaar eerder. Gekeken naar de eerste negen maanden van Focus' boekjaar is de daling kleiner, namelijk 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Focus Entertainment had in de afgelopen negen maanden een omzet van 128,3 miljoen euro. De daling in het afgelopen kwartaal komt vooral doordat er geen grote titel werd uitgebracht, terwijl Focus een jaar eerder A Plague Tale: Requiem en Evil West uitbracht. Daardoor is er een groot verschil tussen het afgelopen kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar eerder.