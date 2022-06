Warhammer 40,000 krijgt een DOOM-achtige retroshooter en een klassieke rpg

Focus Entertainment kondigt een nieuwe Warhammer 40,000-shooter aan. Warhammer 40,000: Boltgun is een DOOM-achtige retrogame die volgend jaar uitkomt. Owlcat Games, de studio achter Pathfinder, werkt daarnaast aan de 'klassieke rpg' Warhammer 40,000: Rogue Trader.

In Warhammer 40,000: Boltgun kruipen spelers in de huid van een 'space marine' die op een 'gevaarlijke missie door het heelal' is. Spelers nemen het met een boltgun op tegen vijanden als Chaos Space Marines en daemons of Chaos. Het spel haalt inspiratie uit klassieke shooters uit de jaren negentig, zoals DOOM, Quake en Duke Nukem. Boltgun krijgt daarmee retroachtige graphics op basis van sprites.

Boltgun heeft nog geen concrete releasedatum, maar verschijnt ergens in 2023 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S, Nintendo Switch en de pc. Het spel wordt ontwikkeld door Auroch Digital en uitgegeven door Focus Entertainment.

Klassieke turn-based-rpg Warhammer 40,000: Rogue Trader komt later beschikbaar in 'early access'

Er wordt daarnaast gewerkt aan Warhammer 40,000: Rogue Trader. Dat wordt een 'klassiek' rollenspel met een isometrich cameraperspectief en turn-based combat. Spelers spelen als een Rogue Trader, een 'afstammeling van een oude dynastie van gedurfde kapers, die heersen over hun eigen handelsimperium en de randen van de keizerlijke ruimte verkennen'.

Rogue Trader is in ontwikkeling bij Owlcat Games, de studio achter de Pathfinder-serie. Het spel komt naar pc's en consoles, maar heeft nog geen concrete releasedatum. De ontwikkelaar begint al wel met de verkoop van het spel en mensen die de game vooruitbestellen, krijgen toegang tot vroege versies van de game. In feite betreft het daarmee een soort early access-game. Wanneer die vroege versies verschijnen, is nog niet bekend.

De nieuwe games werden aangekondigd tijdens de Warhammer Skulls Showcase. Daar werd ook een nieuwe video over de eerder aangekondigde Warhammer 40,000: Space Marine 2 getoond, naast een nieuw kaartspel voor pc's en smartphones en een current-gen upgrade voor Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr.