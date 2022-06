Saber Interactive werkt aan Warhammer 40,000: Space Marine 2

Er komt een Warhammer 40,000: Space Marine 2. Het vorige deel uit de serie kwam in 2011 uit en was gemaakt door Relic. Ditmaal zit Saber Interactive aan het roer. Deze week werd tijdens The Game Awards werd een cg-trailer van het spel getoond.

Het spel wordt naar verwachting net als zijn voorganger een third-person shooter. Die voorganger had ook een co-opmodus waarin teams hordes vijanden moesten afhouden, maar of dergelijke spelmodi ook in deze nieuwe game terecht zullen komen, is op dit punt niet duidelijk.

In de trailer is te zien dat de Space Marines-chapter Ultramarines landen op een slagveld en een groep soldaten van het Imperium uit een benarde situatie met een aantal Tyranids helpen. Daarbij gebruiken ze een voor Warhammer en de Space Marines karakteristieke hoeveelheid geweld. Het einde van de trailer geeft de indruk dat dit tafereel zich nog talloze keren kan gaan afspelen op de planeet in kwestie.

Ontwikkelaar Saber Interactive en uitgever Focus Entertainment geven de game in de trailer nog geen releasedatum mee. Wel melden ze dat de game uitkomt op PlayStation 5, Xbox Series X en S en de PC. Saber heeft in het verleden gewerkt aan de Halo en Crysis-remasters en de Switch-port van The Witcher 3. Ook namen ze recent 3D Realms over.